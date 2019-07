Rogelio Frigerio presentó el documental “Sistema Riachuelo”

Por R. N.

Bajo la premisa de “llevar la obra a toda la gente”, el Ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio ( junto a José Luis Inglese, presidente de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)) presentaron el documental que muestra la construcción de “Sistema Riachuelo”, una mega obra de infraestructura cuya función es solucionar la capacidad de transporte de desagües cloacales en el área metropolitana.

El proyecto comenzó en 2016 y ya se realizó, en promedio, el 50%. Consta de tres partes que fueron licitadas a distintas empresas: un mega colector que recolectará los desagües cloacales a lo largo de la margen izquierda del Riachuelo; una planta de pre-tratamiento que tratará los líquidos recibidos del mega colector; y un emisario, que es un túnel que irá por debajo del agua y volcará los líquidos tratados al Río de la Plata, completando el proceso de depuración.



“Es la obra más importante que se está haciendo en la Argentina y la obra más importante que está financiando el Banco Mundial en América Latina. Va a tener un significativo impacto en la salud y el medio ambiente, porque un 80% de contaminación que tiene el Riachuelo es producto de la carga orgánica de la población. Esto va a eliminar los vuelcos de desagües cloacales sin tratamiento que se producen en el riachuelo y que le producen el 80% del estado en el que se encuentra”, explicó a NOTICIAS Inglese. Además, adelantó que están preparando elementos de realidad virtual para mostrarlo en eventos como la Exposición Rural y Tecnópolis y “poder transmitir al grueso de la sociedad la importancia y necesidad de estas obras”.

En ese sentido, la ingeniera Marcela Álvarez, directora del “Sistema Riachuelo”, señaló a NOTICIAS: “Con esta obra el beneficio directo va a ser a más de 4.300.000 habitantes. La idea nació a fines de la década de los ‘90, pero por cuestiones financieras se fue dilatando su concreción. En el año 2008 la Suprema Corte de Justicia da el fallo histórico que se conoce como la ‘Causa Mendoza’ donde se condena al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a CABA y a 44 empresas contaminantes a hacer una recomposición ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo. Con ese hito histórico el ‘Sistema Riachuelo’ tomó primacía como una de las obras fundamentales para lograr este saneamiento”.

En el acto, Frigerio destacó que se haya tomado la decisión política de ejecutar el proyecto y remarcó: “Esta obra, que es reconocida a nivel mundial y es realizada por trabajadores argentinos y por empresas argentinas, se trata del primer sistema troncal cloacal que se hace en el país en más de 70 años”.

Aunque una parte del proyecto es financiado por el Ejecutivo, no creen que vaya a frenarse frente a un eventual cambio de gobierno en diciembre. “Ojalá logremos siempre que este tipo de obras no sea una cuestión de política partidario sino una política de estado. Estoy confiado de que así va a ser, que realmente esto trasciende los cambios de gobierno. Son obras que una vez lanzadas se deben terminar y además contamos con un fuerte apoyo del Banco Mundial que no solo le da la componente financiera sino un componente de seriedad, transparencia, continuidad que trasciende los períodos gubernamentales”, señaló a NOTICIAS Inglese. Álvarez agregó: “Son tan ambiciosos los objetivos que perseguimos que es totalmente transversal a cualquier situación de gobierno. El ‘Sistema Riachuelo’ está en un punto de avance que no tiene retorno, tenemos ya más de 16km construido de túneles así que no hay forma de decir que esto no sigue”.

Se espera que la obra, que cuenta con 1.200 millones de dólares de inversión, finalice en el 2021.