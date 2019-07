Gisela Marziotta: “Nos eligieron por no venir de la política”

Por Daniela Gian

Después de 27 años de trabajo en los medios, la periodista Gisela Marziotta se sienta del otro lado del escritorio para una entrevista en plena campaña electoral. No luce como la panelista verborrágica que fue durante gran parte de su carrera en los estudios de TV. Y aunque asegura que no está “coacheada” y sólo sigue sugerencias de sus seres queridos, juega con una lapicera y piensa cada respuesta en su nuevo rol: candidata a vicejefa del Gobierno porteño en el Frente de Todos, junto al presidente de San Lorenzo, Matías Lammens.

Noticias: ¿Por qué los eligieron a ustedes?

Gisela Marziotta: Supongo que porque tenemos un perfil parecido y no, al mismo tiempo. Porque no venimos de la política tradicional, venimos de la sociedad civil por distintos caminos con compromisos sociales importantes. Él desde San Lorenzo, lo mío desde el periodismo, tratando de poner sobre la mesa lo que hay que resolver.

Noticias: ¿Creen que la sociedad quiere ese tipo de candidatos?

Marziotta: No sé, supongo y espero que sí. Nos estamos presentando, les estamos contando quiénes somos y lo que queremos hacer.

Noticias: ¿Dejó el periodismo?

Marziotta: Sí, estaba publicando en Pagina/12, donde escribía investigaciones sobre temas de la Ciudad; conducía de lunes de viernes en AM 750; hasta el 30 de mayo estuve en “El diario de Mariana”, en Canal 13; hacía entrevistas para Infobae TV y especiales a través de mis redes, donde iba a los barrios para tratar las problemáticas específicas de los vecinos.

Noticias: ¿Cree que Lammens debería tomar licencia en San Lorenzo para la campaña?

Marziotta: Tengo entendido que estaba en ese camino de estar en licencia, pero también estaba con todo este tránsito de volver a Boedo.

Noticias: ¿Sería conveniente?

Marziotta: Es una decisión personal. A lo mejor todavía tiene que estar en ese lugar.

Noticias: ¿Se conocían?

Marziotta: Lo conocía como periodista, pero nos conocimos trabajando. Me convocó él, me convocó Alberto (Fernández) y ahí empezamos.

Noticias: ¿Alberto fue la figura aglutinante?

Marziotta: Alberto es la figura de la unidad y de un espacio muy amplio donde están desde Matías, hasta “Vicky” Donda y “Pino” Solanas.

Noticias: ¿Tiene una relación fluida con Alberto?

Marziotta: Lo conozco mucho como periodista, de hace muchos años.

Noticias: ¿Cómo toma sus cruces públicos con periodistas?

Marziotta: No estuve encima de eso que pasó. Me resulta raro porque Alberto no es de pelear y menos con el periodismo. Tendría que ver el material. Por lo que lo conozco a Alberto, nunca fue de ofuscarse con quienes lo entrevistan, ni nada.

Noticias: ¿Con Cristina Kirchner habló después de confirmar su candidatura? ¿Compartirán acto?

Marziotta: Todavía no hablé. Y por ahora no tenemos nada planeado.

Offline. Mientras los creativos digitales se esfuerzan por sobresalir en las redes, Marziotta cerró su Twitter. “Sentía que mi energía estaba dispersa ahí y que tenía que ocuparme de redes que me copan más, como Instagram y Facebook”, explica.

Noticias: ¿Se fue por los “haters” ahora que es política?

Marziotta: No, la dejé cuando todavía no había tomado la decisión de ser candidata. A pesar de que es una red muy de periodistas y políticos, nunca entré en ese circuito de diálogo, ni de consumo. No la necesitaba y ahora todos me dicen que tengo que tener.

Noticias: ¿Hubo algún punto de quiebre? Usted pidió en Twitter aportes para su libro y recibió comentarios sobre un supuesto noviazgo con Máximo Kirchner.

Marziotta: No, la decisión de cerrarlo fue en marzo de este año y eso pasó en enero de 2018.

Noticias: ¿Hay trolls?

Marziotta: Sí, pasa lamentablemente. Es muy triste para el debate político real que se generen campañas sucias y fake news.

Noticias: ¿En todos los espacios políticos? Porque se habla mucho de los trolls de Marcos Peña.

Marziotta: No me atrevo a acusar a nadie porque es muy anónimo. Vos decís “los trolls de Marcos Peña” y qué sé yo. ¿Vino un troll a decirte que es de Peña? No me atrevería a denunciar sin pruebas quién es el jefe de los trolls.

Noticias: ¿Sirve la campaña en redes o está sobredimensionada?

Marziotta: Las redes son muy importantes y cada vez lo van a ser más. Pero todavía se comunica mucho a través de la tele, del diario en papel, la radio. Los medios tradicionales todavía son más importantes que las redes. La señora que está en la casa, que no llega a fin de mes y no consigue vacante para el hijo, no está leyendo Twitter.

Noticias: ¿Qué le aporta el periodismo para la política?

Marziotta: Siempre fue la herramienta que me permitió estar en tema de lo que pasaba en la Ciudad y empecé a darme cuenta de que es un lugar del que se habla poco. Se queda en la foto de que está linda y no se indaga a un montón de gente que pide ser escuchada porque tiene situaciones conflictivas. Con el presupuesto que tiene la Ciudad no se puede dar el lujo de tener gente viviendo en la calle, más de 600.000 pobres, más de 200.000 indigentes, más de 20.000 pibes sin escuelas y vacantes, un sistema de salud pública colapsado, escuelas con ratas.

Noticias: ¿Por qué pasa?

Marziotta: Hay una gestión macrista que empezó hace 12 años que es absolutamente insensible a los problemas de la gente. Tener una buena gestión no es solamente hacer obra pública y bicisendas, que está bien, porque termina siendo la gestión de un intendente. Y la ciudad de Buenos Aires tiene las mismas potencialidades que una provincia. Hay que gobernarla para la mayoría, no sólo gestionarla y encima para unos pocos. Es muy necesario ponerle sensibilidad a la gestión de la ciudad.

Noticias: ¿Sufrió el machismo? Se la ha asociado a dirigentes.

Marziotta: Sí, lamentablemente. Estamos en una muy buena etapa, con paridad en las listas, nosotros tenemos fórmulas ejecutivas con paridad, pero falta un montón. Todavía hay que dar explicaciones de por qué estás en el lugar que estás, que tenés la capacidad, el talento.

Noticias: ¿Tiene que dar explicaciones hacia afuera o también dentro del propio espacio?

Marziotta: No hay propio ni impropio, tiene que ver con una cultura patriarcal que hay que ir desandando. Nos va a llevar tiempo.