Gala internacional: Greatest hits del ballet

Por Maximiliano Sardi

Por noveno año consecutivo, el Grupo ARS presenta -como es ya tradición en la escena porteña de danza- la “Gala Internacional de Ballet de Buenos Aires”. Evento icónico de la agenda cultural local que brinda la oportunidad de ver a los más destacados bailarines clásicos y contemporáneos del mundo en un mismo escenario en una misma noche: en dos en realidad, los días 30 y 31 de agosto en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125) con entradas desde los 800 pesos en Ticketek.com. En esta edición, la Gala contará con la participación de figuras de la talla de James Whiteside, estrella del American Ballet; los talentosísimos Anna Osadcenko y Jason Reilly, del Stuttgart Ballet; y Daniel Ulbricht, del New York City Ballet.

“Todas las ediciones de la Gala son especiales, hacemos una curaduría muy pensada para tener un producto que encante al entendido, y que al mismo tiempo atraiga a públicos nuevos. Y eso lo hemos logrado a lo largo de estos nueve años”, marca Liana Vinacur, una de las fundadoras de la productora dedicada a la cultura.

“Forman parte de este rompecabezas que es la Gala, algunos artistas internacionales ya consagrados, pero también los jóvenes artistas que pocos conocen, que a lo mejor son parte del cuerpo de baile de alguna compañía, o son solistas pero todavía no son primeros artistas, pero que tienen un virtuosismo increíble y seguramente van a tener una carrera meteórica y van a brillar de acá a pocos años, y todos se van a dar el gusto de decir que los vieron bailar en sus inicios”, explica.

Artistas. En esa primera línea se anota el chileno Sebastián Vinet, primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza de México (que trabaja también modelo para marcas como Calvin Klein, Burberry y Armani) y es un gran impulsor de la danza en el país transandino: “Mi meta como artista es que mi nombre sea una marca. Si un día me ofrecen hacer algo en televisión lo haré, al igual que en cine. Yo no hubiese llegado al modelaje si no fuera por la danza”, dice él.

Y también se apuntan los primeros bailarines Katherine Barkman de The Washington Ballet, y Emilio Pavan, del Bayerisches Staatsballet de Munich.

Entre las figuras en ascenso destaca la texana Erica Lall, nueva sensación del American Ballet Theatre (ABT) que se sumó a la compañía como aprendiz en 2015 y pronto se convirtió en figura estable. “Erica Lall bailará con James Whiteside el pas de deux de ‘El Corsario’ con coreografía de Marius Petipa, y ‘Wallflower’, del genio de Whiteside, drag queen y un showman, un personaje pop del ABT que tiene muchísimo carácter en su presentación. Puede bailar uno de los ballet más clásicos, o ponerse unas zapatillas de calle para algo más contemporáneo”, adelanta la directora del Grupo ARS a NOTICIAS.

“Otra cosa interesante que tiene la Gala es la búsqueda de artistas argentinos consagrados en el exterior. El argentino siempre celebró tener a Julio Bocca, Maximiliano Guerra o Paloma Herrera. Y ahí se quedó. Y estos son referentes que tienen veinte años. Hoy por hoy hay muchos argentinos que nunca han bailado en su país y que con la Gala bailan por primera vez de la mano de nuestra productora. Es el caso de Ana Sophia Scheller, primera bailarina del New York City Ballet y ahora en el San Francisco Ballet. También de María Celeste Losa, oriunda de La Plata, que está haciendo una carrera formidable y meteórica en el teatro Alla Scala de Milán”, sigue Vinacur.

“Para mi es muy importante haber sido convocada para esta gala y brindarle al público argentino todo lo que aprendí y crecí en los últimos años. Tener la oportunidad de bailar en mi país después de cuatro años y reencontrarme con mi público es muy fuerte y emotivo, con mi familia y amigos en la platea”, refrenda María Celeste Losa en diálogo con NOTICIAS.

“Buena parte de mi crecimiento se lo debo a los maestros de Alla Scala que se mostraron interesados en mi desde el primer momento. En el 2015 comencé a formar parte del cuerpo de baile y el director Ivan Vasiliev me dio la oportunidad de interpretar roles principales. En 2018 tuve la oportunidad de concursar y me bajo la dirección de Frédéric Olivieri llegué a solista”, repasa Losa que ya prepara para la próxima temporada “Sylvia” con Manuel Legris, que la eligió para el rol principal de su coreografía. “Espero seguir teniendo posibilidades y oportunidades como esta y llegar a ser una estrella de la danza”, se entusiasma la bailarina, una estrella ya de la “IX Gala Internacional de Ballet de Buenos Aires”.

“Yo por mi parte estoy muy feliz de volver a bailar en Buenos Aires, es una emoción muy grande. Yo me fui con trece años de Argentina para seguir mi carrera, pero estoy muy agradecida con los grandes maestros que tuve en el país, con Katty Gallo, Raúl Candal y los profesores en el Colón”, aporta Ana Sophia Scheller hoy estrella en New York. “En esta oportunidad estaré bailando con ex colega, son dos piezas de Ballanchine con diferente energía y feeling”, detalla la bailarina a NOTICIAS.

“Así como ellas hemos traído a infinidad de artistas, como Daniel Proietto, argentino que triunfa en Noruega y fue condecorado en Inglaterra como artista destacado por la reina Isabel II; o Luciana Paris que está en el ABT; Marianela Nuñez, primera bailarina del Royal Ballet; Carolina Agüero del Hamburgo Ballet… año tras año hemos traído artistas argentinos y es increíble la emoción que tienen al bailar por primera vez en su país”, destaca la productora del show.

Coreografías. “Otra arista fundamental de la Gala es la búsqueda de coreografías interesantes. La gente quiere ver los clásicos de siempre y al mismo tiempo hay que deslumbrarla con lenguajes nuevos, mostrarle lo que está sucediendo en el mundo. Una virtud nuestra es ser muy actuales y muy educadores para el ojo de quienes nos siguen. Buscamos piezas que despierten en el público estas emociones y este aggiornarse a cosas que están haciendo coreógrafos como Ratmansky, Mauro Bigonzetti, Itzik Galili o Christopher Wilson, coreógrafos que hoy son tendencia en el mundo, trabajando para las mejores compañías”, marca Vinacur.

Así este año se verá a María Celeste Losa y Emilio Paván haciendo el pas de deux de “El Cisne Negro” con coreografía de Vladimir Bourmeister y “Proggetto Hêndel”, coreografía de Bigonzetti.

Katherine Barkman y Sebastian Vinet bailarán “Satanela” de Marius Petipa y “Trazos” de Jaime Pinto. Ana Sophía Scheller y Daniel Ulbricht interpretarán “Tarantella” y “Embraceable you”, ambas coreografías de George Ballanchine. Anna Osadcenko y Jason Reilly danzarán el pas de deux de “Onieguin” coreografía de John Cranko, “Bite” de Katarzyna Kozielska, y “Kazimir´s Colours” de Mauro Bigonzetti. Y la Compañía Argentina Circo La Arena de Gerardo Hochman se vestirá de gala esta vez para presentar dos de sus creaciones más logradas: “El hombre de Vitruvio” y “Travelling”.

“Cranko es fundador del Stuttgart Ballet, así que es otro lujo que nos damos. Daniel Ulbricht es otro consagrado que presenta coreografías de George Ballanchine que son muy difíciles de ver en el mundo porque hay muy pocas compañías autorizadas para montarlas, y muy pocos bailarines capacitados. Los royalties además son realmente caros y para nosotros es un orgullo poder presentarlo, y poder tener dos coreografías de este genio”, festeja Vinacur.

“Finalmente, entre los objetivos de Grupo ARS se encuentran: impulsar la educación profesional en la danza, preservar la herencia del ballet del mundo y difundir este arte, introduciendo en el país a los mejores bailarines y a los más prestigiosos coreógrafos”, insisten desde la productora. “Los espectáculos de Grupo ARS se han convertido en un polo cultural que atrae a los mejores artistas de diferentes países para presentar sus dones más exquisitos. La empresa impulsa además a artistas consagrados y emergentes con fuerte identidad”, siguen. “Por eso, la última pieza del rompecabezas que es la Gala es la búsqueda de algo rupturista. Que puede pasar por lo coreográfico, por la personalidad del artista, por lo que se está mostrando, o por el humor. Algo que la gente no se espera ver en una gala de ballet y sin embargo nosotros nos animamos a ponerla en el programa. Fue el caso del Lago de los Cisnes con un bailarín del Ballet de Montecarlo, con mucho humor, donde el cisne perdía plumas por todo el escenario; o traer a la compañías como Momix, que no son ni danza contemporáneo ni ballet clásico, porque tienen un lenguaje completamente diferente pero que encastran bien con lo que estamos mostrando”, sostiene Vinacur.

“El año pasado tuvimos a unos acróbatas israelíes que maravillaron y hasta arrancaron risas con sus cuadros. Y este año en ese espacio tenemos a Circo Arena que es la compañía argentina de Gerardo Hochman, que también cumple con la premisa de incluir a una escuela local, y es creo la última que nos faltaba en estas galas de las importantes. Vienen a hacer dos cuadros que tiene muchísima multimedia”, cierra la directora del Grupo ARS.