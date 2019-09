Vendetta en Chubut: los Das Neves vs. Arcioni

Por Daniela Gian

En medio de la crisis política que golpea a Chubut, cada decisión que toma el gobernador Mariano Arcioni es auditada públicamente por dos viejos conocidos suyos: los hijos del fallecido Mario Das Neves, el hombre que lo llevó al lugar donde hoy está.

Se trata de María Victoria y Pablo Das Neves, los herederos de quien fue gobernador de la provincia hasta agosto de 2017, cuando debió tomar una licencia médica por el agravamiento del cáncer que padecía. Y quien finalmente falleció en diciembre de ese año, dejando a su vice, Mariano Arcioni, al frente del gobierno chubutense.

Tanto @marividasneves como @pablodasneves son muy activos en Twitter y en los últimos días volcaron toda su bronca hacia Arcioni (a quien hoy consideran un adversario político) en esa red social.

“Ante tal situación, ante tal tragedia, tal crisis, el silencio. Sin medidas, sin renuncias, sin un mensaje que lleve calma a la provincia. Sarasa y coso. Nada de nada. Ya roza lo mala persona. La apatía de Arcioni y su gabinete da miedo. Hasta donde quieren llegar?”, lanzó este miércoles María Victoria, mientras rige el luto provincial por la muerte de dos docentes y se multiplican las protestas, con incendios en la Legislatura incluidos.

Su hermano Pablo también se sumó a las críticas hacia el accionar del Gobierno de Arcioni y su equipo en Twitter: “Me dicen desde adentro que ahora en la reunión de gabinete hay catarsis, echada de culpas hacia afuera, y que la orden es ‘aguantar’. Me parece que no es por ahí”, criticó en las últimas horas.

Más tarde, @pablodasneves volvió a citar a sus fuentes internas para intentar mostrar que en el Gobierno habían leído su mensaje anterior: “Me cuentan varios que en la reunión de gabinete de hoy leyeron este twitt y se preocuparon porque yo ‘tenía gente adentro que pasaba información‘. Muchachos, los problemas son otros y más grandes, y no boludeen leyendo Twitter mientras están en una reunión de gabinete”.

Me cuentan varios que en la reunión de gabinete de hoy leyeron este twitt y se preocuparon porque yo “tenía gente adentro que pasaban información”.

Las críticas de los Das Neves apuntan también a Arcioni por haber enviado un proyecto para aumentar la dieta de los funcionarios (y su propio sueldo) en plena crisis económica provincial, con sueldos atrasados y caos en las calles. Pero no son nuevas.

A mediados de 2018, los hermanos Das Neves salieron a defender a su padre ya fallecido, involucrado en el escándalo judicial por las coimas en la Gobernación provincial. El caso derivó en varias causas judiciales por sobornos y fraudes millonarios, que involucró a funcionarios muy cercanos al ex gobernador .

Como entonces, sus hijos emprendieron ahora una campaña de defensa pública en las redes sociales que incluye desmentidas a Arcioni y otros funcionarios del Gobierno actual, como el ministro coordinador Federico Massoni, vocero en medio de la crisis. “Massoni en TN tirando nafta al fuego y provocando. A dos años del fallecimiento de mi padre sigue hablando de él”, se quejó @pablodasneves.

Duelo. Las diferencias existieron siempre, pero la enemistad entre los Das Neves y Arcioni comenzó a gestarse con la muerte del gobernador, en diciembre de 2017. Aunque tardó en salir a la luz.

En enero de 2018, cuando Arcioni se hizo cargo oficialmente de la Gobernación y del equipo que dejó Das Neves, sus hijos y viuda, Raquel Di Perna, estuvieron en la primera fila. “Tuve la suerte de iniciarme políticamente con el gobernador Mario Das Neves, de haber recorrido dos años muy intensos, aprendiendo de él”, dijo el entonces flamante gobernador, quien se definió a sí mismo como un dirigente en plena “adolescencia política”.

Entonces, María Victoria era subsecretaria de Modernización y Pablo, director del Banco de Chubut. Pero con el correr de los meses, la relación entre los Das Neves y Arcioni se volvió cada vez más tensa. Ambos dejaron sus cargos y en junio pasado, cuando Arcioni fue electo gobernador, ya no tenía nada que ver con la familia de su padrino político. Ya no eran nada.