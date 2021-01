Qué esconden los expedientes "OVNI" de la NASA

Desde el caso Roswell, el llamado fenómeno OVNI explotó en los grandes medios, poniendo en tela de juicio lo que las distintas agencias del gobierno de los EE.UU. y las otras potencias conocían del tema. Sin embargo la NASA como la agencia espacial más importante del mundo, se vio obligada a desclasificar parte de sus archivos y ha negado de manera sistemática que los avistamientos de OVNIS en la órbita baja de la tierra, o en lo profundo del espacio, sean realmente de naves extraterrestres. A pesar de esta política, diversos miembros de agencia, entre los que se encuentran astronautas, no están conformes con las explicaciones oficiales de múltiples incidentes a lo largo de estos años.

Objeto Volador No Identificado (OVNI)

Un Objeto Volador No Identificado (OVNI) puede ser cualquier cosa en el aire o el espacio que no se pueda identificar, por lo que por definición, muchas veces suelen ser fenómenos completamente explicables. En sus 62 años de historia, la NASA ha explicado los avistamientos OVNIS que registró, como basura espacial de los miles de satélites que orbitan la Tierra, o piezas desprendidas del Transbordador o de la Estación espacial internacional. También muchos fenómenos de luces extrañas son explicados como reflejos de cristales de hielo desprendidos de propulsores espaciales, o diversos fenómenos de radiación natural en el espacio.

Pero estas explicaciones han sido puestas en duda no solo por los creyentes del fenómeno OVNI, sino que han sido cuestionadas por miembros de la propia agencia a lo largo de su historia. Hace algunos años en una serie de entrevistas dadas para la televisión, miembros de la NASA, incluyendo astronautas, abordaron diversos incidentes de avistamientos inexplicables.

Uno de los testimonios es del astronauta Story Musgrave, quien describe que durante una misión del transbordador donde se colocaba en órbita un satélite de defensa secreto, pudo visualizar a la distancia un objeto que “salio de la nada” con forma de serpiente de aproximadamente 2 metros, y que poseía movimiento propio. Mientras el astronauta afirma que no puede explicar que vio, la NASA dio como posible explicación que era probablemente chatarra espacial.

Los numerosos avistamientos en los archivos de la NASA se remontan a los 60, durante los vuelos de prueba de los aviones supersónicos X-15. En uno de esos vuelos, donde se volaba a 96 km de altura y más de 6.000 km por hora, el piloto Robert White reportó ser seguido múltiples OVNIS, uno de ellos justo fuera de la cabina. Los objetos eran pequeños del tamaño de una mano, declaró el piloto en su informe oficial, donde a pesar de que el avión de prueba tenía numerosas cámaras, esa filmaciones fueron extraviadas, evitando quedar un registro fílmico que pueda contradecir la política oficial.

Otros testimonio es del astronauta del Apolo 12, Alan Bean, quien declaró que el comandante de la misión Richard Gordon, vio una serie de luces con colores brillantes que rotaban alrededor de la Luna. Si bien la NASA sugirió que eran desechos del módulo lunar que se desprendieron, luego se comprobó que ningún resto se había desprendido de la nave. Bean ha declarado tampoco estar satisfecho con la explicación oficial. Decenas de estos hechos y testimonios se repiten entre diversos miembros de la NASA.

Los aduladores de OVNIS

En paralelo, la cde "creyentes" de los OVNI ha acusado desde hace años a la NASA de ocultar filmaciones y censurar fotografías de estos objetos en el espacio. Lo llamativo es que mientras la NASA no ha realizado ninguna investigación oficial de estos avistamientos, otras instituciones del gobierno de los EE.UU. si han realizado investigaciones. Como la FF.AA. de ese país, en el famoso proyecto “Blue book”, donde se analizaron cientos de fenómenos OVNI, descartando la mayoría como fenómenos explicables, y dejando un reducido grupo de fenómenos OVNIS auténticos sin explicación clara.

Sin embargo la mayor revelación se produjo en 2017. The New York Times hizo públicas 3 grabaciones de las FF.AA. de EE.UU, donde aviones caza perseguían OVNIS entre los años 2004 y 2015. En dichos vídeos se puede ver los OVNIS que son filmados por aviones de combate que buscan interceptarlos, mientras se escuchan las declaraciones de los sorprendidos pilotos ante la velocidad del objeto no identificado. Luego de las dudas iniciales, en 2020 la vocera del Pentágono, Susan Gough, confirmó la veracidad de los vídeos. Así mientras algunos organismos estadounidenses ya han reconocido algunos casos de OVNIS como naves no identificadas, la NASA continúa negando oficialmente esta posibilidad.