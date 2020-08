Nora Etchenique habló con Noticias sobre el uso de plasma horas antes de morir

Le pedí la nota ayer temprano. Me respondió apenas salió de sus varias reuniones como directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, pidiéndome que la llamara luego de las 19 horas. Y, cosa que no suele pasar casi nunca, ella me llamó primero: “Me largué yo porque después sigo con reuniones y no sé a qué hora termino”.

Nora Etchenique, una de las grandes impulsoras de los protocolos para poder realizar el estudio observacional sobre los efectos del plasma convalecientes en personas con Covid-19, me dedicó todo el tiempo que precisé, hora y media.

Le pedí documentación para poder respaldar la nota que estoy investigando para NOTICIAS, y me la envió puntualmente, con un mensaje: “Te lo mando ahora por si mañana me olvido”. Hoy temprano falleció en un absurdo accidente automovilístico mientras se dirigía hacia la ciudad de La Plata.

Cuándo se usa el plasma

No la conocí en persona pero sí sabía de sus largos antecedentes profesionales y algo de su historia personal, que incluye haber pasado por la Mansión Seré, centro clandestino de detención en Castelar, durante la última dictadura militar. Fue torturada y violada. Sobrevivió.

Anoche hablamos sobre los protocolos que se utilizan en la provincia a la hora de recibir y donar plasma convaleciente. En la nota respondió a todas las preguntas, no esquivó ninguna, no tuve necesidad de repreguntar por falta de explicaciones o de respuestas marketineras. Todo lo opuesto.

“Martín Insaurralde no recibió plasma ni antes ni después de lo que lo necesitaba”, me dijo cuando le quedó claro hacia dónde iban mis preguntas. “Nos hizo mucho daño que se lanzaran al aire afirmaciones como que el plasma es para ricos o políticos, porque de ninguna manera es así, nuestros protocolos son muy estrictos y el plasma depende de la situación del paciente, entre otras variables, que son analizadas tanto por los médicos que lo atienden como por el coordinador de la provincia de Buenos Aires”.

Entre otras cosas, explicó cómo la posibilidad de recibir plasma no depende del hospital en que el una persona esté internada, sino de su condición para poder ser receptor, y de la existencia de plasma en los bancos de la provincia. Los hospitales no guardan la sustancia.

Ensayos experimentales

Noticias: ¿Por qué la provincia tiene un protocolo propio?

Nora Etchenique: Desde el año 1994, que se delegó en las provincias, el sistema de salud en la Argentina es sumamente federal. Por eso, el protocolo de la aplicación de plasma convaleciente que dictó el Ministerio de Salud nacional contiene las indicaciones de mínima, pero las provincias pueden tomarlo tal cual o modificarlo hacia arriba, de alguna manera.

Noticias: ¿Y cómo han sido los resultados en Buenos Aires?

Etchenique: Ya hemos transfundido a 1.200 pacientes hasta el momento, con buenos resultados.

Noticias: ¿Falta plasma y sobran pacientes que podrían recibirlo?

Etchenique: No cualquier enfermo de Covid-19 está en condiciones de recibir plasma convaleciente, por eso se hacen análisis muy concienzudos. Es un producto biológico, finito, no sabemos totalmente cómo actúa, por eso somos muy cautos al momento de tomar la decisión de las transfusiones. Hoy por ejemplo empezamos el día con 74 plasmas que no se transfundieron ayer, así que estamos bien. Es un día a día.

Noticias: ¿Todo transfundido mejora?

Etchenique: Hemos visto resultados buenos pero necesitamos hacer el tratajo de comparación con lo que sucedía con los enfermos Covid antes del 14 de mayo, que es cuando comenzamos con el uso de plasma. Ese es un gran trabajo aún por delante. Así que yo no le diría nada terminante, hay mucho por hacer.

Noticias: ¿Cómo le explicaría usted a una persona que el uso de plasma es parte de un protocolo experimental, que no es una bala de plata pero que al mismo tiempo puede tener buenos resultados?

Nora Etchenique: Es como ir al médico con un dolor en la fosa ilíaca derecha. Podés verlo y decirle “opéreme de apendicitis” o decirle “vengo a verlo para que me diga qué tengo”.

Me contó que desde la provincia de Buenos Aires se le envió plasma a un paciente de la provincia de La Pampa. “Cuando se puede, lo hacemos”. Me detalló el sistema por el cual una persona enferma de Covid-19 puede estar en condiciones de ser trasfundido y me repitió 50 veces que es un tratamiento experimental, en estudio.

La entrevista es mucho más larga que esto, pero no quería dejar de rendirle un pequeño homenaje a esta mujer científica que en todo momento fue cauta sin dejar de ser optimista pero sin sonar triunfalista.

“Actualmente estamos más ordenados, pero al principio recibíamos llamadas a las 3 de las mañana con algún paciente que podía ser trasfundido y bueno, nos poníamos en marcha”.