Segundo año de Aura

El Ciclo Aura, regresa al Teatro Colón para una nueva temporada que contará con intérpretes excepcionales de la escena musical internacional. La coproducción entre el Teatro Colón, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP, tendrá una programación de excelencia que combinará conciertos sinfónicos, recitales instrumentales y galas líricas.

El próximo 18/5, abrirá con la presentación del violinista ruso Maxim Vengerov, acompañado por su compatriota, la pianista Polina Osetinskaya. Seguirán el 3/8, el tenor español Xabier Anduaga y la soprano surcoreana Hera Hyesang Park.

Continuará el 28/9, el violinista israelí Pinchas Zukerman junto a la violonchelista canadiense Amanda Forsyth y finalizará el 26/10 con el tenor británico-italiano Freddie De Tommaso y la soprano estadounidense Nadine Sierra.