Pastelerías top: dónde comer las mejores tortas y croissants

Lo que no hace tanto hubiera sido considerado un programa para gente mayor hoy es pasión también entre los más jóvenes. Salir a tomar el té o disfrutar de una merienda en compañía se ha vuelto un plan perfecto para muchos consumidores gourmet. A la par, distintas pastelerías han comenzado a surgir por la ciudad y alrededores para dejar en claro que este arte no es en absoluto menor. Con altísima calidad de ingredientes y cuidada preparación, sus locales se inundan y sus preparaciones se replican en redes ad infinitum. Si las pastelerías llegaron primero y los clientes después o si el momento de la merienda se revitalizó debido a que es un lujo más accesible que salir a almorzar o cenar, es difícil decirlo. Por lo pronto, el rubro brilla más que nunca y vale la pena dejarse tentar por sus exquisitas creaciones.

Alta cocina

Si hay expertos en el arte de la pastelería, sin duda son los franceses. Por eso, una de las influencias más fuertes es la de esta cocina. Puede verse, por ejemplo, en las delicias que se preparan en Duhau Pâtisserie, a cargo de la chef pastelera Paula Maroni. La tienda de dulces del Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires actualiza su catálogo cada temporada para estar a tono con los sabores de estación, pero jamás faltan los macarons, su producto estrella. La intención aquí es respetar la receta original dándole un giro argentino, y por eso los hay de malbec, membrillo y coco y dulce de leche, entre otros. También son muy elegidos los bombones y las trufas de puro chocolate, las petits gateaux, las cookies y los alfajores artesanales.

Todos los productos pueden adquirirse en el local del hotel o en la tienda online, aunque también suelen organizar pop ups en la “porte cochère” (la cochera) del palacio, a la entrada de Avenida Alvear, muchas veces con chefs pasteleros invitados, y despliegan un mostrador especial. “Las fechas de estos eventos se anuncian en el Instagram de @duhaupatisserie”, cuentan desde el hotel.

De la misma escuela y precisamente ex chef ejecutivo del Palacio Duhau Park Hyatt, la pastelería de Damián Betular fue una de las aperturas más esperadas de 2022. Betular Pâtisserie abrió en agosto en la esquina de Mercedes y Asunción, en pleno polo gastronómico de Devoto. Y el cuidado estético del local sin duda está a la altura del detalle en las preparaciones, que son casi joyas. ¿Algunas maravillas? La “fraisier”, un clásico francés con masa “sáblee”, crema frangipane de pistachos, mermelada de frutillas, crema de vainilla y laja de chocolate blanco y pistachos; el petit gateau de limón; o el de “banoffee”, uno de los más aclamados, de “sáblee” de cacao, centro y flan de dulce de leche, puré de bananas caramelizadas, frosting de queso mascarpone y tapa de macaron. También hay panes y sándwiches y una selección de chocolates. Con espacio para sentarse, sin embargo el foco es en el take away, y a esa misma altura está el packaging, exquisito como lo que porta.

También con impronta francesa, Togni’s Café es otra apertura reciente de gran convocatoria. Creado por el chef Máximo Togni siguiendo la línea de sus experiencias en Nueva York, París y Washington, es un local chico pero de enorme talento culinario, donde se hornean a la vista croissants, pain au chocolat, cookies, cannelés, rolls de canela, financiers, panes de masa madre y hasta un increíble (y muy único en la ciudad) pretzel XL. Otra gran creación son las Galletitas Petit Mínimo, que recrean la clásica galletita francesa con chocolate belga y diseños propios.

Otras influencias

Pero no solo los franceses saben disfrutar la buena pastelería. También la influencia italiana se hace notar en nuestras calles. Así lo demuestra Martinelli, que nació de la idea de tener una buena cafetería al estilo tano, capaz de cubrir desde el desayuno hasta el postre luego de la cena. Y por eso, al inicio sumó a su nombre el concepto “Obrador”, que hoy viró a “Caffé”, dado su crecimiento y consagración. “Muchas cafeterías solo tienen cannoli y sfogliatella, nosotros sumamos y hacemos otras preparaciones italianas típicas como cannoncini, cornetti, zeppole y más”, cuenta Carlo Contini, uno de los socios y creadores. Además, hacen auténtico gelato. “También vendemos mucho nuestra línea de affogati, café con una bocha de helado y crema batida. Puede ser con helado de sambayón, de pistacho, de Nutella o el clásico de vainilla”, tienta Contini.

En Martínez, en tanto, Slabcake Bakery abrió en 2022 como corolario a los 25 años de profesión pastelera de su creadora, Moira Sigal. “La idea fue devolverle la felicidad a la gente. Porque nada como comer una porción de torta increíblemente rica para ser feliz, ¿no?”, razona. Y como la vida es mejor en equilibrio, decidió crear opciones gourmet en la cuota justa. Por eso, aquí no se compran las tortas enteras, sino porciones en cajas congeladas, para que nada se desperdicie y todo se consuma con el mismo sabor y placer. El slogan lo describe bien, “thinny cakes to go” (tortas flaquitas para llevar).

“En Slabcake rallamos cientos de limones para el lemon pie, utilizamos frutos rojos de la Patagonia, dulce de leche Chimbote, chocolate belga Callebaut y chocolate francés Valrohna. Y no utilizamos aditivos, conservantes o esencias artificiales”, se enorgullece Sigal. En esta línea, el producto estrella es el “bouchon”, especialmente en la versión Valentín, una torta en barra de chocolate belga con leche, semiamargo, dulce de leche, bañado en chocolate francés de frambuesa, nibs de cacao y un toque de sal.

Finalmente, una pastelería cool con impronta sumamente personal arrasa en público y ventas desde 2021. Se trata de Oli Café. Es creación de Olivia Saal, conocida en redes como @lachica.pajaro, quien nació en una familia de gastronómicos y lleva adelante un emprendimiento que combina sus raíces israelíes y francesas con prolijidad y vanguardia. Entre sus imperdibles resaltan las medialunas, que muchos catalogan como las mejores de la ciudad. Laminados y hojaldrados son otras joyas de su vitrina siempre tentadora, aunque aquí también es posible pasar el día entero y comer desde todo tipo de platos a un brunch completo.

Salir a tomar el té y degustar preparaciones que llevan el arte de la pastelería al clímax. El nuevo lujo posible de los consumidores modernos, cada vez más despiertos, conocedores y ávidos de novedades gourmet.