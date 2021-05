Cómo piensa los cuerpos la moda de hoy

Allá lejos y hace tiempo quedaron los gráficos que encasillaban la figura femenina en cinco variantes. Ya no se habla más de triángulos, relojes de arena, guitarras o círculos. No lo hace ni el consumidor de moda, ni el asesor de estilo, ni mucho menos los diseñadores. Hoy el foco está en las antípodas de los estereotipos, buscando de hecho expiar tantos años de su uso y abuso. Se lo hace mediante colecciones que hacen del no género y la amplitud de variantes de siluetas una de sus principales distintivas, con tal vanguardia que este movimiento incluso ha llegado a tocar la puerta de alta costura. Así pudo verse, por caso, en la reciente Semana de la Moda de Designers BA, encuentro donde confluyen diseñadores consagrados junto a emergentes y sustentables. Y donde en esa pluralidad de voces la trama común fue la diversidad.

El cuerpo y la identidad

“Me parece absolutamente fascinante la idea de estos tiempos de poder construir nuestra identidad en base a la autopercepción”, dispara Pablo Ramírez, quien en esta edición presentó una colección inspirada en el personaje de Musidora en el film serial “Les vampires”, rodado en París después de la Primera Guerra Mundial. Símbolo de las primeras feministas, la actriz se pasea en esta película como una diosa oscura y misteriosa en un catsuit negro, y así Ramírez se inspiró en materiales que giran en torno a la protección y el confort, como tejidos entramados elastizados, crepes de viscosa y tejidos suaves de angorina, así como en siluetas que proponen un contraste de prendas holgadas superpuestas a una figura entallada, con cuellos altos devenidos capuchas, cinturas marcadas y pantalones súper anchos. Son protagonistas los bodies, pero también los vestidos túnicas, suerte de declaración de libertad a las figuras.

Sin embargo, Ramírez no ve la idea de la ropa unisex y sin género como algo nuevo, sino más bien como la continuación de un movimiento que ya había surgido en los 60 y 70, pero se había difuminado hacia los 80. “Diseñadores como Jean Paul Gaultier volvieron a traerlo al escenario actual. No creo que la ropa tenga género, pero sí me parece importante asumir que el cuerpo que estamos vistiendo hoy es mucho más diverso”, apunta. Eso sí, alerta contra el marketing y las ganas de subirse a la tendencia por pura necesidad de vender. “En muchos casos lo veo más como una estrategia, como un discurso que llevado a lo concreto se traduce en prendas sin forma, moldería ni talles”, advierte.

En sintonía con la idea de prendas más confortables nació la colección cápsula de Evangelina Bomparola, “Ascendente”. “La diseñamos teniendo en cuenta el contexto más acotado a la vida en casa y el confort como valor intransigente, dentro de un aire de dramatismo sofisticado y una cierta extravagancia que componen una nueva elegancia”, detalla Bomparola. Lo sustentable también fue parte: los materiales son de fácil lavado y no generan contaminación, como seda natural, tencel y seda viscosa con fibras de origen vegetal, lanas y cashmere. En relación a los cuerpos, en tanto, la diseñadora asegura que el contexto no le es ajeno, y por eso celebra la diversidad de siluetas y apuesta a una imagen más inclusiva, con protagonismo a las formas naturales. “Me encanta fusionar el mundo masculino con el femenino para generar uno propio. En el desarrollo creativo con mi equipo trabajamos cada vez más alineados en una silueta universal, libre de ataduras y dogmas. Es un camino que requiere de mucha tolerancia y aceptación y no entramos en discusiones maniqueas o fundamentalistas”, detalla. Así, asegura que trabaja a diario con su equipo en pos de poder evolucionar en su trabajo teniendo en cuenta los tiempos de transformación y superación actuales.

El origen de la moda

Eternamente dispuesto a sacudir el avispero con sus creaciones e ideas, Martín Churba es otro de los diseñadores que enarbola esta bandera de siluetas diversas y libres. Esta vez lo hace junto a Bob Honores, a quien cedió el puesto de director creativo en Tramando y con quien lanzó “Fundible”, “un conjunto de ensayos y experiencias textiles en proceso de construcción constante, que toman la forma de indumentos y se apoyan en el cuerpo”. Desarrollado con material textil recuperado de su stock, Fundible es además un género diseñado por Churba y desarrollado por Walter Gomer en 2006, hecho de algodón 100% conformado por tramas de hilos sensibles al calor, que segmentan el paño de tela en tiras de ritmo uniforme. ¿Cuáles son las estrellas? Pantalones muy holgados que se combinan con redes, plisados y tejidos artesanales.

En ese camino, la dupla no considera que haya una sola aproximación al cuerpo femenino, sino diferentes exigencias del cuerpo para con lo que lo viste. “El espectro de siluetas que se proponen va desde lo súper adherente hasta lo exageradamente oversize, para responder a las distintas necesidades del vestir”, relatan. De esta forma funciona también su proceso creativo: “cada prenda que empezamos a crear nos la probamos entre todos, diferentes géneros, diferentes estructuras”. Para ellos, la clave es habitar la pieza y encontrar un diálogo entre esta y el cuerpo, casi una conversación o un pacto. “Las pautas establecidas como tipologías especificas a un ‘género’ o reglas de construcción como puede ser de qué lado se cierra una camisa o pantalón, son convenciones que poco nos importan”, sostienen.

Lánguida, amplia y minimalista, la silueta de Chain ya es característica de esta marca fresca y disruptiva. Así se la vio en Designers en la presentación de “ERR.AR”, inspirada en el arte glitch (“falla”) y en la belleza del error como algo espontáneo y natural, con llamativo maquillaje de Natura. De las diseñadoras más jóvenes de esta camada, Lucía Chain asegura que siempre tuvo una concepción bastante particular del cuerpo femenino, priorizando las figuras amplias para hacer una puesta en valor de la comodidad y “una necesidad de seducirse a una misma, sentirse cómoda y no someterse a siluetas que opriman la naturaleza del cuerpo”. A la vez, cuenta que nunca le interesó la idea de separar las prendas por género. “Por eso decidí que mi marca sea para todas las personas, más allá del género y la edad, con un ideal claro y firme: la libertad”, sentencia.

Finalmente, no puede abordarse la renovación de la silueta sin mencionar a Köstume, marca pionera en este tema desde su origen, hace ya 20 años (ver recuadro). “Nuestro abordaje siempre fue el mismo: cuando diseñamos no pensamos en el género. Quizás en nuestros principios éramos más abstractos, lo que ayudó a que las prendas entren en ese canal en el que no importaba quién las llevara puestas. Pero no hay marketing detrás, es natural y honesto”, distingue Emiliano Blanco, diseñador junto a Camila Milessi. Por eso mismo, en lugar de hablar de ropa sin género, prefieren cambiar el signo: la de ellos es ropa para todos los géneros. Una evolución que, aunque con algunas trampas marketineras por parte de quienes quieren subirse a la ola a pura pose, avanza con fuerza. “Este cambio tiene que ver con una evolución social. El mercado se comporta de acuerdo a cómo van cambiando las nuevas generaciones, a las que todos les quieren vender”, sintetiza. A juzgar por la oferta, la demanda es clara.

20 años de moda

Esta edición de Designers BA coincidió con la celebración de los 20 años en la moda de Kostüme, la marca creada por la dupla de Emiliano Blanco y Camila Milessi en 2001. Y en la segunda sesión digital de esta Semana de la Moda, que se presentó a través de innovadores desfiles virtuales y fashion films, Kostüme ofreció un cortometraje documental repasando estas primeras dos décadas de vida. A través de entrevistas a personalidades del ámbito del diseño que aportaron su visión sobre esta marca ícono, se crea un perfil que permite acercarse un poco más a su esencia. Tambié se ofrece un atisbo del futuro que la dupla imagina a través del proceso creativo de su cápsula #2, parte de la colección #41AW21, experimental, realizada a partir de recursos del mundo del camping. “Quisimos hacer una marca que nos libere de todos los clichés”, sostiene Milessi en imágenes de archivo del documental. 20 años después y ya consagrados como pioneros rotundos en este universo de moda sin género que hoy el resto del mercado explora, podría decirse que el suyo es un galardón merecido.