Dónde comer menúes basados en plantas

Las opciones veganas a la hora de salir son cada vez más exitosas. Aquí una lista de restaurantes y bares con excelentes propuestas para olvidar las carnes y lanzarse a probar exquisiteces basadas en plantas.

Mudrá: diseño y gastronomía basada en plantas

Mudrá deleita de la mano de una seductora fórmula que combina un espacio de diseño majestuoso y vanguardista y lo más primitivo de la tierra: su cocina basada en plantas. Este restaurante en el “rooftop” del edificio Patagonia Flooring Design & Art Center invita a dejarse sorprender por una cocina sofisticada y de calidad, sin productos de origen animal. La carta fue diseñada por el chef norteamericano Matthew Kenney, referente mundial de este estilo de cocina, y brinda desde hamburguesas y pizzas, hasta sushi y platos complejos inspirados en diversas cocinas del mundo. Para lograrlo, el equipo de cocina realiza variedad de masas, panes, quesos, aderezos, yogures y hasta su propio dulce de leche con semillas, granos, frutas y frutos secos de pequeños productores locales. Se destaca la Fainá rellena con queso de arroz; la pizza con crema de trufas, gírgolas y kale; la Mega Burger de lentejas y tofu con lechuga, tomate, palta, cebolla caramelizada, queso de calabaza fundido y berenjenas asadas entre panes de zapallo sin gluten; y el Spicy Udon Tempeh, un plato de fideos gruesos de arroz en dashi veggie con hongos shitake, tempeh y pak choi. A su vez, la sección de sushi sobresale con rolls y originales hand-rolls para comer con las manos. Para acompañar a sus comensales durante todo el día, sumaron una propuesta de pastelería con café de especialidad y brindan un contundente Brunch para compartir los sábados y domingos. Abierto todos los días de 10 a 19 hs. Dirección: Av. Córdoba 3942, Palermo, CABA. Instagram: @mudraplantbased

Lado V: street-food de alto nivel

Para un encuentro relajado y diferente, Lado V es una excelente opción: en un espacio cargado de luces de neón y murales que fomentan selfies en cada rincón, se puede probar lo mejor del street-food basado en plantas. En este local de Palermo, a metros de la plaza Cortazar, preparan papas fritas con diferentes toppings (como kétchup de hongos, not-mayo y cebolla crispy), nachos con salsa no-queso y verdeo o con guacamole; “nuggets” a base de gírgolas con variedad de toppings, plátanos fritos con guacamole y queso de semillas, “Not-Fried Chicken” hecho con seitán en formato de sándwich o canasta para picar y las aclamadas “Not-Burgers” en cinco variedades. La hamburguesa #2, por ejemplo, combina un medallón vegano con guacamole, tomate, plátano frito, pickles de cebolla morada, kimchi mayo y cilantro. Para acompañar hay cervezas tiradas y una interesante variedad de cócteles. Y si el paseo es durante la tarde, también cuentan con una propuesta de cafetería, pastelería y smoothies. Su vereda, patio al aire libre y próxima terraza (que se estrenará pronto) están habilitadas todos los días de de 10 a19 hs; también disponen de servicio de delivery y take away. Dirección: Honduras 4969, Palermo, CABA. Instagram: @ladov.bsas

Hierbabuena Vegan: hamburguesas fuera de serie

Sobre la avenida Caseros en el pintoresco barrio de San Telmo, desde hace unos meses los fanáticos de la movida plant-based tienen un nuevo punto de encuentro donde la reina del fast-food es protagonista: sí, la hamburguesa. Acá se ofrecen diez variedades hechas de manera artesanal en base a vegetales orgánicos certificados (libres de agrotóxicos y pesticidas), panes caseros de harinas “limpias” y versiones veganas y naturales de quesos, embutidos y aderezos. Acá prima el sabor y se refleja en opciones como la Porto Burger ($740), con medallón de hongos, queso de cajú, mayonesa de trufa, pickles de cebolla morada y espinaca; la Crispy Plant ($620), con medallón de garbanzo crispy, cebolla caramelizada, “cheddar”, “panceta” y dressing de la casa; y la Curry Up! ($660) con medallón de coliflor y curry, berenjena frita, “cheddar”, kale y mayonesa de berenjena ahumada; entre otras tentadoras opciones. También sirven hot-dogs con salchicha tipo alemana basada en plantas, choripanes veganos, nachos o tacos con “carne” a base de legumbres, un Menú Kids, cremas heladas con leche de almendras o de castañas y más postres plant-based, como waffles de trigo, donas rellenas, brownie y pie de manzana. Abierto al público de 12 a 19 hs en el local y hasta las 23 hs en formato delivery. Dirección: Av. Caseros 466, San Telmo. Instagram: @hierbabuenavegan.

Vegan Fox: la nueva cara de la burger

También para tentarse con todo el sabor de la cocina rápida, Vegan Fox tiene una propuesta especial que por el momento se disfruta en casa (pronto inaugurarán su local en Palermo). Su menú, realizado en conjunto con la marca NOT-CO, presenta hamburguesas y sándwiches elaborados con diferentes procesos tecnológicos y técnicas de cocción que llevan al producto a otro nivel: panes desarrollados especialmente para sean sumamente sabrosos y esponjosos sin utilizar ingredientes de origen animal, salsas plant-based de intenso sabor y toppings crujientes y de calidad para que la experiencia sea superadora. Entre las diferentes opciones, pensadas para atraer a todo amante del fast-food y no solo a los del equipo vegano, se sugiere la Vegmac, con doble “smash not burger”, doble cheddar, pepinillos, lechuga y la famosa salsa Mil Islas norteamericana; la Crispy, con doble “smash not burger”, doble cheddar, salsa BBQ Jack Daniels y cebolla crispy; la Avocado, con un medallón simil pollo, not-mayo, guacamole y pico de gallo; y la Fox and Sweet, con doble “smash not burger”, salsa Tabasco Chipotle, ananá, doble cheddar, cebolla caramelizada, rúcula y alioli. Sus productos están disponibles con take away o delivery a través de la plataforma Rappi. Dirección: Gorriti 5213, Palermo. Instagram: @veganfox.goodburger

Eggs & Greens Café: cocina saludable y libre de gluten

En San Isidro, Eggs & Greens Café brinda desayunos, almuerzos y meriendas saludables acompañadas de una cafetería de excelencia. Su cocina está alineada con las nuevas tendencias de alimentación en base a productos orgánicos y de estación. Así, ofrecen platos libres de gluten y balanceados nutricionalmente con opciones veganas, vegetarianas o con proteínas animales orgánicas o de corral. Para comenzar el día o darse un gusto dulce por la tarde son ideales sus bowls con súper-alimentos, como el batido cremoso de maca, banana, manteca de maní, mango y leche vegetal, servido con banana y maní crocante. También sus panes de masa madre en forma de Avocado Toast, tostado capresse o tostadas con dips a elección. Entre los productos de pastelería y postres sin tacc, resalta el reconfortante Banana Bread, el alfajor de puro cacao relleno de dulce de leche de almendras, el crumble de manzanas con crema de castañas. El menú de mediodía incluye bowls o platos para armar a gusto con una proteína y una guarnición a elección. Por ejemplo, se puede armar un bowl Power con berenjenas grilladas, queso de girasol,

tomates secos, olivas griegas, arroz y hojas verdes más una porción de falafels de espinacas. Un gran lugar para dejarse tentar por una cocina saludable y natural, abierto de lunes a domingos entre las 9 y 19 hs. Dirección: Av. 25 de Mayo 107, San Isidro, GBA. Instagram: @eggsngreens.

Vegan Creamery: helados basados en plantas

Vegan Creamery es la nueva heladería de la marca Haulani implantada en el Mercat de Villa Crespo con una propuesta de helados 100% plant-based. Sus novedosos sabores y la calidad de sus productos hacen que este “spot” sea uno de los lugares elegidos por los seguidores de este tipo de alimentación y por los amantes del helado en general. En un espacio de estilo industrial donde predomina el color verde pastel, los clientes son recibidos en una gran barra que exhibe tentadoras cremas heladas hechas a base de leche de coco y endulzantes naturales. Algunos sabores son: banana split, pistacho, chocolate con almendras, vainilla con brownie y dulce de coco, frambuesa a la crema, coco con dulce de leche, arándanos y lavanda, maracuyá granizado, mousse de limón con frambuesas, frutilla y pomelo, y mucho más. Se ofrecen en cucurucho vegano, vasito, ¼ kilo, ½ kilo o kilo de helado. Además, se pueden sumar toppings como nueces, chips de chocolate, semillas caramelizadas o el especial coconut caramel realizado por Haulani. Otra de las propuestas de Vegan Creamery son sus pancakes que sirven tibios con una o dos bochas de helado más toppings. Quienes prefieran disfrutarlo en casa, pueden pedir delivery a través de las plataformas de pedidos online. Dirección: Mercat Villa Crespo en Thames 747, Palermo, CABA. Instagram: @haulani_argentina

por R.N.