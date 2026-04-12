“Love Story”: El estilo de Carolyn Bessette que es furor en el mundo

Una camisa blanca impecable, el pelo apenas recogido, anteojos oscuros que parecen elegidos al pasar. La historia entre Carolyn Bessette y John John Kennedy ha vuelto a escena en formato de serie y con ella una manera de vestirse que escapa al exceso. "Love Story", una producción de Ryan Murphy interpretada por Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly, bate récords de audiencia en Disney+ y es la preferida de los amantes de la moda.

Un dato biográfico que agrega interés a la cuestión fashion es la inserción de la Carolyn real en el mundo del diseño, como encargada de las relaciones públicas de Calvin Klein, un ícono de los '90.

En las calles, en las marcas y las redes la tendencia minimalista de la época ya es un boom. ¿Por qué vuelva a causar impacto este estilo tan simple? Lo explican las especialistas.

De la TV a la calle

Apenas se estrenó la serie, las imágenes empezaron a circular y algo se activó. En editoriales, en redes y, rápidamente, en la vida cotidiana. “Vi la serie apenas salió y me obsesioné”, confiesa Coty Crotto, periodista e influencer de moda desde la cuenta @muymona, que lleva adelante junto a Mariana Gándara. “Al día siguiente ya habíamos grabado un video sobre este minimalismo chic que contrastaba bastante con lo que veníamos viendo. Se hablaba de una microtendencia más recargada, ochentosa, con hombreras y accesorios grandes. Y de golpe apareció todo lo contrario”.

Ese contraste explica parte del fenómeno. En un contexto donde lo llamativo venía ganando terreno, la estética de Carolyn Bessette-Kennedy se sintió como un giro. Camisas oversize usadas de distintas maneras, pantalones boot cut (justos en el cuerpo, sueltos a la altura de las piernas), faldas tubo, abrigos camel, lentes ovalados, bolsos con uso empezaron a pisar fuerte. “Yo terminé el segundo capítulo y me compré unos lentes ovalados”, admite. Y definitivamente no es la única.

El recorrido es claro. “Para mí es de la serie a las redes, a lo editorial y de ahí a la calle. Las redes acercan mucho y te muestran maneras de lograrlo fácil. No hace falta tener ese bolso de diseñador, pero siguiendo ciertas reglas podés lograr algo parecido”, alienta Crotto. Colores neutros, siluetas limpias, básicos de calidad. Más que una lista de prendas, un sistema de decisiones.



Actitud y simpleza

La productora de moda Meri Salinas aporta otra capa de lectura. “Los 90 ya se estaban imponiendo. El corte de jean que vuelve a los rectos, cintura media y looks más limpios”, explica, marcando que la llegada de la serie profundizó esta búsqueda. Pero también suma un matiz clave: esa limpieza no es necesariamente democrática. “Ese poco de poco no le queda bien a todo el mundo, por eso la moda es una adaptación a cada persona”.

Su mirada también complejiza la idea de minimalismo como neutralidad absoluta. En Carolyn, dice, siempre había detalles que rompían la aparente simpleza. “Tenía un make up limpio pero con una buena boca roja, o unas uñas del mismo tono. Detalles de color. Y su pelo era su accesorio más importante”. Ahí aparece una de las claves más repetidas por quienes analizan este regreso, la actitud como sostén del look. “Podés ponerte un jean y una camisa y saber llevarla bien por cómo la anudaste, por cómo la llevás dentro del jean”, señala. En ese camino, también son looks en los que importa mucho la calidad, "porque las prendas y la tela hablan por sí mismas”.

Desde el diseño, Camila Milessi, diseñadora de Kostüme, suma una mirada alineada con esa exigencia. “Venía el lujo silencioso como tendencia y ahora que los 90 están siendo revisitados, el minimalismo viene en el pack”, explica. Y advierte que esa aparente sencillez tiene su propia dificultad: “El minimalismo exige rigurosidad y perfección. Lo simple es más complejo que lo barroco”.

En ese sentido, el interés no pasa por sumar sino por elegir mejor. “Hoy se buscan cosas especiales y duraderas”, dice sobre lo que ven las clientas en la marca. Y vuelve sobre una idea que atraviesa todo el fenómeno: el vínculo entre estilo y personalidad. “Lo genderless y liviano fue un respiro en contraposición a otras tendencias del momento”.

¿Y cómo bajar finalmente a tierra el look? Denim, sastrería y algodón. Una musculosa blanca, un jean recto, botas o mocasines, un blazer, un cinturón fino. Pocas piezas, bien elegidas.





El cuerpo en juego

Pero esa estética que parece simple también construye un ideal. “No es lo que ves. Las apariencias monocromas, relajadas, filiformes encierran un tremendo trabajo de construcción en pos de encajar en los moldes”, plantea Ana Torrejón, periodista y directora editorial de L’Officiel. Según su mirada, ese minimalismo que hoy vuelve a circular no es nuevo, pero sí se resignifica en este contexto. “Los indicios de la vuelta de los 90 se dieron apenas concluida la fase más dura de la pandemia. Una paradoja llamada elogio de la fragilidad apenas superada la vulnerabilidad”, señala. En ese clima, la estética encontró terreno fértil, primero como gesto contenido, después como tendencia instalada. “Luego, lujo silencioso hasta en la sopa. El presumir es para entendidos que sopesan sedas, cachemires, cueros, y se guiñan los ojos aprobando”.

Y hay una tensión que atraviesa todo el fenómeno. “El gran tema es cómo juega en la diversidad el sometimiento a la homogeneidad”, advierte. En un momento donde la moda se presenta como inclusiva, vuelven a imponerse siluetas muy específicas, con cuerpos que responden a un mismo ideal. La referencia de Carolyn Bessette-Kennedy condensa esa contradicción. Su estilo sigue siendo aspiracional, pero también exige. “El poder y los autoritarismos tienen fascinación por doblegar cuerpos dóciles”. La pregunta queda abierta: qué parte de ese estilo se puede adoptar y cuál queda atado a un ideal difícil de replicar.