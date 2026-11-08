Punta del Este fuera de temporada

Desde fines de diciembre y durante los primeros días de enero, Punta del Este experimenta una explosión social, turística y mediática única en la región. Sus avenidas principales se llenan de visitantes, con autos que vienen y van. La vida nocturna alcanza frecuencias frenéticas con visitas de los DJs más convocantes del mundo y fiestas exclusivas, mientras la línea costera se transforma en uno de los epicentros cosmopolitas de América Latina. Sin embargo, antes y después de ese estallido, las playas recuperan su silencio característico y emerge una vibra diferente. Fuera de la alta temporada, el emblemático balneario uruguayo revela su faceta más sofisticada y seductora: la de un refugio natural atemporal orientado al bienestar, la calma, el arte y el disfrute.

Esta transición hacia un modelo de turismo desestacionalizado responde a una redefinición global del propio concepto de lujo. El viajero contemporáneo y exigente ya no persigue únicamente pertenecer al circuito de socialités que se suma a la ebullición del verano, sino que privilegia la desconexión del estrés urbano, la salud holística y el contacto auténtico con el entorno natural.

En este escenario, la península esteña ofrece una geografía privilegiada. Con más de 20 kilómetros de costa recortada por arenas finas y blancas, el encuentro geográfico entre la desembocadura del Río de la Plata y el Océano Atlántico, marcado simbólicamente por el contraste entre Playa Mansa y Playa Brava, constituye un espectáculo natural que cambia de matices con cada estación y en todos los climas. Hacia el interior, las sierras que miran al mar, los bosques y las lagunas costeras conforman un marco de serenidad para recorrer sin apuro.

La expansión del mapa turístico hacia polos como La Barra, Manantiales y José Ignacio consolidó un corredor costero donde la naturaleza convive armónicamente con la tranquilidad. Los paisajes invitan a realizar caminatas por la orilla, cabalgatas entre dunas, avistamiento de fauna, especialmente de aves locales y la práctica de deportes al aire libre en escenarios de excelencia, desde el trekking, tenis y pádel, pasando por el golf, el polo o la navegación.

Arte y cocina

Uno de los pilares fundamentales que transformó la dinámica esteña es su vibrante escena cultural. Punta del Este y sus alrededores se consolidaron como un polo neurálgico para la exhibición y comercialización de arte contemporáneo de escala internacional.

En el corazón de este ecosistema se destaca la Fundación Pablo Atchugarry y el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA). Diseñado como un museo para la humanidad, el complejo combina una deslumbrante arquitectura integrada al paisaje con un extenso Parque de Esculturas al aire libre que puede recorrerse durante las cuatro estaciones. Con una agenda ininterrumpida que abarca grandes exposiciones de artistas nacionales e internacionales, muestras de escultura, ciclos de cine analógico y documental, representaciones teatrales, jornadas para educadores y talleres creativos, el MACA articula un punto de encuentro permanente para la comunidad cultural y los coleccionistas de toda la región.

A este punto de referencia se suma un denso entramado de galerías de arte contemporáneo, talleres de artistas residentes, salas de exposiciones municipales y espacios dedicados al patrimonio histórico de Maldonado y la península. Ferias de arte y festivales internacionales de cine y literatura enriquecen la agenda, atrayendo a curadores, críticos y amantes de las artes plásticas que encuentran en el sosiego del balneario la atmósfera ideal para la apreciación estética.

A la oferta artística se suma un circuito gastronómico de alto nivel que mantiene sus fuegos encendidos durante todo el año. La propuesta culinaria de Maldonado evolucionó hacia una revalorización del producto de cercanía y la identidad regional. La cocina costera fusiona pesca del día con insumos de las sierras, acompañados por aceites de oliva de calidad internacional y vinos locales de bodegas boutique situadas a pocos kilómetros del mar. La escena gastronómica esteña se sostiene sobre opciones como Harry’s Table, Posto 5 y O'Farrell, que constituyen citas obligadas en el recorrido.

Templo del bienestar

En esta nueva narrativa de hospedaje integral y salud consciente, la hotelería local articula una serie de propuestas donde la hospitalidad tradicional se fusiona de manera orgánica con el cuidado físico y mental. Uno de los ejemplos más concretos de esta transformación es la reapertura de Locanda Punta del Este, un resort totalmente renovado de 100 habitaciones que se estrenó el 1 de noviembre. La gran novedad estratégica del resort es la inauguración de Spa Locanda, un santuario concebido bajo los principios de la medicina preventiva, el bienestar consciente y la capacidad restauradora de la naturaleza. El agua se erige como el hilo conductor de este espacio enfocado en reducir los niveles de estrés, mejorar la calidad del descanso y restaurar el equilibrio sistémico. La propuesta se complementa con programas de nutrición inteligente, movimiento y estímulos sensoriales, abarcando desde terapias de luz roja y de frío hasta saunas, baños de vapor, masajes holísticos y tratamientos faciales de última generación, desarrollados junto a la firma suiza Valmont. Asimismo, el programa diario ofrece prácticas al aire libre, yoga, meditación y entrenamiento funcional. Para escaparse un fin de semana a recargar energías.

La gran apuesta

Con una inversión de 700 millones de dólares, la marca italiana desembarca en Punta del Este con su primer resort a nivel global. El desarrollo de Cipriani Resort, Residences & Casino Punta del Este, con apertura proyectada para el último trimestre de 2027, marca un hito para la compañía veneciana fundada en 1931. Desde la firma explican las razones de la elección: "Punta del Este es uno de los destinos más exclusivos de América Latina. Conocida por su elegante y relajada simplicidad, su agradable temperatura, su extensa costa con playas de río y océano, sus dramáticos atardeceres y una mezcla de belleza natural, arte vibrante, su encanto natural invita a los viajeros a disfrutar durante todo el año en un entorno de ensueño".

Diseñado por Rafael Viñoly y el Grupo Cipriani, con interiorismo de Hassen Balut, el proyecto reinterpreta el histórico Hotel San Rafael. Frente a Playa Brava, sumará un hotel de 64 suites y 4 penthouses, amenities y la torre de Cipriani Residences. Incluirá el primer Cipriani Casino, el Salón Gótico y locales como Harry’s Bar, Cipriani Restaurant, Yotto, The Grill, Socialista y Lido by Cipriani.