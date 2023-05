La provoleta en el top five del ranking de los mejores platos de queso del mundo

La gastronomía argentina sigue dando que hablar en la gastronomía, con productos que tienen su origen en dos de los sectores de mayor desarrollo y calidad, como son la ganadería y la lechería. En esta oportunidad, el portal Taste Atlas realizo un ranking de los cincuenta mejores platos con queso y la nación albiceleste quedo ubicado dentro del top cinco.

Hace algunas semanas, la prestigiosa plataforma gastronómica posiciono al choripán como el mejor “hot dog” del mundo y, también, eligió a tres emparedados (lomito, milanesa y, otra vez, el choripán) entre los diez mejores del listado The Best Sandwiches in the World. Pero, dentro de la nómina de platos elaborados con queso, el representante nacional fue la provoleta.

La tradicional provoleta se posicionó en el quinto lugar, entre otros 49 platos del mundo con el mismo ingrediente, en el ránking organizado por el sitio web de gastronomía internacional. Delante del plato argentino, se encuentran el Paneer Tikka y el Shahi Paneer, ambos de la India, seguidos del Saganaki griego, que ocupa el segundo sitio, mientras que el Raclette, de Suiza, ocupa el primer puesto.

Con 4,7 puntos, el informe destaca al queso como “uno de los alimentos básicos del asado bbq argentino, ya que es el queso perfecto para la parrilla, porque es compacto y firme”. Una característica primordial del denominado “Queso Provolone Hilado Argentino”, que tuvo su nacimiento en la década del 40. Según los historiadores culinarios, el inmigrante italiano Natalio Alba creo la provoleta en la provincia de Córdoba, con la intención de complementar las porciones de carnes.

En la descripción de cómo se elabora el plato, a cargo de Taste Atlas, se explica: “Se corta en rodajas de aproximadamente una pulgada de grosor, se sazona con una cantidad generosa de orégano, tal vez una pizca de hojuelas de chile rojo seco, y se asa a la parrilla hasta que comienza a derretirse en el centro”. Taste Atlas agrega que “se disfruta mejor cubierta con la salsa chimichurri con ajo y acompañada con pan crujiente al lado”.

por R.N.