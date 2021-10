Talles reales: Cuáles son las verdaderas medidas de los argentinos

No hay mujer que no lo haya padecido. Incluso aquellas con medidas más o menos estándar, que podrían ubicarse al medio en las tablas de talles norteamericanas o europeas, tienen problemas definiendo el tamaño que utilizan en las diversas marcas argentinas. Porque lo que es M en una tienda puede ser S o L en la siguiente. Y por mucho tiempo esa diferencia no llamó la atención. Tampoco lo hizo algo bastante más grave: el que tantísimas mujeres no pudieran comprar en determinados locales porque estos no tenían contemplados sus talles. Era una penuria silenciosa que vivían miles a diario y con la que la gran mayoría aprendió a convivir.

El avance del feminismo y un mayor respeto por la diversidad, sin embargo, vienen empujando los límites sobre este y otros puntos. En 2019 se alcanzó una gran victoria: la sanción de la Ley de Talles que, entre otras cosas, determina la creación de una tabla de medidas específica del cuerpo argentino, real y fidedigna, acorde a los tiempos que corren. A cargo del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ese estudio antropométrico está pronto a concluirse. De él se desprenderán no solo los nuevos talles argentinos que regirán para todo el país, sino también la concreción de un enorme cambio cultural en la moda.

Midiendo al país

Cuando en 2018 asumió al frente de la Comisión de Defensa del Consumidor, la diputada Marcela Passo comenzó a interiorizarse sobre qué cuestiones eran las más reclamadas. Junto con temas como las tarifas o la ley de góndolas, se encontró con la necesidad de una reglamentación de talles y se sintió especialmente interpelada. “Desde hace muchos años vivo la cotidianeidad de pasar por delante de ciertas marcas de ropa y pensar ‘acá no entro porque no hay nada para mí’, y si bien en mi caso no me genera un problema de autoestima, advierto que sí se lo puede crear a jóvenes y adolescentes que en su construcción se encuentran con un sistema comercial que los excluye”, apunta. Así, se involucró en la sanción de la ley de talles, Ley 27.521, a fines de 2019; y en su posterior reglamentación en junio de este año.

“Esta ley plantea la creación de un sistema de talles nacional para la República Argentina. Y esto se realiza a partir del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI), llevado adelante por el INTI, que gracias a que ya venían realizando el estudio antes de la pandemia, hoy están muy avanzados”, describe Passo. ¿En qué consiste ese estudio? Es un muestreo de 15.000 personas de todo el país, realizado a partir de un escáner 3D, que puede tomar 400 medidas con sus 16 cámaras infrarrojas. Solo hace falta ingresar en una cabina, quedarse en ropa interior y dejar que la máquina registre las proporciones durante apenas 10 a 15 segundos. Como dato interesante, además de trasladar esta información al software del estudio, cada participante también puede llevarse sus medidas.

“El INTI había comenzado el estudio antropométrico en 2015, cuando se adquirió el escáner. Se había hecho sin tener aún la responsabilidad formal, y se llegó a hacer un 60% de lo que implica la muestra, según la norma que rige estos estudios en otras partes del mundo”, detalla Rubén Geneyro, presidente de la entidad. Y tras la reglamentación y el otorgamiento de la responsabilidad formal, se comenzó con la fase final del 40% restante. Desde julio en adelante estuvieron en La Plata y Pilar, y por estos días se encuentran en CABA, en el CCK, hasta el próximo 7 de octubre. Dado el contexto sanitario, es preciso sacar turno en la página del INTI (argentina.gob.ar/inti), pero a partir de los 12 años cualquier persona puede participar de forma libre y gratuita en pos de inscribir su propia figura y poner su granito de arena en el sistema de talles que nos regirá a todos en el corto plazo. Se estima que hacia fin de año el estudio estará finalizando su fase práctica y se pasará a las conclusiones. Mientras tanto, y gracias a la adquisición de un nuevo escáner que les permitirá estar en más lugares a la vez, los siguientes destinos serán Morón y San Juan, para seguir con la Patagonia.

Y aunque pareciera que las mujeres son las más afectadas por la falta de talles diversos, la verdad es que es un problema de todos los géneros. Por eso desde el INTI invitan también a los hombres a sumarse y así equilibrar un poco más la balanza (hoy integran el estudio un 60% de mujeres y 40% de hombres).

El día después

Según la organización AnyBody Argentina, que lucha por los derechos femeninos y por una representación más justa de la mujer en los medios y la sociedad, de sus encuestas anuales se desprende que entre el 65 y el 70% de las personas tienen dificultades para encontrar ropa de su talle. Y entonces, ¿qué pasará una vez que se cuente con esta nueva tabla? Que todas las marcas, tanto nacionales como importadoras, deberán reetiquetar sus productos para estar acordes y así un XL (o el número que se decida poner en este nuevo sistema) será un XL en todos lados. Algo que hará más transparentes las compras y que, además ayudará mucho al comercio electrónico. Algo que además, dará por tierra con la idea de “talle único”, un concepto en el que muchas marcas se escudan para demostrar una falsa inclusividad, pero que aplicado al SUNITI, este sistema normativo, se deberá enmarcar en un determinado talle.

Sin embargo, la ley no obliga a las marcas a tener la misma cantidad de prendas de todos los talles, algo que para muchos sigue siendo un tema pendiente. “Por esto digo que es el primer paso y que hay que ir profundizando. Había otros proyectos de ley, pero este fue el que prosperó. Es importante tejer entre el Estado y los privados la estrategia para llegar a un momento en el que ni siquiera tengamos que generar obligatoriedad”, apunta la diputada Passo, que relata que en esta instancia no encontraron problemas con las grandes marcas. “En la Comisión convocamos a la Cámara de la Industria Textil y no nos presentaron inconvenientes. Al contrario, esto de alguna manera unifica su trabajo. Pero entiendo que hay que dar el debate de ahí para adelante, en la posibilidad de que en el futuro podamos encontrar todos los talles de la tabla en los comercios”, describe.

Para la diseñadora Carola Cornejo, en este punto se cruzan dos factores. Así como la diversidad de talles es una deuda enorme con el público, el mundo textil se encuentra en un contexto crítico post pandemia. Y está claro que para la implementación de esta ley harán falta inversiones. “En algunos casos, las marcas deberán disminuir sus diseños o bajar costos para ampliar la tabla de talles. Podríamos decir que será cuestión de tomar decisiones y arbitrar los recursos”, razona. Creadora de su propia marca sustentable hace 11 años, desde entonces también creó su propia tabla de talles, producto de observar entre sus clientas una diversidad de cuerpos. A partir de ella desarrolló diseños y moldes. “Fruto de la experimentación textil, aplico técnicas de arrugues que crean texturas y efectos visuales para que las prendas se amolden a los cuerpos reales”, cuenta. A la vez, muchas de sus prendas pueden escalarse y adaptarse, para ser usadas tanto por una niña como por una mujer con más volumen. “Vestirnos es una expresión más de nuestra humanidad, tenemos el derecho de poder hacerlo con la mayor posibilidad de elección, porque es comunicar quiénes somos”, sintetiza.

Esta sinceridad de medidas no solo se trasladará a los talles. Si bien el estudio tiene ese fin en lo inmediato, la verdad es que estos datos, que nunca se habían registrado y a partir de ahora se recabarán cada 10 años, incidirán también en otras industrias. “Por ejemplo, poder planificar mejor el mobiliario en espacios del ámbito público, como butacas de los teatros, o el transporte. Incluso el equipamiento médico, porque hay personas con dificultades para realizarse determinados tratamientos debido a sus físicos”, detalla Geneyro, desde el INTI. Queda claro: a más información, menos posibilidad de exclusión.