Cuáles son las 5 prendas "out" de la temporada

La ropa sencilla, holgada que no obstaculiza es el principal de referencia para la tendencia del verano 2023. Actualmente, la moda es ser uno mismo y preocuparse mucho menos por la apariencia. Pero esto no significa que la indumentaria no sea importante, todo lo contrario, lo destacado de la temporada se encuentra en el disfrute con las prendas que usamos y queremos utilizar.

La tendencia moderna de este verano 2023 tiene un lema: todo aquello en lo que te sientes cómodo y seguro está de moda. Por otro lado, hay prendas e indumentarias que dejaron de emplearse o se evitan su uso. Tuvieron su apogeo en temporadas pasadas, pero ya no se encuentran dentro del movimiento de influencia de la moda veraniega. Incluso su utilización puede clasificarse con la curiosa denominación de la “anti- tendencia”.

Jeans con ilustraciones

Los pantalones jeans con estampados o ilustraciones no aplican en estos momentos. Incluso el uso de agujeros y roturas en las prendas está siendo bastante cuestionado en su elección, aunque en contadas ocasiones todavía se siguen observando. Las ranuras enormes en las rodillas, las roturas prominentes y los dibujos brillantes ya no están dentro del circuito.

Zapatillas con cuña

En el mundo del calzado, las zapatillas de vestir o deportivas con cuña han perdido vigencia. Más allá de la falta de practicidad en su uso cotidiano, este estilo de zapatos no añade altura, ni belleza y mucha menos simpleza. Es un condicionante para la elección de ropas y vestidos, además de que nunca estuvo ideado para momentos veraniegos.

Blusas ajustadas

Evite las blusas ajustadas o todo tipo de camisas pegadas al cuerpo, la tendencia del verano es ir con ropa más holgada, sobre todo en este tipo de prendas de vestir. Lo recomendable para indumentarias de estilo slim pasa por prendas con menos tonos formales. En verano, cualquier moda que establezca cierto estilo empresarial o de concepto funcional está fuera de curso.

Chaquetas entalladas

Las chaquetas entalladas y los vestidos con suéteres forman parte de la lista negra de prendas veraniegas. No solo que su utilización está generalizada para estaciones otoñales o invernales, sino que se debe disponer de cierta condición física en su utilización más sugerente. La tendencia del 2023 es el confort por sobre lo esquemático.

Indumentarias con piel

Sin duda alguna, el gran cancelado desde hace varias temporadas son los abrigos de piel. La moda de matar animales para el vestir, o por el estatus, no tiene ningún tipo de predominio en el siglo XXI. La mayoría de las marcas internacionales más relevantes tratan, sea por costos o conciencia ambiental, evitar este estilo de vestuario. Esta “prohibición” también incluye a chalecos de piel y pantalones de cuero original.