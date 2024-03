Trabajo nómade: La oficina se muda a los grandes hoteles

Hoy casi no existe un trabajo que no ofrezca entre sus beneficios la posibilidad de hacer home office una o más veces a la semana. Desde la pandemia en adelante, esta modalidad se consolidó como una forma común y válida de desempeño. Sin embargo, no todos se sienten a gusto trabajando en sus casas, o tal vez no cuentan con la tranquilidad necesaria para hacerlo. También puede suceder que el trabajo incluya viajes y que sea necesario contar con instalaciones adecuadas para montar una oficina itinerante. Para todos esos casos surgió la propuesta de “hotel office” que propone utilizar los espacios de un hotel como sector de trabajo temporal. Y, ni lerdos ni perezosos, fueron varios los emprendimientos que tomaron nota de esta necesidad y comenzaron a crear paquetes y propuestas específicos.

Estimular la productividad

Precisamente, fue desde la pandemia cuando muchos hoteles comenzaron a implementar esta modalidad. Así sucedió en Grand Brizo La Plata, donde generaron una propuesta de hotel office que incluye desayuno asistido, habitación privada, almuerzo ejecutivo de dos pasos, acceso al gimnasio, la piscina climatizada y el parking y, por supuesto, Wi-Fi gratis y de gran rendimiento. El servicio se brinda todos los días de 9 a 18 horas. “Lo tenemos implementado desde la pandemia, con conectividad en todo el hotel y además dos desks en el lobby para que los huéspedes también puedan conectarse y trabajar en un espacio más abierto y relajado”, detallan desde la cadena.

Además, ultiman su propuesta con cuatro salas de directorio completamente equipadas, un salón de usos múltiples con capacidad para hasta 80 personas y un auditorio, todos pensados para eventos laborales y grandes reuniones de equipo.

En la cadena Sheraton, esta iniciativa toma el nombre de Premium Offices, y aseguran que es la opción predilecta para aquellos que desean escapar de las locaciones tradicionales de trabajo, como las oficinas corporativas o el home office en casa. En su caso, la experiencia incluye alta tecnología a partir de servicios de impresión, Wi-Fi de alta velocidad, proyectores y salas de reuniones equipadas.

También prometen comodidad y calidad, conscientes de que el bienestar en el lugar de trabajo es fundamental para aumentar la productividad. Y así, la propuesta incluye un siestario en el que descansar cuando el cerebro reclame una pausa, así como agua y café de cortesía. La oferta se despliega en tres estudios que ofrecen oficinas privadas, escritorios flexibles, salas de reuniones y de conferencias y cabinas para videollamadas especialmente insonorizadas. Puede contratarse media jornada o completa, y el valor variará dependiendo del espacio, el tiempo y la cantidad de personas. “En una semana tipo, Premium Offices recibe alrededor de 60 personas”, detallan desde Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. Aunque si se mantiene el crecimiento de 2023, cuando la demanda aumentó más del 50%, todo indica que este número irá en ascenso.

El propio departamento

Los hoteles que ofrecen pequeños apartamentos también resultaron ideales para adaptarse a esta modalidad. En Palermo, Feel Concierged Apartments es un edificio con 14 departamentos independientes divididos entre lofts, estudios y monoambientes, disposiciones ideales para acomodarse a los ritmos laborales. Con flexibilidad de ingreso y salida, así como un restaurante propio en el edificio, se convirtieron en una gran respuesta para aquellos que buscan espacios cómodos, accesibles y con buen acceso a internet en los que trabajar durante el día. A la vez, reciben viajeros que continúan su rutina laboral a la distancia y precisan buen equipamiento y comodidad para hacerlo.

“Tenemos muchos trabajadores que utilizan este servicio durante el día y organizan reuniones con clientes por la zona”, relata Paula Lugea, responsable de marketing y comunicaciones. También es el caso de padres de familia que llegan del interior y que, mientras su mujer e hijos aprovechan para pasear, se quedan trabajando.

El servicio contempla un apartamento con cocina y mesa de trabajo, también desayuno y estadía de estacionamiento de libre entrada y salida (algo muy útil en el caso de que tengan que movilizarse a reuniones). Y aunque se puede usar solamente por el día, la tarifa diaria incluye la noche, por lo que muchos huéspedes terminan utilizándolo de esa forma. Además, pueden extender la experiencia haciendo “early check” in o “late check out”.

Beach office

Si algo demostró el trabajo remoto, es que puede realizarse en cualquier lado. Incluso permite combinar vacaciones con obligaciones. Por eso, son varios los establecimientos de destinos anteriormente considerados solo de ocio que hoy se han equipado para proveer el servicio de hotel office. En el Hotel Ville Saint Germain, en Cariló, estuvieron entre los pioneros, y en los últimos tres años vieron un gran aumento en la cantidad de visitantes que se alojan para trabajar.

“Nuestro servicio de hotelería de primer nivel también es una gran oficina. Un espacio de trabajo ideal, equipado con la mejor tecnología de conexión, servicios, en un entorno único y con actividades recreativas que propician la concentración y el mejor desempeño”, alientan desde el emprendimiento. Ofrecen cabañas con módems propios de 100 megas de fibra óptica, aunque también hay WiFi en todos los espacios comunes, y cuentan con impresoras Bluetooth y asistencia personalizada, así como salas de reuniones para modo burbuja o espacios privados individuales.

La ventaja del entorno se pone especialmente de relieve, porque la rutina de trabajo puede continuar al aire libre, disfrutando de las inmediaciones de este hotel inmerso en el bosque de Cariló, con más de 3500 metros de parque y a escasos pasos del mar. Además, para cuando sea ahora de hacer un recreo siempre habrá posibilidad de acercarse al spa, único en la zona con piscina lúdica con nado contracorriente, reposeras calefaccionadas, duchas de sensaciones, salas de masajes y un sauna húmedo y otro seco (y donde todos los turnos pueden reservarse mediante una app). En lo referente a gastronomía, cuentan con servicios de restaurante y cafetería propios, tanto en los salones como en la comodidad de la propia cabaña. “Esta combinación de trabajo y bienestar contribuye al equilibrio entre la vida laboral y personal”, destacan desde el hotel.

Finalmente, un nuevo espacio de juego surge a partir de la modalidad hotel office: la posibilidad del espacio de encuentro con profesionales de otros sectores. Esto creó oportunidades para establecer nuevas conexiones, colaborar en proyectos conjuntos y expandir la red de contactos. Por donde se lo mire, una experiencia con todas las de ganar.