Cuáles son los escritores argentinos elegidos por The New York Times

“Fue un año increíble para el terror. Aquí hay 10 grandes títulos que se destacaron”, aclaró Gabino Iglesias, escritor y crítico literario, al portal The New York Times y añadió: “Se publicaron un montón de libros de terror increíbles en 2023 y, como género, el terror ofreció mucho: desde nuevas versiones de historias de vampiros hasta obras históricas que analizan el racismo y la misoginia. Eso hizo que seleccionar solo 10 títulos para esta lista fuera de una tarea formidable. Así que considera esto como un panteón personal de favoritos a partir de 2023”.

El fin de semana, el colaborador literario del periódico neoyorquino, Gabino iglesias, tuvo la responsabilidad de desarrollar un top ten de libros de la temática del horror y el terror. Una tradición que la publicación realiza a fin de año con libros de diferentes géneros, junto a otros listados vinculados al cine y a la música. No es arbitrario la elección del literato portorriqueño para asumir la responsabilidad de la nómina, el año pasado su novela “The Devil Takes You Home” obtuvo el Premio Bram Stoker de la Horror Writers Association.

“Algunos de los libros de esta lista son de lectura fácil y otros te desafiarán. Algunas son largas y con múltiples capas, mientras que otras tienen un gran sentido del humor o se desarrollan a una velocidad vertiginosa. Algunos se adhieren a una comprensión clásica del terror y otros pretenden redefinirlo. Lo importante es que todos son sobresalientes”, anunció Iglesias. El dato curioso, y a la vez anecdótico, es la aparición de dos escritores argentinos y referentes del horror en las recomendaciones.

Entre estos textos extraordinarios, ocupando el quinto puesto, está “El criadero” de Gustavo Abrevaya, traducido por Andrea G. Labinger como “The sanctuary” para la editorial Schaffner. La novela del escritor argentino, que cuenta con varias reediciones en el país y en España, fue distinguida en 2003 con el Premio Boris Spivacow y editado recién este año al idioma inglés para el mercado norteamericano. “En la época del terrorismo de Estado las novelas de terror para mí fueron como el pan nuestro de cada día, yo le decía a mis amigos que prefería a Drácula toda la vida antes que a Videla, cosa que sostengo”, afirmó a TELAM el autor y psiquiatra nacido en 1952.

“En parte misterio y en parte horror, “El Santuario”, del autor argentino Gustavo Eduardo Abrevaya, es una novela breve, aguda y claustrofóbica sobre un hombre que busca a su esposa desaparecida en un pequeño pueblo en medio de la nada. Un temor existencial incesante gotea de las páginas, pero la agitación emocional de su personaje principal te mantiene pegado a la historia y anhelando un final feliz”, destacó el criticó al NYT y agregó: “El Santuario es una muestra de terror negro cósmico que merece un lugar en tu estantería junto a grandes como Thomas Ligotti, John Langan y Laird Barron”.

Por otro lado, Mariana Enríquez fue la siguiente autora nacional, cerrando el listado de libros de terror del 2023. “'Nuestra parte de noche', de Mariana Enríquez, es una novela épica, intrincada e intensa, de 600 páginas, que salta hacia adelante y hacia atrás en el tiempo para contar. La historia de un hombre atormentado que intenta proteger a su hijo de una secta malvada”, describió Iglesias y concluyó: “La historia que elabora Enríquez es extraña y maravillosa, oscura, con una atmósfera magnífica y una escritura estelar. Una crueldad impactante, rituales espantosos, un elaborado sistema mágico y la brutalidad de la dictadura militar argentina y sus consecuencias comparten el centro del escenario aquí, y la mezcla es embriagadora”.

El bestseller de Mariana Enríquez, traducida del español por Megan McDowell, con el título en inglés “Our share of night” mantiene un destacado recorrido inaugurado en 2019 con su lanzamiento como Premio Herralde de Novela de aquel año. Además, hace unas pocas semanas atrás el libro fue incluido por la revista Time en la lista de Los 100 de los mejores libros publicados en Estados Unidos en 2023, convirtiéndose en la única obra argentina en integrar este top de recomendaciones literarias.

Finalmente, el listado del diario estadounidense se completa con los libros "Silver nitrate", de Silvia Moreno García; "Lone women", de Víctor Lavalle; "Human sacrifices", de María Fernanda Ampuero; "The salt grows heavy", de Cassandra Khaw; "What kind of mother", de Clay McLeod Chapman; "The insatiable volt sisters", de Rachel Eve Moulton; "No one will come back for us and other stories", de Premee Mohamed; y "Black sheep", de Rachel Harrison.