Cuatro libros atípicos que vale la pena leer

Amy Fusselman. “Idiófono”. Chai Editora

“¿Por qué hay que quedar atrapado en un mundo horrible que se dirige lentamente a su descenlace lógico?” Se pregunta la escritora norteamericana Amy Fusselman en “Idiófono”, una historia en verso que, a partir del ballet “El cascanueces”, dispara en todas direcciones, pensando el arte, la maternidad y los sentimientos. Este es el segundo libro de Fusselman que publica Chai, que se estrenó con “Ocho”, otra obra de esta autora que escribe regularmente en The Washington Post y The New York Times y es una de las voces más interesantes de la nueva literatura nortemericana de hoy. La traducción, ajustada y veloz, es de Virginia Higa.

Andrés Di Tella. “Cuadernos”. Interzona

Historias, pequeños ensayos, recuerdos familiares, intuiciones, fotografías, anécdotas y amigos cruzan “Cuadernos”, el libro de ese director argentino entrañable que es Andrés Di Tella. Tiene el ritmo lento y personal de sus películas y también, es un excelente testimonio de la vida intelectual de la época. Ricardo Piglia, Francis Ford Coppola, Lucrecia Martel y Jorge Luis Borges son sólo algunos de los habitantes estos escritos, además de las escenas de la pena y el duelo que vimos hace poco tiempo en su película “Ficción privada”. Un libro especial e inolvidable.

Jean Garrigue. “El hotel de los animales”. Interzona

Con espíritu de arqueólogos, los editores del sello La Bestia Equilátera saben rescatar libros exquisitos y olvidados y darles una segunda vida en tiempos modernos. La operación les ha deparado grandes éxitos como, por ejemplo, la novela de Elizabeth Taylor, “Prohibido morir aquí”. En este caso, revivieron “El hotel de los animales”, una fábula en la que, literalmente, un grupo de animales circulan por la posada que maneja una osa y son los que llevan adelante la acción de esta historia extraña y bella. La autora, Jean Garrigue, murió en 1972 dejando una importante obra de poesía, crítica y novela. Vivió en Nueva Inglaterra y tuvo una intensa participación en la movida literaria de su tiempo.

Walter Benjamin. “Hachís”. Ediciones Godot

En tiempos en que la marihuana parece definitivamente encaminada hacia la legalidad, “Hachís”, el libro que reúne los testimonios de Walter Benjamin al experimentar con la famosa sustancia, tienen el carácter de un documento histórico. “Al que acaba de consumir hachís, Versalles no le parece tan grande y la eternidad no le dura demasiado”, dice el filósofo, que soñó con dedicarle un largo volumen al tema. El excelente prólogo de Martín Kohan explica e interpreta el contexto de producción de los relatos y ensayos reunidos en este tomo.