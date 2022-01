El periodista Cristian Alarcón ganó el Premio Alfaguara

El periodista y escritor Cristian Alarcón recibió hoy el Premio Alfaguara, con una dotación de 175.000 dólares, por su novela “El tercer paraíso”. El jurado estuvo presidido por Fernando Aramburu e integrado también por Olga Merino, Ray Loriga, la directora de la Feria del Libro de Guadalajara, Marisol Schultz Manaut, la encargada de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina, Paula Vázquez, y Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara.

El jurado destacó el vigor narrativo de la obra, ambientada en Chile y Argentina, con un narrador que cultiva un jardín al tiempo que recorre el exilio de su familia.

Para esta edición XXV del Premio se recibieron recibido 899 manuscritos, de los cuales 408 fueron enviados desde España, 131 desde Argentina, 119 desde México, 87 desde Colombia, 57 desde Estados Unidos, 43 desde Chile, 29 desde Perú y 25 desde Uruguay.

Cristian Alarcón nació en Chile en 1970 pero vive desde su infancia en la Argentina. Es un periodista destacado, autor de crónicas excepcionales y creador de la Revista Anfibia y el sitio “Cosecha roja”.

Es autor de los libros “Cuando me muera quiero que me toquen cumbia” (2003) y “Si me querés, quereme transa” (2010). Fue profesor visitante en el Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Austin, Texas, y en la Universidad de Lille, Francia. Ha recibido los premios Samuel Chavkin Prize, el Premio Konex–Diploma al Mérito en la categoría Crónicas y Testimonios (2014) y el Premio Perfil a la libertad de expresión (2019). Es profesor titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y dirige la Maestría en Periodismo Narrativo de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín.