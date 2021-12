Cristián Mohaded: el diseñador argentino que triunfa en el mundo

El Museo Nacional de Arte Decorativo, MNAD, presenta “Territorio Híbrido”, la exquisita muestra de Cristián Mohaded (Catamarca, 1980) curada por Wustavo Quiroga, de la que participan maestros artesanos, cuyos nombres están junto a cada uno de los muebles y objetos exhibidos.

Las formas y texturas de las más de 20 piezas de autor ofrecen al visitante una experiencia capaz de trasladarlo a varias regiones de la Argentina. Revelan el pensamiento de Mohaded quien, antes de exhibir aquí en el Palacio Errázuriz, transitó y sigue transitando espacios de arte y diseño como Philadelphia Museum of Art y Musée Les Arts Décoratifs de París. Más acá, Mohaded participó de muestras en Fundación Proa y en galería Praxis en 2017. Entonces dijo que “lo que no se explora no se encuentra, es necesario recorrer caminos sin andar; descontextualizar al material, evitar el pensamiento reproductivo que encasilla soluciones”.

Así, buscando, recorrió más de 32.000 kilómetros por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. “Cristián Mohaded orquesta los relatos de un país y de su imaginario personal, los conocimientos tradicionales y la experimentación. A partir del vínculo con sus raíces, genera un relato auténtico que pone en foco regiones ajenas a la escena del diseño, como Catamarca y sus distintos poblados, y las activa”, apunta Quiroga, presidente de Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino.

El contraste generado entre el ambiente europeizante y los objetos criollos enriquecen a ambos. Los salones del majestuoso MNDA despliegan diversas técnicas y materiales repartidos en módulos temáticos. Los objetos fueron elaborados con “tejido artesanal en telar criollo, soguería criolla en el trabajo del cuero crudo de vaca y costuras en finos tientos de cuero de potro, trabajo de carpintería con maderas nativas como el cedro moro misionero o el cardón de cactus caído, (…) el granito boreal y el ónix blanco”, según la enumeración del diseñador, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, que vive y trabaja entre la Argentina y Europa.

En el imponente hall central de la mansión se divisa la instalación “Campo de Torres”, alumbrada incluso por los resplandores de la tarde que se filtra por los vitrales. Las altas columnas realizadas en el taller del maestro Lorenzo Reyes en cestería tradicional simbol -fibra típica de la zona de los Valles Calchaquíes de Catamarca- aparecen como monumentos erguidos que tienen algo que se asemeja a lo religioso; imponen cierto recogimiento.

El gran salón comedor presenta la ambientación “Especies Híbridas”, renovada manifestación de la decoración a partir de una variada realización de muebles, como la biblioteca “Kavanagh”, las sillas “Toribio & Alcira” -realizadas cerca del paraje de Quimili Paso en el monte de Santiago del Estero-, objetos, textiles y lámparas de estilos que el curador define como “art déco criollo” y “brutalismo natural”. El diseño de calidad supera los estilos. Mesitas, sillones, biombo, alfombras y tapices, luminarias, adornos, conviven maravillosamente con los mármoles del revestimiento de paredes y estantes, imponentes pinturas y esculturas europeas, antiguas lámparas de techo, cortinados aterciopelados que enmarcan grandes ventanales.

En la siguiente sala se presenta “El Encuentro”, colección de mates trabajados en plata y otros materiales y diseñados por Fernando y Humberto Campana (Brasil), Pablo Reinoso, Marina Molinelli Wells y Celina Saubidet y Roberto Sironi (Italia) bajo “la tutela de Mohaded”. El maestro orfebre Pablo Falabella realizó en platería el mate, diseñado por el propio Mohaded.

Los refinados trabajos diseñados por Mohaded atrapan al visitante con la actualidad de sus planteos, visión innovadora y recuperación del trabajo artesanal. En la última sala, documentos y muestras de materiales ofrecen una apretada síntesis de esta propuesta colectiva y del proceso de creación que lo llevó a ser hoy un multipremiado artista y diseñador, referente del diseño argentino.