Festival No Convencional: espectáculos atípicos en lugares inesperados

“Una propuesta de espectáculos novedosos presentados en formatos atípicos, realizados en lugares inesperados y protagonizados por artistas reconocidos y profesionales, en conjunto con estudiantes y amateurs”, así definen sus organizadores el Festival No Convencional (FNC), que se realiza en Buenos Aires entre el 24 y el 11 de noviembre.

El Festival está dirigido por Martín Bauer, compositor y director de Colón Contemporáneo (que el 21 de septiembre fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña), uno de los actores culturales más activos de la ciudad.

“La tercera edición del Festival No Convencional continúa con la línea de los anteriores en cuanto a la singularidad de las locaciones y a la cercanía de los artistas con el público, o la participación de intérpretes amateurs junto a profesionales de primer nivel. Pero este año suma algunas características esenciales: por un lado en todos los eventos se trata de estrenos absolutos para la ciudad y el país. Lo que se va a escuchar este año, nunca se escuchó en vivo. También sumamos a reconocidos DJs en un plano artístico, destacando el vuelo que adquirió esa práctica en los últimos años, y finalmente, por primera vez llega un artista internacional al Festival, nada menos que Christian Marclay: reconocido artista visual y sonoro suizo, pionero y vanguardista, dueño de un reconocimiento internacional absoluto”, explica Bauer.

El FNC comienza el 24 de septiembre con “Inuksuit”, una obra para 66 percusionistas de John Luther Adams que se desarrollará en la intersección de Diagonal Norte y Suipacha. La obra está pensada para ser interpretada en un entorno natural, e incorporar a la escucha los sonidos del entorno. “Los músicos estarán dispersos en el espacio, lo que invitará al público a transitar el espectáculo como si fuera una instalación, circular libremente entre los intérpretes y constituir su propio punto de escucha”, explican los organizadores.

El artista suizo Christian Marclay es el invitado principal de esta edición. Escultor, videoartista y músico, sus obras que combinan imágenes y sonido se exhiben en los principales museos y bienales del mundo. Proa XXI y el Teatro Alvear serán algunos de los escenarios donde se escucharán y verán las obras de Marclay en el Festival.

Alexandre Babel es otros de los invitados. Baterista, percusionista y compositor suizo con residencia en Berlín, es un intérprete destacado de la música experimental del último siglo.

El 7 de noviembre a las 17 se lo podrá escuchar en la sede de la Fundación Santander.

Programación

Inuksuit (2009), de John Luther Adams

Fecha y hora: 24 de septiembre a las 11 h.

Lugar: Suipacha y Diagonal Norte.

Entrada: libre y gratuita.

Descripción: es una obra compuesta para entre 9 y 99 percusionistas dispersos en un área al aire libre (aunque la pieza también se ha realizado en interiores). El New York Times la describió como "la pieza ambiental suprema", y en el New Yorker, Alex Ross la aclamó como "una de las experiencias más entusiasmantes de mi vida de escucha". El título se refiere a megalitos con forma humanoide utilizados por los inuit y otros pueblos nativos, para orientarse en los espacios árticos. Adams estructuró las capas rítmicas en la partitura para imitar estas construcciones de piedra, manteniendo a su vez una forma abierta que permite gran libertad de interpretación.

Intérpretes: Tambor Fantasma, Conjunto Ritmus, GRUPEM - Ensamble de Percusión de la Escuela de Música Vicente Ascone (Montevideo), Ensamble de Percusión del Conservatorio Manuel de Falla, Ensamble de Percusión del Conservatorio Santa Ana Ensamble de Percusión del Programa de Orquestas Infantiles y juveniles de la Ciudad de Buenos Aires, Ensamble de Percusión del Conservatorio Beethoven.

Dirección musical: Bruno Lo Bianco.

Usine Electrique de Alexandre Babel

Fecha y hora: 7 de noviembre a las 17 h.

Lugar: Fundación Banco Santander.

Entrada: gratuita con reserva previa a través del siguiente formulario.

Descripción: una performance en la cual un conjunto de músicos realizan una serie de piezas que trazan una línea entre el sonido y lo visual. Se presentan obras de Mio Chareteau, Tristan Perich, y Alexandre Babel.

Intérpretes: Bruno Lo Bianco , Oscar Albrieu, Gonzalo Terranova y Daniela Craveto.

Dirección: Alexandre Babel.

Obras de Christian Marclay

Fecha y hora: 31 de octubre a las 20 h.

Lugar: Teatro Alvear.

Entrada: gratuita con reserva previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos Cultura.

Descripción: obras de Christian Marclay interpretadas por Oriana Favaro, Agustín Genoud y Ensemble Babel (Suiza).

Programa: Screenplay, Manga Scroll, To be continued, No! Intérpretes: No! (15’) para voz sola, por Oriana Favaro; Screenplay por Ensamble Babel -Antonio Albanese (guitarra eléctrica), Laurent Estoppey (saxofón), Anne Gillot (flautas y clarinete bajo), Luc Müller (batería), Noëlle Reymond (contrabajo)-; Manga Scroll (30) para voz sola por Agustín Genoud; y To be continued (30’) por Ensamble Babel.

Imaginary landscape 4

Fecha y hora: sábado 28 de octubre a las 18.30 h.

Lugar: PROA XXI.

Entrada: gratuita con reserva previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos Cultura.

Descripción: una performance donde los músicos interactúan musicalmente con 12 radios sintonizando diferentes frecuencias locales, llevada adelante por 24 intérpretes y el director.

Intérpretes: estudiantes de la UNA.

Experimental Showcase

Fecha y hora: viernes 3 de noviembre a las 18 h.

Lugar: Artlab.

Entrada: gratuita con reserva previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos Cultura.

Descripción: charla con Christian Marclay + Performances de DJs y productores experimentales argentinos.

Intérpretes: Agustin Barbei y Cristian Trincado.

Found in Buenos Aires

Fecha y hora: sábado 4 de noviembre a las 20 h.

Lugar: Parque de la Estación.

Entrada: gratuita con reserva previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos Cultura.

Descripción: música en vivo tocada con objetos encontrados en Buenos Aires.

Intérpretes: Christian Marclay junto a Luc Müller (Suiza) e improvisadores locales.

Concierto Ensamble Babel

Fecha y hora: domingo 5 de noviembre a las 18.30 h.

Lugar: PROA XXI.

Entrada: gratuita con reserva previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos Cultura.

Descripción: concierto del Ensamble Babel [Suiza]: Walking Venezia. Estreno nacional de un nuevo proyecto del reconocido ensamble suizo.

Intérpretes: Laurent Estoppey (saxofón), Anne Gillot (flautas y clarinete bajo), Luc Müller

(batería), Noëlle Reymond (contrabajo).

Pléiades, para seis percusionistas de Iannis Xenakis

Fecha y hora: sábado 11 de noviembre a las 17 h.

Lugar: BSM Art Building.

Entrada: gratuita con inscripción previa por formulario. Próximamente disponible en Vivamos Cultura.

Descripción: es una de las obras más paradigmáticas e impactantes en el repertorio para ensamble de percusión. La pieza, compuesta para 6 percusionistas, se divide en cuatro secciones cuyo orden queda a discreción de los intérpretes: en el movimiento Teclados suenan placas afinadas (vibráfonos, marimbas y xilofones); en Pieles se oyen parches sin notas definidas (bongós, toms, congas, timbales y bombos); Metales está dedicado exclusivamente a un nuevo instrumento creado por Xenakis, el sixxen; y Mezclas reúne todos los anteriores. Derivando ideas musicales de un complejo sistema lógico-matemático, Xenakis compuso secciones al unísono y polirritmias extremadamente densas, pero también pasajes melódicos simples y claros. Entre su habitual lenguaje abstracto, se encuentran inesperadas referencias a estilos musicales, desde vibráfonos sincopados casi jazzísticos hasta texturas que replican el gamelán indonés.

Intérpretes: Tambor fantasma.