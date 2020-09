Litto Nebbia: "Alberto lleva todo muy bien, a pesar de las adversidades"

Aun en plena pandemia, y sin salir a la calle desde que llegó de México, el 22 de marzo, Litto Nebbia se las ingenia para mantenerse híper activo: hizo el programa “Siempre en sábado” por Instagram, terminó los arreglos del EP “Dos Franciscos” con José Francisco Ingaramo, empezó con “Planeta Nebbia” en Radio 10 y participará del Festival Septiembre Musical de Tucumán on line. También acaba de lanzar el libro “The British Invasion y la música beat de los años 60 en USA” (Octubre Editorial) -ver recuadro- que escribió junto a Marcelo Gobello, una propuesta de revisión de aquella década en palabras y sonidos, porque el libro viene acompañado de dos CDs con cuarenta y tres canciones. Pero la cosa no acaba allí.

Está en plena promoción del musical “Don Juan Tenorio”, la obra clásica que escribió y arregló a pedido de la viuda de Waldo De Los Ríos, Isabel Pisano, hace más de quince años. Que ese proyecto haya esperado tanto y salga a la luz en medio de un mundo tan convulsionado tiene una explicación. Primero, respetó el deseo de Pisano de vender la obra a productores europeos o norteamericanos. Pero fue pasando el tiempo hasta que, sin lograr el objetivo, ella desistió y le dijo que hiciera lo que mejor le pareciera. Nebbia guardó en un escritorio la obra completa y dejó todo librado al destino.

Pero hace un año, en un viaje a Madrid con su esposa Alexandra, paró en el Barrio de Las Letras, una zona en la que cada calle lleva el nombre de algún escritor, y Don Juan Tenorio reapareció. Allí volvió a surgir el entusiasmo. A la vuelta, escuchó la obra, corrigió algunas cosas y reconstruyó otras. En un mes, estará totalmente terminada su fabricación para la venta y va a ofrecerla virtualmente. Serán dos CDs más un DVD y un booklet de cien páginas con el texto completo.

Noticias: Alberto Fernández lo llamó públicamente "el padre del rock argentino”. ¿Cómo le cae ese título viniendo del Presidente?

Litto Nebbia: Cualquier halago al trabajo de uno es muy bueno emocionalmente. Alberto es mi amigo hace más de 30 años. Nos acercó la música primero y luego, el sentimiento político. Siempre relacionado con lo socio cultural.

Noticias: Si usted es el padre del rock argentino, ¿qué es Alberto Fernández en la política nacional?

Nebbia: Es mi amigo.

Noticias: Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondría al Fernández músico?

Nebbia: Toca muy bien la guitarra, tiene buen gusto, sabe y se preocupa por armonías que no son las comunes. También ha escrito muchas canciones. Pero bueno, tiene además su pasión por la política, la justicia, el país…este país (risas). Gracias a Dios que lleva todo bastante bien, a pesar de tantas adversidades.

Noticias: ¿Cómo le impacta la pandemia, económica y emocionalmente?

Nebbia: Trato de mantener la serenidad. Hago cosas que me interesan intelectual y espiritualmente. Me da mucha pena la gente que tiene que afrontar problemas habitacionales y económicos. Ojalá encuentren pronto esa vacuna. Pero de cualquier manera, debemos comprender que el mundo será distinto.

Noticias: ¿“Solo se trata de vivir” es un himno que podría aplicarse a la pandemia? ¿Cuál es la esperanza que se viene inventando durante estos meses?

Nebbia: La esperanza es generalmente la que vas construyendo a partir de la vida misma. Del amor y el dolor sale todo. Desde aquí se va modificando tu existencia.

Noticias: ¿Podríamos decir que “The British Invasion…” es un intento de salvar la grieta musical entre los Stones y los Beatles mostrando el abanico de grises?

Nebbia: Nunca existió esa grieta. Cada banda tenía su propio estilo. La gente dividía sus gustos. Y luego cuando comenzaron a salir otras bandas, cada uno hacia lo suyo y lograban gran aceptación.

Noticias: Ha dicho: “Al principio nos tildaban de mersas por cantar en castellano, pero después de ese disquito (“Los Gatos”) nadie volvió a grabar acá en inglés, francés o italiano". ¿Por qué decidió en “The Brittish Invasión…” recuperar canciones en inglés?

Nebbia: Tenía ganas de cantar tantas hermosas canciones que conozco de mi adolescencia y que jamás toqué ni grabé. Y me pareció bueno poder mostrar el nivel de calidad que tenían. Todas eran taquilleras, tratando de buscar el gran éxito y la mayoría de ellas han producido millones de pesos y han perdurado históricamente. Esto debido a la notable calidad melódica y originalidad de las mismas. Hoy día no sucede lo mismo en el negocio de la música.

Noticias: ¿Cuál es su evaluación del rock argentino actual?

Nebbia: La música internacionalmente está pasando por un momento excesivamente comercial y efectista, para mi gusto. Es una pena porque la escena artística se transforma en algo rígido en busca del éxito rápido y no permite que se desarrollen con naturalidad otras manifestaciones.

Noticias: ¿Cuánto patriarcado sigue habiendo en el rock nacional?

Nebbia: Hay patriarcado en el mundo entero. Históricamente este es un universo de hombre. Más allá de los cambios que debieran ocurrir para modificar arbitrariedades, detesto el enfrentamiento entre hombres y mujeres. No comprendo la violencia. Voy por la igualdad.

Noticias: Como creador de Melopea, un sello independiente que tiene treinta años, ¿se puede seguir editando discos en la era del streaming?

Nebbia: Siempre hay una manera de salir adelante, atendiendo la realidad. Ahora, si producís un álbum y esperás hacerte millonario, te equivocaste de profesión. Todos necesitamos tener éxito, pero hay que lograrlo haciendo lo que a uno más le gusta. Siempre ha sido difícil dedicarse a la música en nuestro país. Pero no hay que asustarse.

Noticias: Habitualmente habla de que no hay que convertirse en un “monito del business”, ¿en algún momento sintió que había sido atrapado por la parte más oscura del sistema?

Nebbia: He tenido problemas, ataques, calumnias, como casi todo el mundo tiene en cualquier profesión. Pero he sido siempre consecuente con mi vocación, porque así me educaron.

Noticias: Con tantos laureles, ¿cómo se hace para no recostarse en ellos?

Nebbia: Cuando te dicen que lo tuyo no vale nada, no los escuchás y seguís adelante. Cuando te dicen que sos un genio, hacés lo mismo. Equilibrio.

Noticias: ¿Cómo define el éxito?

Nebbia: Hacer lo que amás y que esto le haga bien a la gente. Y que por esto, mucha gente te aprecie.

Noticias: ¿Qué queda del pibe de 15 que viajó a Buenos Aires para estar en “Escala musical”?

Nebbia: Conceptualmente, todo, con más experiencia, más golpes, más satisfacciones, pero esencialmente, la misma fuerza de vocación.

Noticias: Ha dicho que fue y será un problema ser joven, ¿cuál es el problema principal de los de 2020?

Nebbia: La falta de comunicación real. El bombardeo de una forma de vida fútil. El ahogo de tener que pensar todo el tiempo en cuestiones materiales. Estas situaciones te llevan a que sea difícil encontrar un objetivo claro. Y hay que sumarle el problema económico y laboral que hay en el mundo.

Noticias: Si mira para atrás, ¿cuál fue la clave para trascender y sostenerse?

Nebbia: Creo que la sumatoria de la familia, mis padres, y una cuestión de destino también. En lo personal, además soy muy cabeza dura.