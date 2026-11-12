Marcelo Larraquy: “Gordon nace de la simbiosis entre el crimen y la política”

Periodista, historiador y guionista, Marcelo Larraquy es uno de los escritores esenciales a la hora de entender la violencia política de los años 70 en la Argentina. Algunos de sus libros son clásicos siempre citados cuando se analiza la década que concluyó con la dictadura militar. “Galimberti” (escrito junto a Roberto Caballero), “Fuimos soldados”, “López Rega” y la serie “Marcados a fuego”, entre otros, son textos de referencia ineludible. Pero Larraquy también realizó, en tiempos más recientes, investigaciones sobre el Papa Francisco (“Recen por él” y “Código Francisco”) y sobre la guerra de Malvinas ("La Guerra Invisible. El último secreto de Malvinas").

El último capítulo de su producción son dos libros sobre un personaje característico de los '70, un hombre que se manejaba en el límite entre la política y la criminalidad: Aníbal Gordon. Sus títulos son “Gordon” y “Gordon, el aniquilador”.

La novedad ahora es el estreno en Netflix de una serie inspirada en estas dos novelas, dirigida por Pablo Trapero (también “showrunner”) y Pablo Fendrick y protagonizada por Rodrigo de la Serna.

En esta entrevista, Larraquy cuenta cómo vive el suceso y habla de su curiosidad por ver trasladadas al mundo audiovisual sus obsesiones en relación a un personaje al que le dedicó cinco años de su vida.

Noticias: Después de haber escrito dos novelas sobre Aníbal Gordon, ¿cómo vivió que ese material literario se trasladara al audiovisual y se transformara en una serie? ¿Se involucró en ese proceso?

Marcelo Larraquy: Sí, trabajé en el guión junto a Pablo Trapero y Marcos Osorio Vidal. Está basado en mis dos novelas, “Gordon” y “Gordon El Aniquilador” y se desarrolló en siete episodios. Imaginate que ver tus libros hechos serie es muy significativo. Es interesante cómo una novela puede leerse o puede mirarse artísticamente desde otro formato. Cuando vi los capítulos me impactó eso, es como si el material original diera un paso más, porque el guión es una cosa pero el lenguaje audiovisual implica una mirada nueva sobre un texto, diferente de alguna manera a la que yo ya había adquirido.

Noticias: ¿Siempre pensó en escribir dos novelas sobre “Gordon”?

Larraquy: Inicialmente lo había pensado como un solo libro pero sucedió algo: encontré documentos de causas judiciales anteriores. Eran de la época de Gordon como delincuente, nunca habían sido utilizados periodísticamente o por investigadores. Se convirtieron en un material cerrado en el archivo de la Provincia de Buenos Aires, hasta que me acerqué a ellos y empecé a trabajar la idea de hacer dos novelas. Una está centrada en el delincuente que empieza a tener vínculos con la política de los años 70 desde la cárcel y la otra en su etapa como integrante de una fuerza paraestatal dentro de los grupos del peronismo que van pasándose a la dictadura militar. En ambos casos la información que contienen no había sido publicada. Gordon, en un punto, era un personaje público casi desconocido. Las novelas me permitieron ir enhebrando esos fragmentos de la historia que quedaron perdidos y resolverlos a través de la ficción.

Noticias: Algo llamativo es que se hicieron muchísimas películas sobre la dictadura pero se ha contado muy poco en la televisión y el cine sobre la primera mitad de los '70. Recuerdo “El Secreto de Sus Ojos” y no mucho más. ¿Fue un desafío meterse ahí?

Larraquy: En esto que mencionás me parece que Gordon es una serie totalmente novedosa en cuanto a la concepción de cómo presentar la historia. Porque no es un documento político ni tampoco es una ficción que se centra en las víctimas. Es una serie de acción, un thriller que obviamente tiene un sesgo político determinado por la etapa histórica con la que trabaja. Yo no he visto algo similar hecho en Argentina con esta temática. Yo trabajo en libros de violencia política desde hace casi treinta años y siempre había pensado que el cine no tomaba esos contenidos porque eran muy difíciles, no de entender sino de asimilar. ¿Cómo contar la violencia, cómo contar estos personajes de realismo sucio? En este caso además son marginales de la política pero tienen mucha gravitación y crecen en un ambiente político tan ríspido como el de esa época. Esta historia no se dirime entre héroes y víctimas sino que cala mucho más profundo. Ese es su valor y su coraje para contar artísticamente esa etapa tan revulsiva y de tantos contrastes. Era fundamental encontrar al protagonista que pudiera transmitir todo eso y la actuación de Rodrigo de la Serna es descomunal. Gordon le cae como anillo al dedo.

NOTICIAS: ¿Qué tiene un personaje como Gordon para que le haya dedicado cinco años de su vida?

Larraquy: En principio me parecía que era totalmente novedoso que alguien proveniente de la delincuencia terminara su recorrido en el mismo nivel de represión que los propios militares. Es poco usual esa parábola de la transformación, no solo como personaje. Es la de alguien que sabe leer la nueva violencia, un tipo capaz de decodificar las distintas formas que adquiere, desde la delincuencia hasta la violencia de la política. Gordon puede leer ese traspaso, se siente útil y es considerado para esa tarea. Empezó a aprender en la cárcel de Devoto, observando también qué hacían los otros, porque él no cae en el pabellón de presos comunes sino en el de los que roban bancos y donde también hay gente con una aspiración política.

Ahí nace esa simbiosis entre el mundo criminal y el de la política que después va tomando distintas formas mucho más ideológicas. Gordon en realidad es un hombre de poder y muy interesado por el dinero, alguien que olfatea donde está el billete para seguir robando de manera paralela, además de los operativos que se pueden conocer como de la Triple A. Sigue robando y actuando pero a partir de cierto momento amparado por el beneficio del Estado, aprovechando que ya no lo persiguen porque siendo un agente de inteligencia encuentra más facilidades que como delincuente. Porque en todos los operativos salían no solo a secuestrar y a torturar, sino también a robar. Muchos cuadros de las Fuerzas Armadas eran tan delincuentes como Gordon.

NOTICIAS: ¿Cómo convivieron el periodista y el escritor en las novelas?

Larraquy: El tema es que el historiador no le gane la pulseada al novelista porque entonces ya deja de ser una novela. Al historiador hay que tenerlo encerrado (sonríe). Como historiador no se pueden editar algunas cosas del contexto histórico que está presente, en los diálogos se trasunta una época que no se lee pero se respira. Como autor hay que manejar dos niveles la historia, la parte subterránea y la que aparece en la superficie, a mí no me interesaba que los personajes fueran prístinos sino que traslucieran todas sus contradicciones.



