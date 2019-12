Miguel Rep tras el escrache contra su libro: "Quieren dejar a Evita en un armario"

Durante la noche del jueves 21 de noviembre, cerca de las 20, un grupo reducido de personas empezaron a hacer ruidos y cantar en contra del dibujante Miguel Rep (Miguel Repiso) a las afueras del bar "Lo de Néstor", ubicado en San Telmo. Adentro, el dibujante se encontraba realizando una nueva presentación de su libro Evita, nacida para molestar (Planeta, 2019).

La historia se remonta al 22 de octubre, la fecha original en la que iba a realizarse el evento. Ante las reiteradas amenazas, se decidió no hacer la presentación y el grupo de detractores y fundamentalistas armó un video que se puede encontrar en Youtube en donde se autoproclaman "compañeros del Movimiento Nacional Justicialista". El motivo era repudiar al "libro obsceno injurioso". "Vaya este humilde acto en desagravio de la memoria de nuestra jefa espiritual de la Nación. Con Evita no se jode", señalaron. Ayer, se hicieron presentes de nuevo y realizaron distintas pintadas amenazantes, pero se dispersaron al llegar la policía.

“Yo hice 36 presentaciones del libro, no hubo ningún tipo de problema. Recién aparecieron estas amenazas en la semana previa a las elecciones, que yo iba a presentar el libro en el mismo lugar. Se suspendió y ellos fueron igual. Ayer al final hicimos la presentación tranquilamente y ellos estuvieron en la puerta, haciendo ruido. Cuando terminó yo salí y ya no estaban, porque apareció un patrullero. No tuve tiempo de preguntarles qué los ofendió, quiénes son”, relata Rep en diálogo con NOTICIAS.

"Son reglas del juego, pero cuando llega la violencia no te gusta nada, sobre todo cuando uno no lo hace para provocar esto"

En esa misma dirección, agrega: “Lo que sé es que es un grupo católico, ultranacionalista, anti k, que no son muchos pero hacen bardo. Les debe caer muy mal que yo haya dibujado Evita desde el humor, el goce del cuerpo, desde su humanidad. Todo lo que yo opino de Eva Perón: una feminista, una progresista, una revolucionaria. Pero ellos quieren dejarla en un armario".

A su vez, Rep se autodefine como un hombre sin partido, el cual siempre trabajó con total libertad. "Deben creer que yo soy k, zurdo, nunca me van a tomar como un artista libre, siempre van a ponerlo para su lado. Son reglas del juego, pero cuando llega la violencia no te gusta nada, sobre todo cuando uno no lo hace para provocar esto", complementa.

Evita progresista. El libro Evita, nacida para molestar reúne más de 200 dibujos que recorren la vida y carrera política de Eva Duarte de Perón, desde su nacimiento hasta su muerte . Rep elige correrle el velo a lo sagrado para plantear a una Eva humana, en donde el sexo, el dolor y también el humor tienen lugar. "Mi intención fue hacer un libro sobre Evita, con amor pero con irreverencia, porque yo soy humorista. No voy a hacerle el caldo gordo a los que quieren santificar a Evita o dejarla ahí muerta: yo la devuelvo a la vida, la vuelvo feminista, absolutamente progresista, alguien que goza del sexo y también sufre con su cuerpo", señala a este medio.

Distintos funcionarios, colegas y referentes se manifestaron en apoyo del dibujante y humorista que trabaja desde los inicios del diario Página/12. "Me ha llamado mucha gente para solidarizarse, yo no ando mirando las etiquetas partidarias, no sé a qué lugar pertenecen, yo no soy un tipo de partido. También recibí muchas adhesiones, es lo mismo que yo haría con un colega", comenta.

"Yo no tengo autocensura, menos voy a aceptar censura de afuera. Yo siempre trabajé con libertad"

Sobre un intento de censura de este calibre en pleno siglo XXI, el autor se lamenta: "No lo puedo creer, pero no por eso voy a dejar de hacer lo que hago. Yo no tengo autocensura, menos voy a aceptar censura de afuera. Yo siempre trabajé con libertad, tanto en los medios como con mis libros. En Planeta nunca tuve un cuestionamiento a ningún dibujo. Es verdad que la libertad provoca a los que no tienen libertad. Los que no la tienen,suelen tenerle miedo. Yo le tengo respeto a la libertad, nunca temor", asevera.

Durante la jornada de hoy, Rep realizará una nueva presentación del libro en la Ciudad de Buenos Aires, a la espera que estos lamentables incidentes no se vuelvan a repetir. "Una cosa es nacer para molestar y otra cosa nacer para violentar", concluye Rep.

El comunicado completo del Grupo Planeta en repudio a las amenazas recibidas:

Frente a las sucesivas amenazas a Miguel Rep, en el marco de la presentación de su libro Evita, nacida para molestar, Grupo Planeta repudia de manera categórica las agresiones e intimidaciones que sufrió el autor.

Vale destacar que Grupo Planeta seguirá adelante con la publicación de un catálogo de escritores de pensamientos disímiles, incentivando y defendiendo la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones.

“Toda forma de censura es inadmisible para nosotros. Evita, nacida para molestar reivindica la figura de Eva Perón desde un costado creativo y humano. Como editorial estamos orgullosos de publicar la obra de Miguel Rep y sin dudas lo seguiremos haciendo”, señalan desde Grupo Planeta.