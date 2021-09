Sergio Ramírez: “Yo era plenamente consciente del riesgo que estaba corriendo”

Sergio Ramírez, el ex vicepresidente y escritor nicaragüense exiliado en Costa Rica, por una orden de detención del gobierno de Daniel Ortega, presentó su nueva novela titulada “Tongolele no sabía bailar” (Alfaguara) el martes 14 de septiembre.

Por ese motivo, dio declaraciones sobre su situación actual en Costa Rica, país en el que reside hoy y del que podría salir en dirección a España o México, una cuestión que todavía no ha decidido.

"El daño más grande que se le puede hacer a un escritor es prohibir ser leído en su propio país, muchos han tenido que salir forzadamente de su país, huyendo de regímenes represivos", señaló en una nota con la agencia de noticias Europa Press.

"Creo que el exilio es un hecho muy doloroso para el que lo sufre, pero la única manera de romper con el exilio sería regresar y exponerme a ir a la prisión con seguridad", explicó sobre su situación actual.

Según el escritor, los presos políticos de su país sufren torturas en prisión, donde se los detiene en las peores condiciones. "Esta situación resulta un descalabro en la vida de uno. Uno extraña su casa, sus libros, la costumbre de vivir en un lugar en el que has estado a lo largo de los años", explica Ramírez, quien se considera un “condenado político”. Como él, otras 40000 personas han salido de Nicaragua al exilio desde mayo, buscando mejores condiciones de vida en el resto del mundo.

Dijo también: “Me siento muy arropado con la solidaridad y esto, dentro de la situación trágica a la que estoy sometido, es un gran bálsamo. En momentos de calamidad personal, momentos de incertidumbre, saber que no solo amigos como Vargas Llosa o Pérez-Reverte a quienes conozco muy bien me ofrecen su respaldo, sino centenares de escritores que nunca nos hemos saludado personalmente me han enviado su apoyo".

En su nueva novela, muchos temas presentes hoy en su vida se replican, como la corrupción y el exilio. “Tongolele no sabía bailar” fue completada en la situación de calma que ofreció la pandemia y toca temas muy sensibles para el gobierno de Daniel Ortega. "No solo la represión, sino la concepción del poder desde el punto de vista mágico, con símbolos de brujería, de magia negra, algo que es propio del ejercicio de poder en Nicaragua hoy en día", explica Ramírez.

"Escribir es un riesgo y el escritor que no se arriesga termina siendo un escritor rosa. Yo era plenamente consciente del riesgo que estaba corriendo", declaró el escritor.

Y agregó: "Una sociedad no puede funcionar sin libertad de expresión y el gran ataque de la dictadura de Nicaragua es contra la libertad de expresión, la prensa está intervenida militarmente. El éxodo de los periodistas en Nicaragua es impresionante. La gente va a despertar, en Nicaragua la represión es muy cruda, hay un sistema de espionaje barrio por barrio. Va a llegar un momento en el que la gente se va a movilizar, no tengo duda".