Comodoro Ultra Trail promete ser una verdadera fiesta

Comodoro Ultra Trail promete ser una de los mega eventos del año, ya que la carrera se dará en el marco de los festejos por los 122 años de Comodoro Rivadavia, en los que también podrán disfrutarse varios días de eventos culturales y shows gratis de Rombai, María Becerra, Nahuel Pennissi, Soledad Pastorutti, Los Palmeras y La Portuaria, entre otros artistas.

La nueva carrera de montaña organizada por TMX team, en conjunto con el Ente Comodoro Turismo, se realizará el fin de semana de carnaval, más precisamente el 19 de febrero; y contará con la presencia de destacados corredores elites del Trail. Esta es una gran apuesta de la ciudad chubutense, ya que la idea es que la primer edición de esta competencia sea el primer paso de incontables ediciones futuras.

Detalles de Comodoro Ultra Trail

La competencia se desarrollará el domingo 19/02 en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, un incomparable paisaje de extremos entre la estepa patagónica y la costa del Mar Argentino que comprende una superficie en continente de 587 km2 y abarca un área marina de 352 km2. Y contará con cinco distancias 5k, 10k, 21k, 42k y 80k y estarán presentes corredores de élite como Lali Moratorio, Sofía Cantilo y Ezequiel Pauluzak en las categorías de mayor recorrido.

Shows gratis en Comodoro Rivadavia

En lo que respecta a los shows estarán presentes Nahuel Pennissi junto a Soledad Pastorutti el día 18; el 19 será el turno de Ahyre y Rombai; el 20 Mike Chouhy; el 21 Lady Tango; el 22 María Becerra; y finalmente cierran el 23 de febrero Los Palmeras junto a La Portuaria.

Información destacada de la carrera:

Los horarios de largada serán el día domingo 19: Para los 80 k a las 5.30 a.m y se prevé un tiempo estimado de duración de la carrera entre 7 y 15 horas, los 42K arrancarán a las 5.40 a.m, los 21K a las 09:00 a.m, los 10K: a las 09:10 a.m y los 5k a las 09:45 a.m.

Las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden ingresar a través de la web de la carrrera.