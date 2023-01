El "Loco" Gatti dice que "Dibu" Martínez fue más importante que Lionel Messi

El ex futbolista argentino Hugo “El Loco” Gatti pasó por el programa de tv español “El Chiringuito”, y causó revuelo con su opinión: para él, Lionel Messi “no fue fundamental” para que la Albiceleste ganara la Copa del Mundo.

En la emisión de dicho programa, conducido por el periodista español Josep Pedrerol, Gatti comenzó su intervención alegando que la actuación de Emiliano “Dibu” Martinez, arquero de la Selección, fue más importante que la de “La Pulga”. Frente a sus dichos, un periodista argentino le planteó una objeción a Gatti. “¿Estás diciendo que entre Messi y El Dibu te quedás con el Dibu? Ni el propio Messi dice eso”. “El Loco” comenzó a elevar la voz. “¡Estamos diciendo el más importante campeón! No quién es el mejor. ¿Este es argentino, no?”, preguntó, a modo de chicana.

Gatti continuó su exposición, afirmando que de los jugadores “El Dibu” fue “no el mejor, el definitivo”. “Cuando estaban en el precipicio apareció él”, exclamó el ex futbolista, contundente.

Ante esto, otro periodista del programa, Joaquim Domènech, opinó que todos habían tenido un rol importante en la victoria del Mundial Qatar 2022. “¿Y si Messi no marca sus penalties? ¿Y si Messi no marca sus goles? ¿Y si Messi no marca contra México? ¿Y si Messi no hace el mundial que hizo, donde estaría?”, replicó el periodista a Gatti, pero el ex deportista insistió en su opinión e incluso fue más allá: destacó la actuación de Ángel Di María por encima de la de Messi.

Cuando un periodista siguió cuestionándolo, Gatti estalló: “¿Vos querés fama? En Argentina no van a hablar de vos, van a hablar de mí”, manifestó. “Para mí Messi no fue fundamental. Fundamental fue el equipo”, sentenció a modo de conclusión.

Hugo Gatti se destacó como arquero en los clubes Atlanta, Gimnasia y Boca. Es considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino y ostenta dos récords: mayor cantidad de partidos disputados en la Primera División (765) y junto con el arquero Ubaldo Fillol es el jugador que mayor cantidad de penales atajó: 26 en total. Las disruptivas declaraciones del ex arquero tienen lugar en los días en los que se cumple un mes desde que "La Scaloneta" ganó la tercer Copa del Mundo en la historia del futbol argentino.