El mensaje de Chiqui Tapia a Scaloni por el fallecimiento de su madre

Claudio “Chiqui” Tapia le dedicó un mensaje de apoyo a Lionel Scaloni por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. La noticia se confirmó este miércoles 28 de octubre y motivó expresiones de acompañamiento desde el fútbol argentino. La mujer tenía 74 años y murió el martes en Pujato, Santa Fe, donde vivía junto a su esposo, Ángel. Era conocida como Lali entre sus vecinos de la localidad santafesina.

“Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”, escribió el presidente de la AFA en su cuenta de X. En la misma publicación, le hizo llegar sus condolencias, expresó el cariño que siente por él y se puso a disposición para acompañarlo. Cerró con una despedida para Eulalia.

La Asociación del Fútbol Argentino también difundió un comunicado a través de las redes oficiales de la Selección. La entidad, encabezada por Tapia, transmitió su pésame al entrenador y a toda su familia. “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”, señaló el texto publicado bajo la etiqueta de profundo dolor.

A esas muestras de afecto se sumó la Liga Profesional de Fútbol, que lamentó la pérdida y expresó su acompañamiento al técnico y sus familiares. Los mensajes pusieron el foco en el momento personal del conductor del seleccionado y en el apoyo a sus seres queridos.

El duelo también tuvo una expresión en el entorno familiar. Corina, hermana del entrenador, comunicó mediante las redes de su emprendimiento, Scala Bakery, que los locales no abrirían este miércoles. “Hoy nuestros locales permanecerán cerrados por motivos personales”, informó. Eulalia había criado en Pujato a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Allí se desempeñó como jueza de paz.

La salud de su madre había preocupado a Scaloni durante años. En octubre de 2021, después del triunfo ante Perú por las Eliminatorias, el DT habló públicamente de la difícil situación que atravesaba su familia y de cuánto le costaba concentrarse en lo deportivo. El vínculo con sus padres apareció más de una vez en sus declaraciones, incluso en medio de las celebraciones.

Meses antes, tras conquistar la Copa América en Brasil, había dedicado el título a su mamá. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó entonces. Aquella dedicatoria en el Maracaná quedó como un testimonio del lugar que Eulalia ocupaba en su vida, más allá de los resultados y los trofeos.