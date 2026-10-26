Los números de Lionel Messi para pelear por su noveno Balón de Oro

Lionel Messi vuelve a instalarse en la conversación por el Balón de Oro en una edición que podría ampliar todavía más su lugar en la historia del fútbol. El capitán de la Selección argentina integra la lista de 30 candidatos al premio masculino de 2026 y mantiene abierta la posibilidad de conquistar una distinción que ya ganó ocho veces, una cifra récord que ningún otro futbolista consiguió igualar. Sin embargo, su eventual noveno trofeo todavía no está asegurado: la ceremonia se celebra este lunes 26 de octubre en Londres y el resultado oficial se conocerá durante la gala.

La ceremonia tendrá lugar en el London Palladium Theatre y será la primera vez que el Balón de Oro se entregue en la capital británica desde la creación del premio en 1956 y coincidirá con el 70.º aniversario de la distinción. La organización está a cargo de France Football, en colaboración con la UEFA desde 2024. Los conductores serán el exfutbolista francés Thierry Henry y la periodista deportiva Kate Scott.

La candidatura del astro rosarino se sostiene sobre una combinación de longevidad, registros individuales y actuaciones internacionales que lo mantienen entre los grandes protagonistas del fútbol mundial y de la historia del deporte a los 39 años. Sin dudas, el argumento más fuerte de su postulación está relacionado con el Mundial de 2026, en el que marcó ocho goles y condujo a la Selección argentina hasta la final, aunque terminó como subcampeona frente a España. Su rendimiento individual fue suficiente para mantenerlo en la discusión por el premio, pese a que no pudo repetir el título mundial obtenido en Qatar 2022.

El diario británico The Independent lo ubicó quinto al futbolista albiceleste en su clasificación previa a la ceremonia, por detrás de Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri y Kylian Mbappé. Sin embargo, el recorrido histórico de Messi explica por qué su nombre continúa teniendo un peso excepcional en la votación. El rosarino obtuvo el Balón de Oro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Su octava conquista llegó después de la consagración argentina en Qatar, cuando ya jugaba en el Inter Miami de Estados Unidos. Ese antecedente refuerza la posibilidad de que sus actuaciones con la camiseta nacional vuelvan a influir decisivamente en la evaluación de los periodistas que integran el jurado.

La actuación mundialista también dejó una disputa estadística con Kylian Mbappé. Messi llegó a ubicarse momentáneamente en la cima de la tabla histórica de goleadores de los Mundiales, pero el delantero francés lo superó durante la competición de 2026. El galo terminó con diez goles en el torneo y, además, llega al encuentro después de una temporada de 42 tantos en 44 partidos con el Real Madrid. En ese contexto, la comparación permite dimensionar el duelo entre los dos cracks del deporte: La Pulga cuenta con la experiencia, la trayectoria y una actuación internacional destacada, mientras que el francés presenta números goleadores superiores y una edad considerablemente menor, aunque esta posicionado en cuarto lugar en las estadisticas previas.

Otro factor favorable para el argentino es su continuidad competitiva en Estados Unidos. Su desempeño con Inter Miami y su participación en la conquista de la Campeones Cup forman parte de los argumentos que sostienen su candidatura, aunque el peso de los títulos y las estadísticas de clubes deberá medirse frente a los logros de los jugadores que compiten en las principales ligas europeas. David Beckham, uno de los responsables de Inter Miami, manifestó su respaldo a Messi como posible ganador.

Entre los principales rivales aparece Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y capitán de Inglaterra, señalado como favorito por The Independent. El atacante inglés anotó 61 goles en 51 partidos durante la temporada 2025-2026 y contribuyó a que su equipo consiguiera los títulos de liga y copa. A esos números sumó seis goles en el Mundial. Su producción ofensiva, acompañada por títulos colectivos, lo coloca en una posición privilegiada en la disputa.

El segundo gran contendiente es Lamine Yamal, la figura joven del Barcelona y de la selección española. El delantero registró 24 goles y 18 asistencias en todas las competiciones con su club durante la campaña anterior y fue una de las piezas destacadas de España en el Mundial. A sus 19 años, aspira a convertirse en uno de los ganadores más jóvenes del premio y a superar el segundo puesto que obtuvo en 2025. El tercer lugar de las proyecciones previas corresponde a Rodri, ganador del Balón de Oro de 2024, cuyo papel en el mediocampo español y en la conquista del Mundial le devuelve protagonismo en la carrera por la distinción.

Más atrás figuran Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025 y delantero del Paris Saint-Germain; Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid; Erling Haaland, goleador del Manchester City; Michael Olise, atacante del Bayern Múnich; y Pau Cubarsí, defensor del Barcelona. La nómina oficial masculina se completa con Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Nuno Mendes, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice,Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano y Vinícius Júnior.

El sistema de elección contempla el rendimiento individual, la contribución al equipo, los títulos obtenidos y el comportamiento deportivo. Un jurado internacional de periodistas evalúa a los nominados y distribuye sus puntos según el orden de preferencia. Por eso, el Balón de Oro no se define exclusivamente por la cantidad de goles ni por la popularidad de un jugador: también cuentan el impacto en los partidos decisivos, la regularidad a lo largo del período evaluado y el éxito colectivo. En ese contexto, la candidatura de Messi y el noveno trofeo continúa siendo posible.