La foto viral de Haaland tomando mate y su dedicatoria a Enzo Fernández

El delantero noruego Erling Haaland sorprendió a sus seguidores el domingo 18 de octubre de 2026 al publicar en X una fotografía en la que aparece sosteniendo un mate, en un gesto que rápidamente despertó la reacción de los hinchas argentinos. La imagen estuvo acompañada por un agradecimiento especial a tres campeones del mundo: Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, a quienes atribuyó haberle presentado la tradicional infusión rioplatense.

En la fotografía, el deportista escandinavo aparece recostado en un sillón azul, con un mate en primer plano y una bombilla metálica. El futbolista del Manchester City, acompañó la imagen con un mensaje escrito en inglés: “Gracias #JulianAlvarez @enzofe17 @gerorulli por presentarme esta encantadora bebida”, junto al emoji del mate. La publicación combinó una escena cotidiana con una referencia directa a sus vínculos con los futbolistas albicelestes, y fue interpretada como una muestra de cómo incorporó una de las costumbres más representativas de la cultura argentina.

La respuesta de Enzo Fernández fue una de las que más llamó la atención. El volante reaccionó al mensaje de Haaland acompañada por banderas argentinas y un corazón celeste. "Protocolo my friend", fue el comentario que utilizó el jugador de la Scaloneta como una referencia humorística al ritual que rodea al mate: una costumbre que consiste en probar la bebida como también en aprender a prepararla y compartirla.

Por su parte, Julián Álvarez también se sumó a la conversación. El delantero respondió con un afectuoso «Erlingoooo» y emojis relacionados con el mate, en una muestra de la buena relación que conserva con quien fue su compañero en Inglaterra. El intercambio recordó la etapa en la que ambos integraron el plantel dirigido por Pep Guardiola y compartieron competencias nacionales e internacionales.

La publicación trascendió rápidamente el intercambio entre futbolistas. Los usuarios argentinos inundaron las redes con bromas sobre la posibilidad de que Haaland se convirtiera en un argentino más, comentarios que destacaron su incorporación a una tradición local y memes que imaginaron al goleador noruego todavía más integrado a las costumbres rioplatenses. Entre las reacciones reproducidas por medios deportivos aparecieron mensajes como "Ya denle la ciudadanía" La Embajada de Noruega en Argentina también se sumó a la repercusión en X con un mensaje de bienvenida al mate: "¡Bienvenido al mate! Es un viaje de ida".

El gesto de Haaland se produjo, además, en un buen momento deportivo para el Manchester City. Tras la victoria por 3-2 ante Ipswich Town, el equipo inglés se mantenía en lo más alto de la Premier League, mientras el noruego continuaba como una de sus principales figuras ofensivas. Sin embargo, fue una imagen fuera de la cancha, lejos de los goles y de las estadísticas, la que concentró la atención durante buena parte del domingo.