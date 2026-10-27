Indignación en las redes por el Balón de Oro que no ganó Messi

La consagración de Harry Kane como ganador del Balón de Oro 2026 desató una ola de comentarios, cuestionamientos y memes en las redes sociales, donde numerosos hinchas expresaron su indignación porque Lionel Messi no se quedó con el máximo reconocimiento individual del fútbol. La ceremonia, realizada el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, estuvo atravesada por el debate sobre los méritos deportivos de los candidatos, la ausencia del capitán argentino y las expectativas de quienes todavía imaginaban la posibilidad de que consiguiera su noveno galardón.

La decisión de premiar al delantero inglés del Bayern Múnich reavivó, además, una discusión que acompaña al trofeo desde hace años: hasta qué punto el Balón de Oro reconoce los números de una temporada, los títulos colectivos o la influencia individual de un futbolista. La conversación digital comenzó antes del anuncio definitivo y combinó la expectativa por el resultado con bromas sobre los candidatos y críticas al sistema de votación. Kane terminó imponiéndose por delante de otros nombres destacados, entre ellos Kylian Mbappé y Lamine Yamal, mientras que la presencia de Messi en la lista de aspirantes alimentó las especulaciones de sus seguidores.

La sorpresa se apoyó al conocerse que Messi terminó quinto en la clasificación final, detrás de Kane, Mbappé, Yamal y Rodri. El rosarino, de 39 años, quedó así fuera de los cuatro primeros puestos pese a que había sido incluido entre los candidatos. Para sus admiradores, la ubicación resultó difícil de aceptar por la trayectoria del capitán argentino, sus antecedentes en el premio y su última actuación con la Selección.

También llamó la atención fue la ausencia de Messi en la ceremonia. Mientras el evento se desarrollaba en Londres, el futbolista se encontraba en Miami, donde participaba de actividades vinculadas con la Messi Cup, el torneo juvenil que lleva su nombre. Las imágenes que circularon lo mostraron siguiendo el fútbol desde Estados Unidos y con una camiseta de Boca Juniors, equipo que participa del certamen. La escena fue aprovechada por los usuarios para construir memes sobre la distancia entre la pompa de la gala y la vida cotidiana del jugador, además de bromas sobre su aparente indiferencia ante una ceremonia que ya ganó ocho veces.

Las críticas más directas se expresaron en mensajes que cuestionaban cómo podía quedar fuera del podio un futbolista de la dimensión de Messi. En X se viralizaron publicaciones como "cómo va a ganar Harry Kane un Balón de Oro", junto con comentarios que ironizaban sobre el resultado y discutían el peso que tuvieron los goles, los títulos y la influencia individual de cada candidato. Otros usuarios utilizaron imágenes de Los Simpson y escenas de humor para representar la sorpresa o el descontento.

El debate, sin embargo, no se limitó a la supuesta injusticia contra Messi. También alcanzó a otros futbolistas y a la forma en que se distribuyeron los puestos. Lautaro Martínez, por ejemplo, quedó en el puesto 22, una ubicación que generó cuestionamientos entre seguidores argentinos. Lamine Yamal, en cambio, recibió el premio al mejor jugador joven, y su aparición en la alfombra roja con una flor rosa en el traje también se convirtió en uno de los asuntos más comentados de la noche.

Otro episodio que alimentó las especulaciones fue un error en la página oficial del Balón de Oro, que publicó durante unos minutos artículos preparados de antemano para distintos escenarios posibles, con textos que presentaban a Kane, Mbappé y Yamal como ganadores. Las capturas circularon rápidamente y algunos usuarios las interpretaron como una filtración anticipada del resultado. La organización desmintió que los candidatos conocieran de antemano la decisión y explicó que las publicaciones formaban parte de materiales preparados para la cobertura.

Desde el punto de vista deportivo, la elección de Kane tuvo argumentos concretos. El delantero del Bayern Múnich anotó 73 goles con su club y la selección inglesa durante la temporada 2025-2026, contribuyó a que el equipo alemán retuviera la Bundesliga y completara un triplete nacional, y terminó como máximo goleador de la liga alemana por tercera temporada consecutiva. Además, marcó 14 tantos en la Champions League, torneo en el que el Bayern llegó hasta las semifinales.

La votación del Balón de Oro, organizado por France Football en colaboración con la UEFA desde 2024, está a cargo de periodistas especializados que evalúan el desempeño individual, los logros colectivos y el comportamiento deportivo de los candidatos, entre otros criterios La discusión sobre Messi refleja precisamente el choque entre dos maneras de valorar el premio: quienes ponderan la trayectoria, el liderazgo y el peso histórico de un jugador, y quienes consideran que la distinción debe reconocer de forma prioritaria lo realizado durante la temporada correspondiente.