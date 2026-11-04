Franco Colapinto correrá con look "bostero" en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto tendrá un motivo para sentirse cerca de casa en el Gran Premio de Brasil. Alpine presentó los trajes que él y Pierre Gasly usarán en Interlagos: el amarillo domina el diseño y el azul completa una combinación que, para el argentino, tiene una lectura futbolera inmediata. El piloto de Pilar es hincha de Boca y correrá con los colores de su club.

La escudería mostró la indumentaria este miércoles 4 de noviembre en sus redes sociales. El buzo antiflama tiene una base amarilla con sectores azules en hombros y mangas. Ambos pilotos posaron con el conjunto, que modifica la habitual combinación de rosa y azul del equipo francés para una de las citas más esperadas por los seguidores argentinos.

El origen del cambio está en Mercado Libre, patrocinador de Alpine y de Colapinto. La presencia del amarillo forma parte de la apuesta de la compañía para la gira americana. El efecto xeneize surge del cruce entre esa identidad comercial y la pasión del corredor: el traje pertenece a una acción del equipo, aunque sus colores permitan imaginarlo salido de la Bombonera.

La indumentaria acompaña una transformación que también alcanzó al auto. Para las carreras de Estados Unidos, México y Brasil, Alpine incorporó amarillo a la decoración del monoplaza, con mayor protagonismo de la marca en la cubierta del motor. La cita de San Pablo completa ese recorrido de tres fines de semana consecutivos de competencia en el continente.

El casco aporta otro vínculo con Boca. Andy Werner, responsable de su diseño, había anticipado una versión especial para Brasil después de que la cuenta del club en inglés reaccionara con corazones azules y amarillos a una publicación suya. “Te va a gustar aún más la versión del GP de Brasil”, respondió.

Colapinto ya había presentado para Austin un casco con referencias a la Argentina, el Sol de Mayo y detalles vinculados con Boca. Así, la identificación futbolera tiene antecedentes en los elementos que lleva a pista. Esta vez, el traje refuerza esa asociación en la carrera más cercana al país, donde se espera una importante presencia de público argentino.

La actividad comenzará el viernes 6 de noviembre y la carrera se disputará el domingo 8, a las 14 de la Argentina. El circuito José Carlos Pace, conocido como Interlagos, tiene 4,309 kilómetros y el Gran Premio está previsto a 71 vueltas. Allí, Franco buscará sumar puntos con una vestimenta que mezcla patrocinio y pertenencia. Para los hinchas de Boca, el azul y amarillo ya ofrece una razón más para seguirlo.