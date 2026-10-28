Balón de Oro: el consejo de Maradona a Harry Kane que se volvió viral

El nuevo dueño del Balón de Oro recibió una clase particular mucho antes de levantar el trofeo. La consagración de Harry Kane en Londres volvió a poner en circulación una escena de octubre de 2017: Diego Maradona, frente al delantero del Tottenham, enseñándole con las manos cómo desorientar a un arquero. Una explicación breve que sobrevivió al paso de los años.

El encuentro ocurrió en Wembley, antes del triunfo de los Spurs por 4 a 1 sobre Liverpool. Mauricio Pochettino dirigía al equipo y Osvaldo Ardiles acompañaba al Diez. También estaba Hugo Lloris, entonces capitán y arquero del conjunto londinense. Kane tenía 24 años y ya era una referencia del ataque inglés. Esa tarde convertiría dos goles.

“Todas allá no, alguna acá”, le indicó Maradona, mientras señalaba distintas direcciones para el remate. La advertencia tenía un fundamento: “Porque los arqueros están mirando televisión permanentemente”. Ardiles traducía al inglés la explicación. Diego proponía alternar los palos y acompañaba la idea con un amague de la mirada: mostrar una intención y resolver hacia el otro lado.

Detrás del gesto había una lectura del oficio. Para un delantero que aparecía cada semana en los resúmenes, repetir una definición también ofrecía información al rival. El consejo apuntaba a conservar la sorpresa, incluso cuando el arquero ya conociera sus movimientos. Maradona convirtió ese problema en una demostración tan improvisada como precisa, sin pelota y en pleno vestuario.

Kane conservó el recuerdo. En una entrevista de 2023, contó que estaba cambiándose cuando Pochettino lo llamó al vestuario del entrenador. No sabía que Diego lo esperaba allí. “Fue un día genial”, recordó. Sobre la enseñanza, explicó: “Es algo que traté de tomar y usarlo en mi juego”.

Nueve años después de aquella visita, el delantero del Bayern Múnich ganó su primer Balón de Oro, por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. La ceremonia se celebró el lunes 26 de octubre en Londres. A los 33 años, se convirtió en el primer inglés en recibir el premio desde Michael Owen, en 2001.

El reconocimiento coronó una temporada con 73 goles entre club y selección, según la UEFA. También se llevó el trofeo Gerd Müller al mejor goleador. Para el Bayern también terminó una larga espera: ningún futbolista del club obtenía el galardón desde Karl-Heinz Rummenigge, ganador de las ediciones de 1980 y 1981. Las redes recuperaron entonces aquella lección del campeón de México 86: el flamante número uno, en el papel de alumno de otro diez.