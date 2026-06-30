Los Cazafantasmas 2

CUATRO ESTRELLAS

Vamos a reivindicar una de las grandes comedias de los 80, que quedó eclipsada por el enorme éxito que tuvo la primera entrega. Aquí la banda de Cazafantasmas enfrenta otro apocalipsis y, peor, problemas financieros, mientras el mundo ha olvidado que alguna vez pudo desaparecer. Pero más allá de la premisa fantástica, se trata de una historia sobre el paso del tiempo y el sentido de la comedia, para qué sirve reír y cantar y tener amigos o estar enamorado. De hecho, uno de los mayores atractivos es la comedia de rematrimonio bien madura que protagonizan Murray y Weaver. Y el final, musical y todo, es mucho más amable y satisfactorio que el del film original (ok, quizás es cuestión de gustos). Hay algo de distensión y tranquilidad en esta comedia que ya no aparece en ejemplos recientes.