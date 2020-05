El Gobierno espera que el dólar quede tranquilo pese a un default

El Gobierno confía en que un default selectivo de los tres bonos que vencen este viernes (los Globales 2021, 2026 y 2046) no impactará negativamente sobre las cotizaciones paralelas del dólar. Espera que los inversores se queden tranquilos porque la negociación con los acreedores continúa con la expectativa de cerrar un acuerdo en uno, dos o tres meses más. “El dólar no depende del default, depende de la negociación, del estado en que está el proceso”, alegan.

En el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, insisten con que este viernes “es un día más en el proceso de negociación”. Ratifican que la Argentina no pagará los US$ 503 millones que debería desembolsar ese día. Sostienen que ya mostraron buena fe abonando 2.000 millones desde el cambio de gobierno hasta el canje de deuda. “Pero ya no se puede seguir pagando esta deuda insostenible”, justifican.

“Pagar esos 503 millones nos quitaría credibilidad en nuestro argumento de que la Argentina puede pagar lo que puede pagar”, continúan en el Gobierno. “Además, nadie espera que paguemos -alegan, pese a que algunos analistas siguen aguardando que lo haga-. Sería un intento desesperado por evitar el default que pondría más duros a los acreedores. En cambio, queremos prorrogar las negociaciones. Es difícil llegar a un acuerdo, pero hay voluntad de acordar y no de prometer lo incumplible.”

En el equipo económico son concientes de que, dado que las contrapropuestas de los acreedores recién llegaron el 15, es imposible que ellos formulen una nueva oferta final para que se apruebe antes de pasado mañana. También consideran que no hay tiempo para pactar con ellos un “stand still”, un convenio para evitar que los tenedores de los bonos que no entran en default este viernes puedan pedir en los tribunales de Nueva York y Londres que también se declare la cesación de pagos de esos títulos y se exija la aceleración del pago de todo lo adeudado. Sería el llamado “cross default”. “Se debería llamar a asambleas de cada bono y lograr mayorías para votar el stand still y no llegamos a tiempo para el viernes”, admiten.

Para pedir el cross default, los bonistas también tendrían que convocar asambleas después del viernes, pero el Gobierno confía en que no las organizarán porque están en plena negociación. “Ahora hay más posibilidades de acuerdo que antes”, reconocen en el equipo de Guzmán, después de su primera fallida oferta de pago que, según el valor presente neto de los bonos calculado por los acreedores, prometía pagar solo US$ 0,32 por cada dólar adeudado. “No es que las contrapropuestas sirvan para cerrar, pero si antes estábamos en otra galaxia, ahora estamos en el mismo planeta”, agregan.

Por ejemplo, BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, había propuesto en marzo que le pagaran entre 75 y 90 centavos de dólar adeudado, pero ahora pretende entre 55 y 60. Asesores de bonistas advierten que el Gobierno presiona a BlackRock filtrando a la prensa que dos de los grupos de bonistas aceptarían 50. “Será divertido ver cómo el Gobierno pasa a justificar que fueron violados con alegría por los bonistas, aceptando pagar mucho más que 32 y abonando intereses antes de 2023”, añaden esos consejeros. Cuentan además que el Gobierno ya subió su oferta a 40, pero sigue sin lograr la aceptación de los inversores.

En el equipo de Guzmán prefieren no precisar cuántos centavos pagarían, pero reconocen que pueden acortarse los plazos de los bonos y la poda del 5% del capital. En cambio, se muestran renuentes a bajar la quita del 62% en los intereses o a abonarlos antes de 2023, último año de gestión de Alberto Fernández.

En el Gobierno esperan que un default selectivo afecte poco su acceso al crédito de organismos internacionales, pese a que eso ya ocurrió en 2014. También descartan que se cierre la canilla de la prefinanciación de exportadores.