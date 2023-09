Medidas económicas: qué dijeron oficialismo, oposición, gremios y empresarios

“Estamos convocados las centrales sindicales para manifestar los fundamentos de nuestro apoyo al proyecto y esperamos que tenga el dictamen para que pase al tratamiento y logremos aprobar la ley en pocos días más”, adelantó Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos, sobre lo sucederá hoy en Comisión de Presupuesto con el proyecto de ley que eleva la cota de ganancias a 15 haberes mínimos, unos 1.77 millones de pesos.

“Tuvimos una reunión importante en el ministerio de economía con representantes de las centrales sindicales y varios diputados que somos lo que trabajamos el proyecto, que toma como base lo que presento Sergio Palazzo con Sergio Massa. La idea es ya avanzar para que se convierta en ley y podamos configurar un tributo a los ingresos y hagamos que los trabajadores dejen de pagar impuestos”, agregó Yasky el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en El Disparador (Delta 90.3).

“Vamos a tratar de lograr los votos para aprobarlo, la idea es que no sea un acto testimonial. Hay que construir una serie de articulaciones con bloques más pequeños. Es un interrogante qué va a hacer la oposición, porque hace unos días estaban ansiosos porque el proyecto llegara. Lo vi a Ricardo Lopez Murphy, Cristian Ritondo y a Patricia Bullrich, decir ‘mándenlo que ya lo votamos’, así que vamos a ver si cumplen con la palabra y capaz lo votan", concluyó el sindicalista.

“La voluntad de Sergio (Massa) es que si no se trata en el parlamento, sale por decreto. Sale sí o sí esta medida para beneficiar a los trabajadores y a los jubilados en más de 800 mil casos, que van a tener este beneficio en una sociedad tan lastimada que necesitaba buenas noticias para su bolsillo”, sumó el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez también en El Disparador.

Y explicó que el agujero que las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, se compensarán con un incremento en el impuesto país. “En los cálculos de recaudación del ministerio nos estará alcanzando por 3 meses, esto es la recomposición. No olvidemos que los pronósticos para el año que viene son todos buenos para la Argentina”, manifestó Gutiérrez sobre el parche que viene a buscar compensa el salto devaluatorio post PASO que se trasladó rápidamente a precios.

“Me parece que en cuanto a cómo debe conceptualizarse el salario en relación a la ganancia, es correcto, el salario no es ganancia. Establecer el rumbo a partir de ahí me parece bien. Quizás el año que viene no va a ser tan complejo como este, sobre todo el segundo semestre cuando acompañe también la liquidación de divisas, de productos que se vieron afectados por la sequía”, concordó José Urtubey con el oficialismo.

Pero la duda que emerge es si las medidas serán validadas tanto por el parlamento como por la Justicia: las modificaciones al IVA ya fueron planteadas durante el último año del gobierno de Mauricio Macri y en ese momento las provincias la impugnaron al verse perjudicadas. Un cambio en los ingresos para el Estado afecta directamente la coparticipación que reciben los mandatario provinciales.

“Tenemos que terminar de estudiar el proyecto, que ingresó hace un ratito a la Cámara de Diputados. En principio la idea no nos parece adecuada, ni que sea lo que estamos necesitando, pero veremos los detalles, a lo mejor hay algo de la iniciativa que puede ser rescatado”, explicó Pablo Tonelli, abogado y diputado nacional de Juntos para el Cambio, acerca del proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias.

"El proyecto no explica cómo se compensa la plata de Ganancias, ese es uno de los problemas. Lo que señalamos es que esta iniciativa beneficia a poca gente, a decenas de miles, pero perjudica a 47 millones. Porque lo que no se recauda con Ganancias va a ser cubierto con emisión, y eso genera inflación. No es un proyecto que traiga alivio al conjunto de la población, es claramente electoralista”, destacó el diputado sentando la mirada del bloque opositor.

"Siempre digo que el de ganancias es el mejor impuesto, el más justo, progresista, lo tienen la mayoría de los países del mundo, pero en Argentina está distorsionado por la inflación y por estos retoques electoralistas del gobierno ", sostuvo Tonelli.

Por el lado de la izquierda, el líder sindical y candidato a gobernador bonaerense, Rubén “Pollo” Sobrero, sostuvo respecto del proyecto de Ganancias que la “medida es para el sector de los que más ganan”. Y criticó a Massa: “siendo ministro de economía, manda el proyecto de ley al congreso porque ya sabe que el PRO te va a decir que no, y la gente de Milei dijo que lo discutan después, entonces se aseguran la foto con los peronistas y nada más. Esa es la jugada", marcó Sobrero en El Disparador.

“Se equivocan en la lógica porque ellos quieren captar el voto a Milei, y el que vota a Milei es el changarín, es el que no tiene nada que perder porque ya perdió todo, es el que está enojado con la política y eso no lo vas a cambiar. Entonces son discusiones de manotazo de ahogado a último momento cuando ven que se hunde el Titanic", concluyó.

“La medida va apuntada a un sector de la Argentina de los trabajadores asalariados, para los privados, aquellos que tienen un recibo de sueldo todos los meses. Son un millón. ¿Cuáles son ese millón que deja de pagar ganancias? Los directores, los CEOs, los gerentes, el que está fuera de convenio y que gana entre un palo y un palo y medio. Es un sector acomodado. Esa gente venía pagando 350 mil pesos de ganancias. Ahora esa persona comprará dólares”, se adelantó el economista Juan Pablo Chiesa.

“Lo que Massa anuncia va un sector acaudalado. Ninguno se beneficia con esto. Y la pregunta es de dónde vas a tapar ese agujero que dejará la modificación de Ganancias, que es el segundo impuesto más recaudatorio del país. Massa no está diciendo cómo lo va a tapar”, cerró Chiesa, apuntando a que muy probablemente se financie con una mayor emisión.

