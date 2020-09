VIDEO: Académicos analizan el fin del default y el futuro económico

Argentina salió ayer del noveno default de su historia, y el canal de TV pública alemán Deutsche Welle (DW) lo reflejó en un informe. Después de lograr que los acreedores privados del exterior aceptaran la reestructuración del 99% de la deuda, este viernes se emitieron los nuevos bonos argentinos que reemplazan a aquellos que se habían dejado de pagar por la crisis en mayo pasado.

Cristan Reos es el gerente de la sociedad de bolsa argentina Allaria Ledesma. Entre 2014 y 2018 invirtió y recomendó a sus clientes invertir en bonos argentinos entre el final del gobierno de Cristina Kirchner y el principio del de Mauricio Macri. Ahora aceptó y sugirió a sus clientes aceptar la quita del 45% de la deuda que ofreció el gobierno de Alberto Fernández. Y lo hizo por varias razones. En primer lugar, porque la poda fue de solo 2% del capital. "Lo otro relevante es que no hay dónde invertir el dinero porque hoy en el mundo las tasas son cero. Entonces Argentina te ofrece algo que por ahí no es lo ideal, pero no tenés otro lugar donde invertir tu dinero en renta fija hoy en día. Y tercero y último, porque sabés que Argentina tampoco puede ofrecer mucho más", analizó Reos, que en el medio había vendido los bonos en 2018, por el estallido de la crisis, y los había vuelto a comprar a fines de 2019, cuando estaban baratos y con expectativas de ser reestructurados a un precio mayor.

Daniel Heymann es profesor universitario, integrante de la Academia de Ciencias Económicas de Argentina y asesor del Gobierno de Fernández. A título personal, analizó el éxito del canje de deuda ante DW: "Atiende a un tema que estaba pendiente y era serio: eran las dificultades que estaba teniendo la economía argentina en atender los pagos de su deuda". Heymann considera que la reestructuración del 99% de la deuda bajo ley extranjera despeja incertidumbres, pero advierte que aún Argentina enfrenta tres desafíos El primero, salir del estancamiento económico iniciado hace ocho años. "Segundo tema: la crisis macroeconómica. Tercer tema: la pandemia", completó Heymann.

En la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas también destacan que se haya reestructurado la deuda. Uno de sus economistas jefes, Fernando Navajas, opinó ante DW: "El 99%, es decir, la cifra, es importante porque te quedaste limpio, como si saliste de un test de Covid y estás totalmente limpio del virus". Así, Argentina evitará juicios en su contra en tribunales del extranjero. Pero ahora su economía enfrenta no solo el desafío de la pandemia sino otros de orden político. "Producto de peleas políticas y de mucha incertidumbre política sobre el manejo, sobre quién tiene el control de la economía", describió Navajas. Crece la polarización entre el Gobierno de Fernández y la oposición, mientras surgen dudas sobre el peso de la vicepresidenta Kirchner en las decisiones económicas, advierte DW.

por R.N.