Augusto Bianchi, coach comprometido a impulsar desarrollo y la transformación personal

La formación del mindset como estilo de vida, para ser cada vez más conscientes de nosotros mismos, del por qué hacemos lo que hacemos y de la interpretación de lo que nos sucede.

“De muy chico crecí en un ambiente hostil marcado por comportamientos violentos, miedo, manipulación, caos y conflicto, si bien lo sufría bastante, nació en mí un deseo voraz de comprender la mente humana y su comportamiento.” Cuenta Augusto Bianchi, Coach de desarrollo personal, quien hoy día dedica su tiempo para formar acerca de la transformación de mindset.

¿En que se basa en Mindset?

Mindset es la traducción de mentalidad. La mentalidad es un concepto que entiendo cómo un conjunto de creencias que como tales generan interpretación de los diferentes sucesos y por tanto producen pensamientos, conductas y emociones. La mentalidad lo es todo y está presente absolutamente todo el tiempo.

¿Cuáles fueron tus inicios como formador de mindset?

Soy formador en varias áreas, pero todas tienen en común el trabajo interno y la mentalidad. Luego de acabar la escuela, con 17 años, comencé la Licenciatura en Psicología en la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Acabé la carrera a los 22, sin embargo, apenas terminé comencé a tomar formaciones vivenciales de coaching/desarrollo personal. La primera fue en 2019, en Valencia, España y desde allí he invertido varios miles de dólares en decenas de cursos y certificaciones presenciales y online. Cuando vi el cambio que este tipo de formación generó en mí, automáticamente, quise que personas que sufrían lo que yo sufría, pudiesen tener el tipo de mejora y transformación que yo tuve. No hay nada más bonito y hermoso que vivir de ayudar a otros a superar sus conflictos, trascender sus límites y elevar su nivel de consciencia

¿En qué consisten tus servicios de mentorías?

El objetivo de fondo es que cada persona pueda aumentar su sensación de libertad. Para ello trabajo sobre dos áreas principales que tienen un punto en común: 1)Ventas/Dinero, 2)Habilidades Sociales/Relaciones. El punto que todo lo une y siempre está presente, es el juego interno/Mindset/consciencia; conforme ganamos más dinero, tenemos más relaciones de calidad (y la posibilidad de siempre crear nuevas) y aumentamos nuestro nivel de consciencia (autoestima, auto concepto, etc) comenzamos a ser cada vez más creadores de nuestro destino y nuestra realidad, y no espectadores o víctimas de las circunstancias que nos fueron dadas. La intención es ser cada vez más conscientes de nosotros mismos, de por qué hacemos lo que hacemos y de la interpretación de lo que nos sucede.

La metodología de trabajo es a través de sesiones 1 a 1, infoproductos (cursos grabados) y/o cursos grupales en directo. Todo dependerá de lo que se busque y sea mejor para el cliente.

¿Cómo aplicás en tu día a día los conceptos de las mentorías que brindas?

Con cada decisión que tomamos y con cada cosa que hacemos estamos construyendo nuestra identidad, reforzando conductas y reafirmando creencias. Cada acción te está sub comunicando cosas a vos mismo. Te voy a poner un ejemplo sencillo y gráfico: imagínate que sos un hombre heterosexual soltero, estás en una fiesta y ves a una mujer que te parece hermosa. Pero ves tan atractiva a esta mujer que no te animas a hablarle porque pensas que no va a darte bola o que no estás a su altura. Con ese sencillo comportamiento, que a veces se decide en medio segundo, estás reafirmando en vos mismo la idea de no estar a la altura de esa persona, o de no ser lo suficientemente valioso, atractivo, etc.

Yo cuido mucho de esto en el día a día, y tomo continuamente el tipo de acciones que reafirman en mí el sistema de creencias que quiero alimentar. Ya lo decían los psicólogos conductistas, cuando evito un miedo lo hago más grande. A veces, para crecer, es necesario entregarse a lo incómodo. Aquello a lo que te resistes persiste.

¿Dónde te podemos encontrar?

La red social que más utilizo es instagram (@soyaugustobianchi) allí comparto conceptos de valor, reflexiones y mi día a día. El contenido más amplio y profundo (incluso entrevistas, debates y conversaciones con conferencistas de TED, etc) pueden encontrarlo en mi Podcast “Conversaciones Conscientes” y en mi Canal de Youtube “Augusto Bianchi”.

por CEDOC