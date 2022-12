Andrea Perunetti Estudio® una firma legal empática e innovadora

Andrea, ¿cuál es el concepto de tu estudio como marca personal y registrada?

Podría definirlo como un concepto amplio. En principio significa revelarse contra lo impuesto y lo conocido, y a su vez una profunda necesidad de reivindicar mi rol como abogada. Siempre fui una gran crítica y enemiga de la estructura, rigidez y frialdad de esta rama, eso me llevó a asumir el desafío de jerarquizarla lanzando este año al mercado la firma como una marca con sus valores y su propia misión.

¿Cuáles son esos valores?

La firma fusiona un valor transversal altamente poderoso, “la empatía” que, junto con otros elementos vinculados a la capacidad resolutiva, logran un todo cohesivo.

Cuando consultas a un abogado pasan dos cosas, o sólo necesitas asesorarte sobre alguna situación o tema específico que te implique tomar decisiones a corto, mediano o largo plazo, o llegaste al punto en que esa situación ya se transformó en un problema que tenes que resolver. Desde nuestro lugar sabemos que no existe cuestión jurídica que no atraviese a los clientes en su plazo personal y emocional, ahí es cuando la empatía juega un papel protagónico y fuerte y NO puede faltar.

¿Cómo es en tu rol como Abogada y cuál es la misión de la firma?

Mi rol como profesional va más allá de mis conocimientos técnicos y específicos, incorporo en mi trabajo diario aptitudes no técnicas, las famosas “habilidades blandas”, trabajo en ambos planos, el jurídico y el personal, por eso para tomar un caso necesito conectar con la problemática y que mis clientes se alineen también a nuestros valores para poder brindar un acompañamiento integral, adecuado y humanizado a quienes decidan vivir la experiencia de transitar de una manera menos traumática, más positiva y más sana la resolución de sus problemas legales. Esa es la misión que tenemos como firma.

¿A qué ramas de derecho se dedica el estudio? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Dónde se encuentran?

Nos dedicamos a judicializar los reclamos en materia de derecho de familia, sucesorio y laboral. Nuestro portfolio es amplio. No sólo ofrecemos diferentes planes de contratación, sino que también brindamos servicios de Consultas Generales Informadas a nuestros clientes y Asesoría 1:1 a otros colegas. Uno de nuestros servicios estrellas es la Reunión de Cortesía, que además de ser gratuita, consiste en un primer contacto en el que presentamos nuestra metodología de trabajo a potenciales clientes interesados en contratarnos. Atendemos de manera presencial en la ciudad de La Plata y de manera digital en todo el país.

¿Cómo definís a tu firma?

No la defino. Tiene su propia identidad. Es empática, resolutiva, selectiva, práctica, cercana y no por eso deja de ser aguerrida.

Datos de contacto:

WhatsApp: 221 5896555

Instagram: @andrea.perunetti

por CEDOC