Art Factory Cba. mentora del Arte Emergente en la Argentina

¿Cuál es tu rol en Art Factory?

Llegué a la galería como todos los artistas de nuestra comunidad. Un día vi una convocatoria diferente a las que había visto antes, y no tenía experiencia como artista en espacios privados como galerías de arte porque me era muy difícil ingresar no sólo a espacios privados sino públicos también. Entonces me acerqué con mis obras y allí me encontré con Andrea Degiacomo, su Directora. Le conté mi historia, mi formación y le ofrecí colaborar con la propuesta, recuerdo decirle: "Me gustaría ayudarte con la curaduría y a lo que apunto es a gestionar propuestas de arte". Y así, sin más, hoy hace dos años que formo parte como Curadora. No sólo diseño el montaje o el discurso que se muestra con las obras que se presentan en cada exposición, sino que planteo diversas propuestas de formación no sólo para los artistas que necesiten perfeccionar la manera en la que presentan su obra sino para quienes no saben absolutamente nada sobre cómo autodefinirse como artistas.

¿Cómo ves el mercado del arte emergente?

Considero que es necesario producir el cambio en la manera en la que abrimos las puertas a estos artistas que por una u otra razón decidieron acercarse a presentar sus obras, para que se equilibre el arte emergente con el arte tradicional. Mi desafío es construir una comunidad de artistas que enriquezcan sus propuestas creativas y así generar oportunidades de acercar su obra al público conocedor de arte y al público en general. Hay un gran potencial y sobra talento, simplemente es necesario abrir las puertas, y ese es nuestro objetivo.

¿Qué posibilidades tienen los artistas emergentes de desarrollarse en el mercado de arte argentino?

Grandes. Siempre les digo a los artistas con los que trabajo que lo importante es producir, encontrarse con una identidad creativa, investigar, jugar, y a la vez conocer cuáles son las propuestas que hay y lanzarse a todo. Nuestros artistas lograron salir inclusive del mercado local al internacional, a ferias internacionales como Art Basel Miami, por ejemplo.

Como proyecto disruptivo fuimos despegándonos del ámbito emergente local. Somos diferentes desde el planteo que hacemos como propuesta física y virtual, inclusive desde lo educativo, hasta proyectar a los artistas al mercado internacional.

¿Qué te depara el 2023?

Nos estamos preparando para un año lleno de novedades, estamos planeando diversificar las propuestas artísticas. Personalmente el 2023 va a ser un año dónde tendré el desafío de acompañar el proceso de proyectos de artistas y seguir educando a los artistas que desean incursionar en el circuito artístico. Mi deseo es que podamos comunicar aún más toda la propuesta y este maravilloso proyecto que estamos llevando a cabo con tanta pasión.

Art Factory Cordoba

Dirección: Avenida Gauss 5488 Local 6 (5021) Córdoba.

WEB: www.artfactorycba.com

IG: @artfactory.cba

FB: Art Factory – Cordoba

Whatsapp: (011) 37968697

Mail: [email protected]

por CEDOC