Vacaciones con finanzas saludables

Después de un largo año con una inflación asfixiante, el estrés cotidiano, la incertidumbre que nos agota y algunos temas más, las vacaciones son la época del año más esperada y deseada por todos. Son esos días de merecido descanso que nos ayudarán a recargar energías para luego volver a las obligaciones diarias. Entonces ¿cómo aprovechar las vacaciones sin afectar demasiado las finanzas personales y familiares?

Lo primero que tenemos que evitar es endeudarnos, si no está dentro de nuestro presupuesto es conveniente elegir otro destino u otro fecha que se adapte a nuestras posibilidades. Lo ideal es planificar las vacaciones con una antelación mínima de 6 meses o 1 año como ideal, y destinar todos los meses una porción de nuestros ingresos a este objetivo.

A su vez, es importante destacar, que nuestra economía saludable en vacaciones no significa tener que disfrutar menos o privarnos de algunas actividades. Lo primordial es prestar atención para no incurrir en gastos innecesarios y emocionales, que en el momento nos llenan de satisfacción, pero al no estar contemplados en nuestro presupuesto vacacional, nos generan deuda.

Por ello, mi recomendación es tener en cuenta los siguientes tips para que la vuelta de las vacaciones no sea un dolor de cabeza:

1- Armar un presupuesto con anticipación, que incluya hospedaje, pasaje o combustible, comidas, excursiones, traslados, compras y todos los ítems abordados durante el período vacacional. Además, se le debe sumar un 10% para gastos no planificados o emergencias que puedan surgir.

2- Saber con cuánto dinero dispongo y dividirlo por los días de vacaciones, nos ayudará a tener un mejor control de nuestras finanzas.

3- Tener fundamental cuidado con nuestras amigas las tarjetas de crédito, las cuales son muy tentadoras, pero pueden generarnos deudas que luego nos costarán afrontar.

4- Aprovechar descuentos es de vital importancia para poder disfrutar más y gastar menos.

La idea es disfrutar y relajarse sin descuidar nuestras finanzas, por ello una buena organización a tiempo respecto de las vacaciones nos brinda la ventaja de poder elegir y encontrar ofertas muy beneficiosas para el bolsillo. Además, la planificación temprana nos acerca el beneficio del disfrute previo: “Nuestra mentalidad futura puede alegrarnos cuando sabemos que van a llegar cosas buenas y los viajes son algo muy bueno que esperar”, es por ello que empezamos a “disfrutar” un viaje en el momento que comenzamos a pensar en él y empezamos a planificarlo.

No lo dejes para último momento, todo lo que se planifica con tiempo otorga mejores resultados y evita el estrés. Comenzá a disfrutar tu viaje desde que lo deseas y planificas.

¡Felices Vacaciones!

Datos de contacto:

Instagram: @despertares_life

Web: silvinamosquera.com

Mail: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/silvina-mosquera-44095544/

por CEDOC