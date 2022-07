¿Cómo fueron los inicios de la empresa y de qué forma se expandieron?

Blancos Irusta nace en el año 1992,siendo su creador el Teniente Coronel Rodolfo Manuel Irusta, perteneciente al arma de artillería, quien a lo largo de su carrera profesional, había notado la poca oferta en materia de suministros de blancos para la práctica del tiro o la muy mala calidad de los mismos. Es allí, donde decide abocarse en forma sumamente artesanal a confeccionar los primeros originales, tomando como base modelos importados de Alemania, respetando con sumo cuidado las dimensiones y demás detalles de las normas internacionales. Así fue como obtuvo su primera cuenta: El Tiro Federal Argentino.

Con una muestra de profesionalismo y vocación de servicio para la actividad fue abriéndose camino hacia los demás tiros federales, armerías, polígonos y todo aquel establecimiento vinculado a la práctica del tiro a lo largo y a lo ancho del país incluyendo algunos clientes de países limítrofes.

Luego del fallecimiento del Tte. Coronel Irusta, continuó la tarea su esposa durante varios años, manteniendo las mismas características junto con la compañía impresora que a través de los años los habían acompañado: Impresiones RB S.A.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

La marca es muy conocida y valorada en la actividad por su presencia y por la calidad de sus productos. Sin embargo aspiramos a más: La exportación a países limítrofes que se hizo en forma esporádica, lo cual debemos consolidarla en un futuro próximo y ese es nuestro desafío para los próximos tiempos.

Los blancos que producimos se dividen en las siguientes categorías:

1-Accesorios

2-Armas Neumáticas

3- Calibrado de armas

4- Arquería

5-Caza Mayor

6- Entretenimiento

7- Fuerzas armadas y de seguridad

8- Obleas autoadhesivas

9- Tiro deportivo

10- Tiro práctico

Algunos de los nombre utilizados son: FBI, Policial, secuestrador/Rehén, Bad Boy, Fita, 5 Spots AATA/ Diana individual, pistola y carabina neumáticos, etc.

Los formatos de los blancos y siluetas son aproximados dependiendo de la disponibilidad de materiales en plaza.

Compras: Aspectos a tener en consideración

1.- El procesamiento de los pedidos requiere entre 48 y 72 horas hábiles para ser entregados directamente o al transporte que los llevará a destino. Tenga en cuenta esto para hacer los requerimientos con tiempo suficiente y no quedarse sin blancos.



2.- A fin de no tener que hacer engorrosas descripciones de los blancos, cuando haga los pedidos, refiéranse al Nº de éstos ,como Registro Número ... que encontrará impreso en cada uno, excepto los que son reemplazos de centros de otros blancos (ejemplo: 102/1). No olvide indicar el color de tinta y el material – cartón o papel cuando corresponda.

En caso de no indicar el material y/o color de tinta, se asumirá que es cartón y tinta negra (cuando existan esas alternativas).

3.- Los envíos se despachan por el medio que se solicite, con flete a pagar en el destino.



4.-Los pedidos deben hacerse, preferentemente, por mail a esta dirección:

[email protected] o [email protected]

5.- No se envían listas de precios, las consultas deben hacerse por teléfono o mail.





6.- Los pagos deben hacerse mediante depósito ó transferencia a cuenta bancaria Bco ICBC o Banco Galicia





7.- A fin de poder mantenernos comunicados, les ruego informen los cambios de dirección de mail cuando se produzcan.



8.- Cuando hagan algún pedido ó consulta, ruego se identifiquen mencionando la pertenencia al club, institución, polígono, comercio, etc, que representan.



10.- Consulte por la personalización de blancos mediante la impresión del logo y/o marca del comercio, polígono, entre otros.

Datos de contacto:

Direcciones:

1- Florida Camping

San Martín 2497 – Florida - Vicente López

Teléfono: 4797-3209

2- Club de Tiro Independencia

Piedras 764 - CABA

Teléfono: 4361-1333

3- Polígono FM

Juan B. Alberdi 5390 - CABA

Tel 4684-1906

4- Belgrano Shooting Club S.A

La Pampa 1275 Caba

Teléfono: 4781-7088

Y en la mayoría de los Tiros Federales y asociaciones de práctica del tiro.

Web: www.blancos-irusta.com.ar

Mail: blancos-irusta @impresionesrb.com / [email protected]

Instagram: @blancos.irusta

Fotos: Gentileza del Polígono Sur de Caleta Olivia Santa Cruz

por CEDOC