¿Bótox vs Rellenos? - Brand

Esta es una pregunta frecuente de la consulta médica. Y la respuesta es sencilla, lo que sea necesario para vos.

En general se colocan ambos, ya que uno no suplanta al otro, sino que se potencian ya que el mecanismo de acción y su propósito es totalmente distinto.

En cuanto a la toxina botulínica, está indicada para realizar varios tratamientos, como anti age, es magnífica, ya que lo que hace es actuar sobre las arrugas de expresión, aliviando gestos no deseados o gestos viciosos que llevan a marcar esas arrugas de forma permanente, llamándolas surcos; estos también pueden aliviarse y mejorar, no se borran con la toxina botulínica, sino que mejoran y es necesario de otros tratamientos complementarios para poder otorgar un aspecto más jovial y fresco.

La toxina botulínica no solo se aplica en el tercio superior del rostro, sino que también se utiliza a nivel de los maseteros, en la hipertrofia de los mismos, como tratamiento del bruxismo; en el mentón, para tratar el mentón empedrado o envejecido; en las parálisis faciales con asimetrías específicas para disminuir la fuerza de contracción de determinados músculos, y como tratamiento de complementario se puede realizar algunos procedimientos o técnicas de mejoría cutánea con el mesotox.

¿A qué edad se coloca la toxina?

Esta es otra pregunta muy frecuente, cada vez a edades más tempranas, previniendo las arrugas futuras y los gestos viciosos que antes mencionamos, los cuales luego van a transformarse en arrugas permanentes o surcos muchas veces muy profundos.

¿En cuanto a los rellenos con ácido hialurónico, cual elegir?

Los mismos cuentan con diferentes densidades y propiedades de cohesión, haciendo que cada uno de ellos este indicado para tratamientos y zonas específicas, hidratación, proyección, marcación; es necesario saber que la elección del mismo va de acuerdo a lo que uno busca resaltar o atenuar y de ahí su técnica.

Otros tratamientos fantásticos son los bio estimuladores cutáneos, que también de acuerdo a su dilución y técnica pueden usarse para marcar determinadas estructuras. Y la novedosa combinación de estos dos últimos, ácido hialurónico asociado a hidroxi apatita de calcio, con propiedades asombrosas.

Lo que permite al profesional capacitado una variedad de tratamientos y técnicas que no solo no se superponen, sino que se complementan y hacen que de forma progresiva el rostro de cada individuo vaya tomando las características adecuadas en cuanto a las leyes de la belleza, estas son únicas para cada persona según sus rasgos, acompañando el paso del tiempo de la manera más propicia y beneficiosa sin sobre estimular rasgos lo que lo haría ser grotesco, sino minimizando los rasgos negativos de forma progresiva y natural, cabe destacar que todas estas técnicas y procedimientos, deben ser realizadas por un profesional médico especializado en el tema, un inyector profesional capacitado y consiente, pudiendo decir no, si no es necesario o aconsejar en lo que sería adecuado para cada paciente en particular, y entendiendo el paciente que no hay un tratamiento mágico sino que es la conjunción de varios de los tratamientos propuestos sumados a consejos médicos saludables y adecuados para el bienestar personal de nuestros pacientes. Así como debe fomentarse la utilización de productos de primera calidad certificados por la ANMAT y FDA con procedencia del laboratorio de origen y distribución adecuada, manteniendo las normas de almacenamiento necesaria por algunos de los productos en cuestión.

Sin más, cabe destacar que en VILNIUS, favorecemos la naturalidad de los tratamientos, haciéndolos de forma armónica y específica para cada persona y favoreciendo y estimulando sus rasgos positivos a la vez que minimizamos de forma armónica los negativos.

