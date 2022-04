¿Adrián cómo fueron tus inicios en el rubro?

Comencé mi camino en los mercados financieros en el año 2008, luego de que me invitaran a un seminario en la ciudad de Santa Fe. Siendo en ese momento un estudiante universitario, sin saberlo, ese seminario fue el inicio para conocer y recorrer un nuevo mundo. No fue fácil pero la constancia y disciplina de a poco dieron sus frutos, y en la medida que iba contando el recorrido a través de un blog personal y con los de mi entorno, las consultas sobre cómo hacer trading me hicieron fundar en el 2015, la academia Bull Finanzas Academy.

¿Qué ofrecen en la academia?

Bull Finanzas Academy surgió por la necesidad de muchas personas de aprender a operar en los mercados financieros y ante una oferta educativa de este tipo casi nula en el mercado. En la academia se opera específicamente el futuro del Nasdaq bajo la técnica de Scalping, donde se realizan operaciones que van de segundos a pocos minutos, lo que hace posible estar poco tiempo frente a la pantalla durante el proceso de la operación.

En la academia utilizamos una metodología de enseñanza basada en la práctica, dónde básicamente se enseña a operar con el ejemplo, y bajo ninguna circunstancia acepta dinero de terceros, sino que por el contrario, se enfoca en que el alumno aprenda a operar sin depender de otra persona para obtener un rendimiento. Enseñar con el ejemplo, implica operar en vivo frente a los alumnos y de esta forma, estos ven en tiempo real como es un día de trading en vivo y aplican lo que además se enseña en la teoría.

Es importante destacar que el trader no es rentable solamente aprendiendo la parte teórica del mercado, si fuese por ello todos podrían lograrlo sólo viendo la infinidad de videos que se encuentran en internet.

Cuando haces trading, para ser rentable en el tiempo, hay que lograr un proceso de transformación, de autocontrol para administrar ansiedades, miedos, euforia, y este proceso conlleva muchos cambios. En la academia sabemos lo importante que es y por ello tenemos especialistas en psicotrading, que ayudan a mejorar la gestión emocional del trader en mentorías semanales en vivo.

En Bull Finanzas Academy, enseñamos a operar en el mercado de futuros americanos a través de la técnica de Scalping, para que también el alumno pueda aprender una habilidad que le permita generar dinero y a su vez pueda tener más tiempo de calidad. Cabe la aclaración que la ganancia económica viene siempre después del aprendizaje y nunca antes del mismo.

Actualmente Bull Finanzas Academy es una de las academias de trading más grandes de Latinoamérica con casi 5000 alumnos que se educan en trading, finanzas y negocios que sigue creciendo.

¿De qué trata la Fri Crypto?

Hace muy poco lanzamos Fri Crypto, una comunidad para los amantes de las criptomonedas, en ella informamos gratuitamente con el fin de llegar con educación en esta adopción masiva que en la actualidad son las criptomonedas y nuevamente con el objetivo principal de evitar a la gente caer en estafas.

En Fri Crypto encontraran análisis de proyectos, análisis técnico, NFT´s y arbitraje, resumido en una comunidad de enseñanza gratuita para que puedan aprovechar todo lo que viene en este fantástico mundo. El objetivo es posicionarla como la comunidad más grande de habla hispana del ámbito cripto.

Datos de contacto:

Instagram.com/adriannardellioficial

Instagram.com/bullfinanzas

Instagram.com/fri.crypto

Celular: +54 9 3482 55-2971

Email: [email protected]

por CEDOC