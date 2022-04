Fernando Ibañez: Coach Profesional

¿Por qué incursionaste en el Coaching?

Si bien hace 8 años me dedico de manera profesional, son más de 20 años dedicándome de algún modo u otro al liderazgo y el desarrollo personal.

Mirando atrás, son varios puntos que se unen, pero una experiencia con la depresión y ataques de pánico, me impulsó a preguntarme ¿cómo había llegado ahí? Eso me llevó a leer una enorme cantidad de libros y me convertí en autodidacta. Seguía lo que me interesaba sin tener muy claro lo que iba a hacer en el futuro.

Empecé con teología, luego mi fascinación por la Filosofía me llevó al Coaching. Inicié con el Coaching Ontológico, que es el más conocido en el país, pero seguí con Programación Neurolingüística, hasta que viajé al exterior donde me especialicé en lo que llamo Coaching Evolutivo, ya que conforma saberes de Inteligencia Emocional, Terapia Familiar y de Pareja, Negociación y Psicología Positiva. Además, hice un Diplomado como Instructor de Dinámicas de Alto Impacto.

Antes de todo esto, tuve un quiebre en lo personal, donde llegué a un límite de tolerancia respecto al trabajo que tenia. Si bien me desempañaba en un puesto jerárquico en una importante multinacional, con ciertos privilegios y comodidades, estaba profundamente insatisfecho con lo que hacía. No sentía que hacia una diferencia, como sabía internamente que tenía que ser. Pude sobrellevar ese estado de incoherencia, hasta que la salud me pasó factura. Ahí decidí dejar lo que hacía, para dedicarme a vivir según mi propósito.

¿Por qué no me dedique desde el principio? Me deje influenciar por opiniones, miedo a la incertidumbre, dudas sobre mis capacidades y la sensación de seguridad que me daba el trabajo.

En ese trance, me di cuenta que llegué a ese límite por no escucharme por demasiado tiempo. Fue un aprendizaje invaluable de por qué nos fallamos a nosotros mismos y no vivimos según el potencial que está esperando expresarse dentro nuestro.

¿A quiénes van dirigidas tus sesiones de Coaching?

En todos estos años de profesión me encuentro con todo tipo de personas viviendo una vida tolerada, sin hacer lo que más los satisface y defraudándose a sí mismos. Empresarios, profesionales, estudiantes con más de una carrera abandonada o hecha para cumplir con un mandato.

Cuando trabajo con los equipos en las empresas, donde actualmente están los mayores desafíos con los rr.hh, se puede apreciar claramente que una persona insatisfecha con lo que hace, es un colaborador que no despliega todas sus habilidades, porque esta desconectado de su propósito.

Trabajo en sesiones de Coaching con empresarios, como también en talleres vivenciales con sus equipos, en pos de generar una cultura de coherencia personal para ser más productivos en lo profesional.

Muchos de los clientes que me contratan son muy exitosos en logros, pero les falta plenitud. Esto se logra sintiéndote completo. Es cuando lo que haces y generastiene un sentido profundo enlo personal.

Emprendedores iniciando proyectos basados en una idea de éxito, solo para darse cuenta en la cima que apoyaron la escalera en la pared equivocada.

Mi misión es transformar la cultura en este país, potenciando líderes que transformen empresas y comunidades, creando mejores lugares donde vivir y trabajar.

Para esto vengo recorriendo varias provincias del país acompañando empresas, dando retiros en la naturaleza, seminarios y disertando en universidades, con el claro compromiso de generar algo mucho más profundo y duradero que un cambio.

Datos de contacto:

Celular: 1137833552

LinkedIn: Fernando Ibañez

YouTube: FerIbañez

Instagram: @feribanezcoach

Web: www.feribanez.com

por CEDOC