Claudia Costantini Rituales

¿Cuál fue la motivación que te llevó a crear tu línea de productos para el cuidado de la piel?

Porque sentí que tenía mucho para dar y para ofrecer, que podía resaltar la belleza de cualquier persona, eso es lo que me ilusiona, me hace feliz y me da ánimo todos los días. Intentar ayudar a que cada persona sea su mejor versión en su propia piel, sintiendo plenitud y belleza, una belleza sin edad.

¿Qué es lo que diferencia a una mujer como líder de un proyecto?

Más que en una identidad de género creo que tiene que ver con una sensibilidad, un deseo de alcanzar resultados. Las mujeres muchas veces nos vimos relegadas o con límites en nuestro crecimiento y todo eso termina al convertirse en líder del proyecto. Ante la toma de decisiones, las mujeres somos amables, intuitivas, flexibles, conciliadoras.

¿Cuál consideras que fue tu mayor éxito?

Poder lograr vínculos maravillosos con mis pacientes. Éxito: te diría éxito, realización y satisfacción. Cuando me mandan fotos, mensajes, diciéndome lo bien que se sienten, la seguridad que les da verse bien; es el éxito con el otro, no individual.

La piel es el órgano más extenso que tenemos, nos cubre por entero, siempre muestra lo que está pasando en nuestro interior, es holístico. Te permite sentir, transmite la sensación de contacto, desde las manos que te tocaron al nacer, es la que te separa y te une al mundo. Mi mayor éxito es haber encontrado mi IKIGAI, mi propósito de vida, trabajar en lo que me apasiona.

¿Qué le recomendarías a una mujer que sueña con lanzarse como emprendedora?

El emprendimiento debe tener sello propio, que sea diferente. Ese es el mayor consejo que le puedo dar a una emprendedora; si es diferente y sincera, se va a destacar. Que crea en lo que quiere realizar con mucha pasión. Los horarios no importan, no es fácil, requiere de esfuerzo y trabajo diario, toma de decisiones constantes, pero la recompensa es enorme, en lo personal y en lo económico, de paso.

Ser emprendedor es una actitud, un estilo de vida y la pasión es la pieza clave.

Datos de contacto : IG: @claudiacostantini.rituales - mail: costantiniclau@gmail.com