Constelaciones Familiares: una mirada sanadora

¿Qué son y para qué sirven las Constelaciones Familiares?

Son una herramienta terapéutica, basada en el abordaje sistémico y espiritual de Bert Hellinger y su teoría de los ÓRDENES DEL AMOR. Todos somos SUJETOS parte de un sistema, que contiene toda la información que se nos viene como la vida misma de generación en generación.

Y en todo sistema hay reglas que favorecen al orden. EL ORDEN PRECEDE AL AMOR y si éste orden se pierde, la fuerza del amor no puede fluir y aparecen los conflictos.

Estas reglas dicen que todos tenemos un sentido de pertenencia en el clan, hayamos hecho lo que hayamos hecho: entonces si hay una exclusión el sistema velará para que NO haya espacios vacíos implicando a un miembro del sistema de otra generación. Aquí podemos ver la repetición de algún síntoma por ej. También es fundamental respetar la jerarquía: el que llego primero tiene prioridad.

Y el equilibrio entre el dar y el tomar. Una relación tiende a romperse cuando la relación entre el dar y el tomar no está equilibrada. Si lo que se da no es compensado con lo que se recibe, surgirán problemas. Hay una diferencia entre PADRES E HIJOS: los padres DAN y los HIJOS toman.

¿Qué muestra una Constelación familiar?

La constelación muestra LO QUE ES a nivel DEL ALMA FAMLIAR. Y en la constelación se puede mirar el desorden, es que es y que viene del pasado y la historia familiar del consultante. Para el alma no existe lo bueno o lo malo, no juzga, el alma reconoce.

¿Cómo se encuentra la solución a través de esta terapia?

Te diría que el primer GRAN PASO es MIRAR. Pero es una mirada consciente, es decir, me salgo de lo que me vengo contando que es, para abrirme a la posibilidad de ver el verdadero origen del conflicto, es como LLEVAR LUZ A LA DINAMICA QUE ESTABA OCULTA y así poder reconocerla.

¿Podrías ampliar el tema de la exclusión?

Todos somos parte del “alma familiar” que es como una red que une con hilos invisibles a los miembros del clan. Si hay ancestros no reconocidos, se dejan espacios vacíos y un miembro posterior de la familia lo volverá presente. Los excluidos se reviven a través de síntomas, accidentes, traumas, muertes prematuras, dificultades con el dinero, etc. Y quienes pertenecen al Sistema: Toda la línea sanguínea: hijos, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hermanos, incluso los no nacidos.

También pertenecen los perpetradores. Aquellos que obtuvieron algún beneficio aprovechándose de nuestro clan. Las parejas anteriores y no reconocidas de los padres. Todos ellos van a estar implicados en el Sistema Familiar, hasta que se los reconozca con amor devolviéndoles su dignidad y dándoles un lugar en el corazón.

¿Cómo se desarrolla una constelación y en qué modalidad se aborda?

Podemos trabajar de forma presencial y online en dos MODALIDAD:

Grupal e individual. La grupal la llamamos TALLERES de constelaciones familiares. El consultante plantea su tema y elegirá dentro del grupo presente, los representantes para abordar la problemática y estos se van ubicando en el espacio, y así es que llegamos a la imagen inicial que mencione antes, que señala cómo están relacionados/ubicados entre ellos. Quiero mencionar que esto del “espacio” que se abre en una constelación tiene que ver con el CAMPO MÓRFICO, que es donde se dan y se ven las resonancias dentro de un sistema.

Los representantes se ponen al servicio de la constelación y expresan lo que sienten en ese lugar, (puede tratarse de una emoción, un impulso, una sensación en el cuerpo, etc.). El facilitador ayuda a leer las imágenes y traducir lo que ocurre en la constelación y agrega miembros, en el caso de que alguien falte o deja que los representantes mismos encuentran el lugar adecuado. Estos movimientos en los representantes traen información desde la profundidad del alma de las personas. El facilitador debe mantenerse en su centro vacío, libre de intensión y de juicios. Y ayuda con frases sanadoras que restablecen el orden en el sistema y permiten la reconciliación entre los miembros. En las individuales el movimiento es el mismo solo varía la forma de encarar el trabajo.

