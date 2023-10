Corrige tu mente - BRAND

Mónica, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

Todo comenzó con mi necesidad personal de cambio y transformación. Tuve que iniciar mi viaje de transformación mental, lo cual fue un gran desafío personal. A medida que fui cambiando mi sistema de pensamiento, encontré la inspiración para ayudar a quienes me rodeaban. Así fue como nació la actividad a la que me dedico, y para la cual me formé.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

Actualmente, ofrezco capacitaciones en Biodescodificación, Constelaciones Familiares y Psicoterapia basada en Un Curso de Milagros. Además, realizo sesiones privadas y grupales en estas disciplinas y proporciono servicios de coaching y consultoría personalizada a través de entrenamientos mentales y retiros de transformación.

Considero crucial que mis alumnos trabajen en su propia historia de vida, ya que considero que solo podemos ayudar desde nuestra experiencia personal, y por eso soy muy exigente en este aspecto.

¿Cómo proyectas tu marca a mediano plazo?

"Corrige tu mente" tiene un potencial enorme para mí, ligado a mi propia transformación personal, y está al servicio de personas que buscan mejorar su bienestar y crecimiento personal.

Mi proyección es estar al servicio de aquellos que realmente desean esta transformación, y no simplemente de quienes buscan capacitación como salida laboral. La verdadera transformación debe comenzar en nuestra propia mente.

¿Cuáles son tus diferenciales en tu profesión?

Considero que todos somos diferentes y únicos en términos de nuestros dones y potencial. La competencia tradicional a menudo se ve como una lucha por la supremacía, donde solo puede haber un ganador. Sin embargo, mi enfoque es distinto. Siento que, si compito con alguien, es principalmente conmigo misma, buscando mejorar cada día y brindar un servicio excelente a quienes se acercan a mí.

Mis clientes me eligen por esta búsqueda de excelencia personal. No aspiro a ser mejor que nadie, sino a ser mejor que ayer.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Sin duda, habría muchas cosas que haría de manera diferente. No obstante, también creo que cada elección que he hecho fue desde el nivel de consciencia que tenía en ese momento, y era lo mejor que podía hacer en esa circunstancia.

Miro mi pasado con compasión y aceptación. Mi firme creencia es que el mejor momento es el presente, sin importar en qué estado te encuentres, ya que una decisión en el presente puede transformar tu historia. Por eso, me esfuerzo por mantenerme presente la mayor parte del tiempo, porque es aquí donde la vida ocurre.

Datos de contacto:

Web: www.monicaperezcoach.com

Instagram: @corrige_tu_mente

por CEDOC