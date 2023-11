El contacto de la Justicia con los ciudadanos. El rol de los Abogados en las audiencias y su función en el proceso. Segunda parte.

Del mismo modo que el cliente debe prepararse para las audiencias, también debe hacerlo el abogado. La planificación de la estrategia del caso está a su exclusivo cargo como también el planteo jurídico.

¿La audiencia puede convertirse en el puente que se requiere para acercarse al objetivo?

Todo acto procesal puede ser utilizado como herramienta para alcanzar el objetivo. Este es un principio que el abogado no debe perder de vista, porque el cliente está enfocado en su visión plagada de emocionalidad que por momentos le hace perder el norte.

Cada escrito, conversación, audiencia son oportunidades para tender caminos hacia la solución. Para ello, debe evitarse reeditar en las presentaciones judiciales, el relato que coloca al propio cliente y a la contraparte, en un lugar de impotencia que los sumerge en sus emociones y aviva el conflicto.

Es el abogado la brújula que continuamente debe marcar el rumbo.

Para esto es fundamental que el profesional revise si el caso que le están planteando, le remueve temas propios que no ha resuelto y en tal caso, debe excusarse de intervenir, pues es de esperar que las cuestiones propias se mezclen con cuestiones del cliente y esto se transforme en una situación explosiva que no es buena para nadie.

¿Cuántos abogados pueden acompañar al cliente a la audiencia?

No hay límite. No obstante, debe existir una justificación estratégica para que concurra más de un abogado. Sin planificación puede ocurrir que todos cumplan un papel similar, por ejemplo, ser intransigentes, y tal circunstancia no solo no suma, sino que se transforma en un obstáculo.

Mayor cantidad no implica mayor calidad. El cliente puede sentirse contenido por varios abogados pero si el papel que desempeñan no es bueno, será un problema. Ese mal desempeño jurídico buscará una forma de equilibrio que puede determinar un enfrentamiento extrajurídico entre abogados que amerite una denuncia en el colegio de abogados o una multa en el proceso.

Planificar implica pensar que si van tres abogados, hay tres papeles distintos, el que hace los planteos más rígidos, el que trata de acercar posiciones y el observador.

A mi criterio, cada caso de familia, se asimila a una operación a cerebro abierto, donde cada movimiento debe medirse por las consecuencias graves que puede provocar y la responsabilidad que ello implica.

¿Quién debe hablar en la audiencia?

Si el acto fue preparado a conciencia, el abogado intervendrá en la parte jurídica y el cliente conocerá sobre qué cuestiones puede hablar y cuál es el mejor momento. Lo fundamental es no perder el objetivo de las cuestiones que es imprescindible plantear.

Ana Laura Diaz

por CEDOC