Yanina Lojo: La falta de acceso al mercado pone en riesgo la continuidad de muchas empresas

En agosto comenzaron los problemas, pero en las últimas semanas el problema se masificó. Más allá de las dificultades ya conocidas, hoy el problema pasa por el validador de la AFIP para los pagos al exterior conocido como “Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior”, que comenzó a arrojar cada vez más errores. Este se ha vuelto una traba “informal” más para las empresas.

Cada vez que el sistema “falla” o se “cae” no se pueden hacer giros al exterior. Y en los últimos días, el sistema estuvo más tiempo fuera de servicio que operativo y arrojando errores para todas las operaciones.

Errores ilógicos como el 46 y 47, que en principio se presentaba cuando había transcurrido más de 30 días de la fecha de acceso al MULC y estos no se habían cursado, hoy se presentan aun cuando no se da esa condición. Desde hace ya más de diez días apareció el error 49, cada vez que se desea validar el pago de una operación temporal (IT) o una operación en zona franca (ZFI). También tenemos el Error 28, muchas empresas presentan sus operaciones porque les ha llegado la fecha de acceso, y cuando el banco va a validar notan que ésta les ha sido borrada. Otras se encuentran que les han postergado el acceso (Error 27). Hay casos de empresas donde llevan ya dos o tres “reperfilamientos”.

Los reclamos parecen caer en saco roto: se realiza la presentación de MUELA (Multinota Electrónica Aduanera) o se envían mails, y quedan siempre esperando la aprobación de la Secretaría de Comercio. El problema no se resuelve.

No hay distinción entre las empresas – pueden ser grandes como pequeñas -, ni de rubros como hemos visto en las últimas semanas con el caso de los insumos médicos, algo de lo que venimos advirtiendo hace tiempo. Aunque con relación a este último, se conoció que se asignaría un “cupo de dólares” para garantizar el abastecimiento. Lo que no queda claro es si esto estará vinculado con la aprobación de las SIRA o con el pago al exterior, que es lo que realmente se necesita.

La realidad es que hoy las empresas ya no pueden asumir más deuda. Los proveedores empiezan a suspender entregas, bajar cargas e incluso amenazar con comenzar acciones legales. La deuda hoy con el sector privado por importación de bienes y servicios se encuentra en niveles récord para años de cepo. Y el comentario que más se repite entre las PYMES hoy es “si esto sigue así, probablemente tenga que bajar la persiana”

Lic. Yanina S. Lojo

Mg. en Dirección de Finanzas

www.consultoralojo.com

@mg.yaninaslojo

por CEDOC